নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা ভূমি, জীৱন-সম্পদ ৰক্ষণাবেক্ষণত ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰ: প্ৰতিবাদমুখৰ আছু
নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ উপদ্ৰৱক লৈ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ অৱস্থান বিক্ষোভ । ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।
Published : November 1, 2025 at 4:28 PM IST
সৰুপথাৰ: শনিবাৰে সৰুপথাৰত ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আৰু শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত গ্ৰহণ কৰে অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ।
ছাত্ৰ সন্থাই হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ "অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰক", "সীমান্তবাসীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰক", "অসমৰ ভূমি অক্ষত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক" আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । লগতে নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে ।
অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ, No Solution No Rest, অসম চৰকাৰৰ কাম নাই, সীমান্তবাসীক সুৰক্ষা দিব নোৱৰা অসম চৰকাৰৰ কাম নাই, সীমান্তবাসীক সুৰক্ষা দিব নোৱৰা অসম পুলিচ হায় হায়, নগা দুষ্কৃতিকাৰীলৈ ভয় কৰা অসম চৰকাৰ হায় হায় ইত্যাদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা বুধবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ বনানিকৰণস্থলীত নগা দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাস চলাইছিল । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট সোণাৰিবিল অঞ্চলত বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছপুলি কাটি নগা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল সন্ত্ৰাস । শতাধিক নগা দুৰ্বৃত্তই এফালৰ পৰা ৰোপণ কৰা গছপুলিসমূহ কাটি পেলাইছিল । কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল অসম প্ৰশাসনৰ লগতে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে । ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই কয়, "নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আজি সৰুপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হয় । একেটা মাহত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তিনিটাকৈ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে পিছহুঁহকি থকাৰ কাৰণটো কি আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ । সৌ সিদিনা চুঙাজানত ৯৩ ঘৰ লোকৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো চুঙাজানৰ সীমান্তত এজন খিলঞ্জীয়াক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে বন বিভাগৰ লগত ৰোপণ কৰা উৰিয়ামঘাট সীমান্তৰ গছপুলিসমূহ কাটি তহিলং কৰিলে । আৰু কিমান পৰ্যায়ৰ উপদ্ৰৱ চলালে অসম চৰকাৰে সাৰ পাব ।"
উল্লেখ্য যে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ পিছত প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি হৈছে নগাৰ আগ্ৰাসন । শেহতীয়াকৈ চুঙাজানৰ টেঙাতলত ৯৩ ঘৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ ঘৰ জ্বলাইছিল নাগাই । তাৰ পিছতেই চুঙাজানৰ বিভিন্ন ঠাইত নগাই চলাইছিল তাণ্ডৱ ।
বুধবাৰে শতাধিক নগা লোক আহি পিঠাঘাটৰ সোণাৰিতাপুত অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে ৰোপণ কৰা ১৫০০০ উৰিয়াম গছৰ পুলি কাটি তহিলং কৰে নগাই । যাৰ বাবে শনিবাৰে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত সৰুপথাৰ শ্বহীদ বেদীৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।