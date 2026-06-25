নগাৰ কৰ দাবীৰ বিৰোধিতাৰে সৰুপথাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আছুৰ স্মাৰকপত্ৰ
১নং আৰু ২নং ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ পৰা নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনে ১১০ টকাকৈ কৰ দাবী কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ধন নিদিলে ভয়াবহ পৰিণামৰ হুংকাৰ দিছে ।
Published : June 25, 2026 at 6:11 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ সন্দেহযুক্ত লোকৰ উচ্ছেদৰ পিছৰে পৰা চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসন আৰু নগা বিদ্ৰোহীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভাবুকিয়ে সীমান্তবাসীৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে ।
অভিযোগ অনুসৰি, সীমান্তৰ ‘বি’ ছেক্টৰৰ ১নং আৰু ২নং ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ লোকৰ পৰা নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনে ১১০ টকাকৈ কৰ দাবী কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ধন নিদিলে ভয়াবহ পৰিণামৰ হুংকাৰ দিছে ।
ইয়াৰোপৰি উৰিয়ামঘাট অঞ্চলকে ধৰি উচ্ছেদিত এলেকাত নগা দুৰ্বৃত্তই অসম চৰকাৰৰ বন শিবিৰ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে অসমৰ ভূমিত ‘গভৰ্ণমেণ্ট অৱ নাগালেণ্ড’ বুলি ফলক আঁৰি দিয়া আৰু হাতডুবীত প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা নাহৰ উদ্যানৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰাৰ দৰে বে-আইনী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত ক্ষুব্ধ হৈ পৰা স্থানীয় ৰাইজৰ হৈ ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি সীমান্তত চিআৰপিএফৰ পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ বন্ধ কৰা, নগাৰ ধনদাবী আৰু আগ্ৰাসন ৰোধ কৰি সীমান্তবাসীৰ জীৱন-সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰা আৰু ৰাজ্যখনৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত কঠোৰ দাবী জনাইছে ৷
সমান্তৰালকৈ সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱর্তী এলেকাত চলি থকা নগাৰ এনেবোৰ বে-আইনী কার্যকলাপ প্রয়োজনত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি স্মাৰকপত্ৰযোগে কেইবাটাও দাবী তুলিছে ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই । ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে কৰা দাবীসমূহ এইধৰণৰ -
- ১নং আৰু ২নং বজাপুখুৰীত নগাই দুয়োখন গাঁৱৰ পৰা ধনদাবী কৰা বিষয়ত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰি নগাৰ ভাবুকিত আতংকিত সীমান্তবাসীক উপযুক্ত সুৰক্ষা দিয়ক ।
- সীমান্তত চিআৰপিএফৰ পক্ষপাতিত্বমূলক কার্যকলাপ বন্ধ কৰি অসমৰ বাসিন্দাসকলে চৰকাৰী উন্নয়নমূলক কামৰ লগতে ঘৰুৱা সামগ্ৰী সৰবৰাহত চিআৰপিএফে কৰা অহেতুক বাধা বন্ধ কৰক ।
- অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ অসম ভূমিত গভট অৱ নাগালেণ্ড লিখা ফলক অঁৰা নগাৰ বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ কৰক ।
- অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰি সীমান্তবাসীৰ জীৱন, সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ লগতে নগাৰ অবৈধ আগ্রাসন বন্ধ কৰি ৰাজ্যখনৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুৰক্ষা কৰক ।
‘‘উল্লিখিত আমাৰ দাবীসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান নকৰিলে অনাগত দিনত সীমান্তবাসীৰ সহযোগত সীমান্তবাসীৰ সুৰক্ষাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ’ম’’ বুলিও সংগঠনটোৱে হুংকাৰ দিছে ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰেমৰ জটিল পৰিক্ৰমাত হতাশ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ চৰম সিদ্ধান্ত! ক'ত সেই দুৰ্ভগীয়া ঘটনা?