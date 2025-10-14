যদি আমি আলোচনালৈ যাওঁ, দোষীৰ অধিবক্তাই অজুহাত ল'ব পাৰিব: সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্রদানৰ দাবীত আছুৰ ৰাজ্যজুৰি অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী । আইনজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি SIT এ আহ্বান জনোৱা আলোচনাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে আছুৱে ।
Published : October 14, 2025 at 7:32 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্র, পানী নসৰকা তদন্তৰ দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ।
মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে গ্ৰহণ কৰে অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী । আছুৰ অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ চাৰিটা দাবী আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ।
আছুৰে বান্ধি দিয়া দাবীসমূহ হৈছে-
- জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব
- তদন্ত ক্ষিপ্ৰ আৰু পানী নসৰকা হ’ব লাগিব
- দোষীয়ে কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগিব
- SIT এ সাক্ষ্য-প্ৰমাণ সৈতে এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগিব । আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে এজনো দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে তেনে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব লাগিব ।
SIT এ আহ্বান জনোৱা আলোচনাত অংশ গ্ৰহণ নকৰিলে আছুৱে:
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্ত সন্দর্ভত SIT এ আহ্বান জনোৱা আলোচনাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শর্মা, সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই । দোষীয়ে যাতে এই আলোচনাৰ পৰা আদালতত নিজৰ পক্ষে আইনী সুবিধা লৈ সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ছাত্র সন্থাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "SIT ৰ মূৰব্বীয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যয়ালয়ৰ অধিবক্তা আৰু বিশিষ্ট আইনজ্ঞসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ । এটা তদন্ত কৰি থাকিলে তদন্তৰ যিসমূহ বিষয় সেইসমূহ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে আদালতক জনাব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাবলৈ দাবী জনাই আহিছোঁ । তাৰ বাবে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰিছোঁ । এতিয়া যদি আমি আলোচনালৈ যাওঁ, দোষীৰ অধিবক্তাসকলে তদন্তটো নিৰপেক্ষ নাই হোৱা বুলি এটা অজুহাত ল'ব পাৰিব । লগতে আইনৰ সুৰুঙাৰে বাছি যোৱাৰ এটা উপায় লাভ কৰিব । জাতিৰ এই শত্ৰুসকলক আইনৰ সুৰুঙাৰে বাছি যাবলৈ দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত নহয় । সেই বাবে আমি এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ নাই কৰা । SIT এ সাক্ষ্য-প্রমাণসহ এনে এখন কটকটীয়া চার্জশ্বিট প্ৰস্তুত কৰক যাতে আইনৰ সুৰুঙাৰে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে । দোষীয়ে কঠোৰতম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবই লাগিব ।"
এই প্ৰসংগত সভাপতি উৎপল শর্মাই কয়, "যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভণিৰ পৰা এটা স্থিতি লৈ আছোঁ । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি জুবিন গাৰ্গৰ পক্ষত, ৰাইজৰ পক্ষত । আমি যদি এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ তেন্তে দোষীৰ উকীলে ক'ব পাৰে আমাৰ দৰে পক্ষপাত থকা ব্যক্তিয়ে SIT ৰ তদন্তত প্ৰভাৱান্বিত কৰিছোঁ, তদন্ত নিৰপেক্ষ হোৱা নাই । সেই সুৰুঙাৰে তেঁওলোকে বাছি যাব পাৰে, যিটো সুযোগ জাতিদ্ৰোহীসকলক দিয়াৰ প্রশ্নই নুঠে ।"
ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰসংগত মন্তব্য:
এই সন্দৰ্ভত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়,"য়টত যিসকল অসমীয়া হাঁহি স্ফুৰ্তি কৰি আছিল, যিসকলে জুবিন গাৰ্গক শেষ মুহূৰ্তত বচাবলৈ চেষ্টা নকৰিলে, তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবই লাগিব । ভাৰত চৰকাৰে এটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক তদন্তলৈ আনিব পাৰে । এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পিতৃয়ে দিয়া সাক্ষাৎকাৰতহে আমি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলি থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ ।"
ভট্টাচাৰ্যই চৰকাৰক সমালোচনা কৰি পুনৰ কয়,"ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ শক্তি এতিয়া ক'ত গ'ল ? ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ থাকোতে ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া কেইজনক অসমলৈ আনিব পাৰিব লাগিব । এতিয়া চৰকাৰে অনুৰোধ কৰি কেইজনমান আনিলে, কিন্তু তেওঁলোকক যে আনিলে অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰে য়টত কি ঘটিল । সাক্ষ্য দিবলৈ যোৱা বাকীবোৰেতো সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা কয় । কিন্তু তেওঁলোকক কিয় কথা কবলৈ দিয়া নহ'ল ? কিয় ৰাজ আতিথ্য দিয়া হ'ল ? যিসকলে তদন্তত সহযোগ নাই কৰা তেওঁলোকক ছিংগাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ চোঁচৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰিবলগীয়া হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক:
আছুৰ সভাপতি উৎপল শর্মাই পুনৰ কয়,"অসমৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিব লগাটোৱেই দুৰ্ভাগ্যজনক । তাতে আকৌ গৰিমা গাৰ্গে ন্যায় বিচৰাটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে । কণ কণ লৰা-ছোৱালীৰ পৰা একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ প্রতিজনৰে মনবোৰ অশান্ত হৈ আছে । লগতে অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ বহু কথা ওলাই আছে, গতিকে অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ প্ৰতিটো কথাৰে তদন্ত হ'ব লাগে । জুবিন গাৰ্গৰ সকলো সম্পত্তিৰ অধিকাৰ গৰিমা গাৰ্গৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে, শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্রদানৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই অব্যাহত ৰাখিব বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । সেই অনুসৰি ১৯ অক্টোবৰত এমাহৰ দিনা ৰাজ্যজুৰি বন্তি প্রজ্বলন, ২৩ অক্টোবৰত ন্যায় সমদলৰ আহ্বান জনাইছে আছুৱে ।