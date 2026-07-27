মুখ্যমন্ত্রীলৈ আছুৰ জৰুৰী চিঠি: গতানুগতিক চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণৰ পৰিৱৰ্তে বিশেষ ব্যৱস্থা লওক
বিশেষজ্ঞ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ প্ৰতিনিধিসকলক সামৰি এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তথ্য-অনুসন্ধান(Fact Finding) সমিতি গঠন কৰি মহাপ্ৰলয়ৰ স্থায়ী সমাধানৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ চৰকাৰক দাবী আছুৰ ৷
Published : July 27, 2026 at 5:00 PM IST
গুৱাহাটী: বানপীড়িতক ক্ষিপ্ৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰু বৃহৎ পৰিসৰত সাহায্য প্রদানৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্রীলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰুৰী চিঠি । আছুৱে পত্ৰযোগে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাটৰ মহাপ্ৰলয়ৰ বাবে বিশেষ অর্থনৈতিক পেকেজ প্ৰদান কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আন কেইবাটাও কেইবাটাও দাবী জনায় ।
পত্ৰত আছু নেতৃত্বই বানত নথি-পত্র নষ্ট হোৱা সকলো ছাত্র-ছাত্রীৰ বাবে জন্ম প্রমাণপত্র, বাসিন্দা প্রমাণপত্র, জাতিগত প্রমাণপত্র, আয়ৰ প্রমাণপত্র আদি সকলো চৰকাৰী প্ৰমাণপত্ৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পুনৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে তাৰ 'অনলাইন প’র্টেল' মুকলি কৰিবলৈ দাবী জনায় । যিসকল লোকৰ মার্কশ্বিট, এডমিট কার্ড, উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰকে ধৰি শৈক্ষিক নথি-পত্র নষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ(ASSEB), ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি এটা 'বিশেষ অনলাইন প’র্টেল' মুকলি কৰক আৰু সকলো শিক্ষাগত নথি সহজে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ আছুৱে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
আছুৰ দাবী অনুসৰি, বানপীড়িত অঞ্চলৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বর্তমান পঢ়ি থকা পাঠ্যক্ৰমৰ পৰৱৰ্তী ষান্মাসিকসমূহৰ খৰচ সম্পূর্ণৰূপে চৰকাৰে বহন কৰিব লাগে । বানপীড়িত অঞ্চলৰ যিসকল ছাত্র-ছাত্রী পূর্বে "Fee Waiver Scheme"ত অন্তর্ভুক্ত হোৱা নাছিল তেওঁলোককো এই আঁচনিৰ অধীনলৈ আনিব লাগে ।
আনহাতে, আছু নেতৃত্বই বানপীড়িত লোকসকলৰ গাড়ী, ট্ৰেক্টৰ, মটৰচাইকেল আৰু ব্যৱসায়িক ঋণৰ EMI শিথিল কৰিবলৈ বেংক আৰু বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানসমূহক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াৰ দাবী জনাইছে ৷ নির্দিষ্ট সময়লৈকে এই ঋণ পৰিশোধৰ দায়িত্ব চৰকাৰে বহন কৰা, বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণক পাঁচবছৰৰ বাবে খাজনা, পৌৰ কৰ(Municipal Tax) আৰু অন্যান্য স্থানীয় কৰৰ পৰা সম্পূর্ণ ৰেহাই দিয়া, গতানুগতিক চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰ, আচবাব, পশুধন আদিৰ প্ৰকৃত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ অনুযায়ী পর্যাপ্ত আর্থিক সকাহ দিয়াৰ বাবে প্রয়োজনীয় বিধি সংশোধন আৰু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আছুৱে ।
সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাসগৃহসমূহৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে বিশেষ আর্থিক অনুদান, বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ আৰ্থিক পুনৰসংস্থাপনৰ বাবে বিশেষ 'জীৱিকা আৰু নিয়োগ আঁচনি' ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবেও আছুৱে দাবী জনায় ৷ বিশেষকৈ পশুপালন আঁচনি, কৃষি আৰু উদ্যান শস্য আঁচনি আৰু স্ব-নিয়োজনভিত্তিক আয়মুখী আঁচনি বিশেষ অগ্রাধিকাৰৰ ভিত্তিত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
আছুৱে এই মহাপ্রলয়ৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিৰূপণ কৰিবলৈ আইআইটি গুৱাহাটী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞ, জলসম্পদ বিশেষজ্ঞ, পৰিৱেশবিদ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ প্ৰতিনিধিসকলক সামৰি এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তথ্য-অনুসন্ধান(Fact Finding) সমিতি গঠন কৰি স্থায়ী সমাধানৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ : ৰাইজক উদ্দেশ্যি জনালে কি আহ্বান