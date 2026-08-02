উদণ্ড ব'লব'ম যাত্ৰীক নাকী লগোৱাৰ দাবী সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ
উদণ্ড ব'লব'ম যাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ।
Published : August 2, 2026 at 2:44 PM IST
তেজপুৰ: শাওন মাহত ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হৈ থকা ব'লব'ম যাত্ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ যাত্ৰীৰ অসামাজিক কাৰ্য-কলাপক লৈ সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । শনিবাৰে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত সংগঠনটোৱে উদণ্ড আচৰণ কৰা ব'লব'ম যাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
বিবৃতিটোত ছাত্ৰ সন্থাই উল্লেখ কৰে যে, বিধ্বংসী বানৰ ফলত ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত এতিয়াও স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিলৈ ঘূৰি অহা নাই । এনে সময়ত ভক্তিভাৱে আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত ব'লব'ম যাত্ৰা পালন কৰাটো শোভনীয় যদিও, একাংশ যাত্ৰীয়ে বিভিন্ন স্থানত উদণ্ড আচৰণেৰে সাধাৰণ জনজীৱন ব্যাহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
সংগঠনটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, ৰাজপথত অনিয়মিতভাৱে বাহন চলোৱা, অত্যধিক শব্দেৰে ডিজে বজোৱা, যান-বাহনৰ আইন অমান্য কৰা, এম্বুলেন্সকে ধৰি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনৰ চলাচলত বাধা সৃষ্টি কৰা, সাধাৰণ পথচাৰীক অসুবিধাত পেলোৱা আদি ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, কিছুমান অসামাজিক কাৰ্য-কলাপত জড়িত হৈ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধক আঘাত হানিব পৰা আচৰণো পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰে ।
সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টকৈ কয় যে, প্ৰতিটো ধৰ্ম, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পূজা-পাৰ্বণৰ প্ৰতি সংগঠনটোৰ পূৰ্ণ সন্মান আছে । কিন্তু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ নামত আইন-শৃংখলা ভংগ কৰা, সামাজিক অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা অথবা আনৰ অধিকাৰত হস্তক্ষেপ কৰা কোনো কাৰ্যই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।
সেয়ে সমাজত শান্তি, শৃংখলা আৰু সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ এনে অসামাজিক কাৰ্য-কলাপত জড়িত ব'লব'ম যাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে ।
ইয়াৰ লগতে ব'লব'ম যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ভক্তক ব্যক্তিগত শৃংখলা বজাই ৰাখি, উচ্চ শব্দৰ ডিজে সংস্কৃতি পৰিহাৰ কৰি, আইন মানি চলি আৰু আনৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে যাত্ৰা সম্পন্ন কৰিবলৈ সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছে ।