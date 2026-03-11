অসম আন্দোলনক লৈ উদ্ভট মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ, ৰঙাচকুলৈ ভয় নকৰোঁ বুলি সকীয়নি আছুৰ

অসম আন্দোলনক লৈ উদ্ভট মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ, ৰঙাচকুলৈ ভয় নকৰোঁ বুলি সকীয়নি আছুৰ
অসম আন্দোলন সন্দৰ্ভত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু ৷ এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৷
শিৱসাগৰ: শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আচৰণত হতভম্ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহল ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া ধেমাজিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটি শিক্ষাৰ্থীৰ দলৰ সৈতে কৰা আচৰণে সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক বিতৰ্ক ৷ ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন সন্দৰ্ভতো উদ্ভত মন্তব্য কৰা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই কাৰ্যত জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ সচেতন মহল ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে এই সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক ৷
কি হৈছিল মঙলবাৰে সন্ধিয়া ?
কালি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি-সম্পাদকৰ নেতৃত্বত শিক্ষাৰ্থীৰ এটি দল গৈছিল ধেমাজিস্থিত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ৫০ শতাংশ মাচুল ৰেহাই আৰু পাঁচবছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড পাঠ্যক্ৰমৰ মাচুল ৰেহাই বিষয়ত কিছু ত্ৰুটি-বিচ্যুতি থকাৰ বাবে সঁজাতি দলটোৱে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈ উক্ত বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ধেমাজিস্থিত বাসগৃহলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোক বহিবলৈ এখন চকী দিয়াৰো সৌজন্যতাকণ নেদেখুওৱাৰ অভিযোগ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৷
তাৰ লগতে অসম আন্দোলন আৰু আওপকীয়াকৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম সন্দৰ্ভত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৰ বিৰুদ্ধে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ এটা ক্লিপ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত৷ শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোৱে উত্থাপন কৰা দাবীৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি নজনাই তেওঁ জাঙুৰ খাই উঠাৰ লগতে প্ৰাপ্য প্ৰদান নকৰাৰ বাবে এনেকৈ আন্দোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সুবিধাসমূহ কৰ্তন কৰিব বুলিও ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৷ "আন্দোলন কৰি কি ফালিলে" বুলি এক তীৰ্যক মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পেগুৱে ৷
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে ৷ শিৱসাগৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ এনে আচৰণ গৰিহণাৰ যোগ্য ৷ এনে এগৰাকী ব্যক্তি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ যোগ্যতা নাই বুলি মন্তব্য কৰে সমীৰণ ফুকনে ৷ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ক্ষমতাই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মূৰত ধৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমি তেওঁক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো যে আমি তেওঁৰ ৰঙাচকুলৈ ভয় নকৰোঁ ৷" লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীকো সুবিধা কৰ্তন সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক অনতিপলমে স্পষ্ট কৰিবলৈ আহবান জনায় ৷
