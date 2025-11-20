ETV Bharat / state

বহিঃৰাজ্যৰ কোনো ভোটাৰ অসমৰ ভাগ্যনিয়ন্তা হ'ব নোৱাৰে: এছ আৰৰ বিতৰ্কক লৈ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

"অসমৰ জনপ্রতিনিধি কোন হ'ব সেইটো খিলঞ্জীয়া ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বহিঃৰাজ্যৰ ভোটাৰক সাব্যস্ত কৰিব নিদিওঁ ।" উৎপল শৰ্মাৰ স্পষ্ট মত ।

AASU on SR
এছ আৰৰ বিতৰ্কক লৈ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
গুৱাহাটী : ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী চমুকৈ এছ আৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া । বিশেষকৈ কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে ইয়াৰে বাসিন্দা হোৱাৰ ইচ্ছাৰে এমাহ বাদেই দুদিনৰ আগতে আহি থাকিলেও ভোটাধিকাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।

এইক্ষেত্ৰত জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছু । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "অসমত জনপ্ৰতিনিধি কোন হ'ব সেই কথা খিলঞ্জীয়া ভোটাৰেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । বহিঃৰাজ্যৰ কোনো ভোটাৰ অসমৰ ভাগ্যনিয়ন্তা হ'ব, এই কথা আমি মানি নলওঁ । ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী সম্পৰ্কে বক্তব‍্য ৰাখি মুখ‍্য নিৰ্বাচন বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে দুদিন পূৰ্বে বহিঃৰাজ‍্যৰ পৰা অহা ব‍্যক্তিয়েও ভোটাৰ তালিকাত নাম সুমুৱাব পাৰিব । এই মন্তব‍্য চূড়ান্ত বিভ্ৰান্তিকৰ, কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ‍্য নহয় ।"

এছ আৰৰ বিতৰ্কক লৈ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ অধিকাৰ আন ৰাজ‍্যৰ ভোটাৰৰ হাতত গতাব বিচৰা হৈছে নেকি বুলি স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উঠিছে, মানুহৰ মনত সংশয় জন্মিছে । এনে অসংবেদনশীল মন্তব‍্য নকৰিবলৈ মুখ‍্য নিৰ্বাচন বিষয়াগৰাকীক সকীয়াই দিছোঁ । আন ঠাইৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম কৰ্তন নিশ্চিত নোহোৱাকৈ কোনেও অসমত ভোটাধিকাৰ সাব‍্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব । বহিঃৰাজ‍্যৰ ভোটাৰ অসমৰ ভাগ‍্যনিয়ন্তা হ’ব নোৱাৰিব । এই বিভ্ৰান্তিকৰ বক্তব‍্য সন্দৰ্ভত স্পষ্ট ব‍্যাখ‍্যা দাঙি ধৰিবলৈ মুখ‍্য নিৰ্বাচন বিষয়াগৰাকীক দাবী জনাইছোঁ ।"

আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এটা কথা সত্য যে অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে এখন অশুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । আদালতেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত অবৈধ বাংলাদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে । তেনেক্ষেত্ৰত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে । কিন্তু আমি অসমত তেতিয়ালৈকে এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা নাপাওঁ, যেতিয়ালৈকে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি নাপাওঁ । এখন শুদ্ধ, বাংলাদেশীৰ নাম নথকা এন আৰ চিৰ অধীনত যেতিয়া অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধন হ'ব, তেতিয়াহে আমি এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা পাবলৈ সক্ষম হ'ম । তেতিয়াহে এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ অধীনত অসমত নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব ।"

নিৰ্বাচন আয়োগক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি উৎপল শৰ্মাই কয়, "এতিয়া নির্বাচন আয়োগে বিশেষ সংশোধনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, বিদেশীৰ নাম নথকা এখন ভোটাৰ তালিকা আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ । কিন্তু মুখ্য নির্বাচন বিষয়াগৰাকীয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীৰ কথা ক'বলৈ গৈ যি ধৰণৰ কথা কৈছে এয়া চূড়ান্তভাৱে বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু অসমৰ মানুহৰ মাজত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ কৈছে যে দুদিন আগত অহা বহিঃৰাজ্যৰ এজন ব্যক্তিয়েও ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰিব । এইটো কি ধৰণৰ আচৰিত কথা । এটা কথা খাটাং, চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশৰ পাছত কোনো ব্যক্তিৰ নাম তাত সন্নিৱিষ্ট হ'ব নোৱাৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "একেদৰে দুদিন আগত অহা ব্যক্তি এজনে যদি ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰে তেন্তে তেওঁ পূৰ্বৰ যিখন ৰাজ্যত ভোট দিছিল, সেই ৰাজ্যৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিছেনে নাই এই কথা মুখ্য নির্বাচন বিষয়াগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিব লাগিব । কাৰণ অসমৰ দৰে ৰাজ্যত অশুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ বাবে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ দৰে এটা আন্দোলন হৈ গৈছে, য'ত ৮৬০ গৰাকীকৈ লোক শ্বহীদ হৈছে । দুদিনৰ আগত অহা ভোটাৰে যদি ইয়াত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা আমি কিছুমান ভ্ৰাম্যমাণ ভোটাৰ ইয়ালৈ লৈ আহিম নেকি ? লাখ লাখ ভোটাৰ ইয়ালৈ আহিব ভোট দিব গুচি যাব নেকি ? পৰৱৰ্তী নির্বাচন আহিলে আকৌ গৈ সেইখন ৰাজ্যত ভোট দিব পাৰিব নেকি ?"

অসমৰ জনপ্ৰতিনিধিক খিলঞ্জীয়াই নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি আছুৰ সভাপতিয়ে কয়, "বহিঃৰাজ্যত ভোটাৰ তালিকাত নাম কর্তন নকৰাকৈ কোনো বহিঃৰাজ্যৰ ব্যক্তিয়ে ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব নোৱাৰিব । অসমৰ জনপ্রতিনিধি কোন হ'ব সেইটো খিলঞ্জীয়া ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই ভোট দিবলৈ আহি আমাৰ ভাগ্যনিয়ন্তা হ'ব, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব, এই পৰিৱেশ অসমত হ'বলৈ নিদিওঁ । বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকে অসমত ভোট দিব বিচাৰিলে ইয়াত ক'বলৈ একো নাই । অসমত যদি স্থায়ীভাৱে থাকিব বিচাৰে তেন্তে নাম সন্নিৱিষ্ট কৰক । কিন্তু ইয়ালৈ এসপ্তাহৰ বাবে ফুৰিবলৈ আহিও কোনোবাই ভোট দি যাব পাৰিব নেকি ?”

বিশিষ্ট ট্ৰেড ইউনিয়ন নেতা শতঞ্জীৱ দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আনহাতে, এছ আৰৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশিষ্ট ট্ৰেড ইউনিয়ন নেতা শতঞ্জীৱ দাসে ।

তেওঁ কয়, "অসমৰ মুখ‍্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰ স্পষ্টীকৰণ যে অসমত দীৰ্ঘদিনীয়া বসবাসৰ অভিপ্ৰায় থকা বাহিৰা ৰাজ‍্যৰ মানুহেহে কেৱল ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব । আনহাতে, মুখ‍্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ হৈছে বাহিৰা ৰাজ‍্যৰ মানুহে নিজৰ ৰাজ‍্যত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিলেহে আসমৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সোমাব পাৰিব । এই দুটা স্পষ্টীকৰণেই চৰম বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু দ্ব‍্যৰ্থবোধক । প্ৰথমতে, দীৰ্ঘদিনীয়ানো কিমান দিন । দ্বিতীয়তে, অভিপ্ৰায় কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব । কাৰণ এইটো সম্পূৰ্ণ ব‍্যক্তিৰ মনোগত বিষয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ পিছত অভিপ্ৰায় নাইকিয়া হ'লে নিৰ্বাচন আয়োগে কিবা কৰিব পাৰিব নেকি, নোৱাৰে । তৃতীয়তে, বাহিৰা ৰাজ‍্যৰ মানুহে নিজ ৰাজ‍্যৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম যে কৰ্তন কৰিছে সেয়া কোনে পৰীক্ষা কৰিব । বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ডাঙৰ নেতাই দিল্লীৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম বাহাল ৰাখিও বিহাৰত আহি ভোট দিছে । ধৰা পৰাৰ পিছতো একো হোৱা নাই । গতিকে সাৱধান ।"

