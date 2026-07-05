মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ এদিন পিছতে নগাই চলালে জৰীপ, আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ এদিন পিছতে নগাই চলালে জৰীপ, আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অসমৰ ভূমিত নগাৰ লোকপিয়ল । ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : July 5, 2026 at 1:22 PM IST
গোলাঘাট: গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিবাদমান 'বি' চেক্টৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো অসমীয়া গাঁৱত নাগালেণ্ডৰ লোকে লোকপিয়লৰ অচিলাৰে জৰীপ চলাই বাসগৃহৰ বেৰত নম্বৰ আঁকি যোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰি যোৱাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতেই নাগালেণ্ডে কৰা এই কাৰ্যই অসম প্ৰশাসনলৈ এক প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে ।
ইতিমধ্যে সৰুপথাৰৰ স্থানীয় দল-সংগঠনৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই ঘৰৰ বেৰত অঁকা সেই নম্বৰসমূহ চিঞাঁহীৰে মচি পেলাইছে । কিন্তু নাগালেণ্ডৰ লোকৰ তীক্ষ্ণ নজৰ আৰু ২০১৪ চনৰ দৰে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তিৰ আশংকাত বৰ্তমান সীমান্তবাসীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত দিন কটাইছে ।
এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । সৰুপথাৰ সমজিলা তথা ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰলৈ দাবী জনাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক সীমান্ত বৰাই কয়, "শুকুৰবাৰে নাগালেণ্ডৰ প্রশাসনে আহি অসমৰ ভূমিত কেইবাটাও ঘৰত তেওঁলোকে জৰীপৰ দৰে কাৰ্যসূচী চলালে, এই ঘটনাই অসম চৰকাৰ আৰু অসম প্রশাসনৰ চৰম ব্যৰ্থতাৰ স্বৰূপটো উদঙাই দিছে । বিভিন্ন সময়ত আমি ছাত্র সন্থাই দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ এক স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব ।"
বৰাই কয়, "অসমৰ ভূমিত বাস কৰা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমি আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষা হ'ব লাগিব, সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা হ'ব লাগিব । কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সময়ত নগা দুৰ্বৃত্তই হওক, নগা প্রশাসনেই হওক, অসমৰ মানুহৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি চলাব, জুলুম চলাব, নিজৰ মাটি বুলি দাবী কৰিব, তাৰ পাছত অসম চৰকাৰে এটা নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিব এই কথা কিন্তু ছাত্র সন্থা হিচাপে বা আমি ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলওঁ ।"
লগতে কয়, "আমি বিভিন্ন সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ, আমি বিগত কেইদিনমানৰ আগতেও মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন প্ৰায় ৫ টা দাবীৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ । শুকুৰবাৰৰ ঘটনাটোৰ ২৪ ঘণ্টাৰ আগত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্ত সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে সমাধান কৰিম বুলি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ গৈছিল কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ২৪ ঘণ্টা নহওঁতেই আচলতে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীয়ে অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাটো উদঙাই দিছে ।"
চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি তেওঁ কয়,"কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, অসমত বিজেপি চৰকাৰ আৰু নাগালেণ্ডতো বিজেপি চৰকাৰ, গতিকে এই তিনি চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হৈ থাকে, কিন্তু চুক্তিসমূহ কাগজৰ মাজতে আবদ্ধ ৰৈ গৈছে । গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু কোনো এটা স্থায়ী সমাধান অসমৰ মানুহে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । বিভিন্ন সময়ত আগ্ৰাসন, বিভিন্ন হাৰাশাস্তিকে ধৰি বা লুণ্ঠনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অসমৰ মানুহে আচলতে ভুগি থাকিব লগা হৈছে ।"
দাবী উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়,"গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ অনতিপলমে স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব । এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীক তাৎক্ষণিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰে অসমৰ ভূমিৰ সাপেক্ষে বা অসমৰ ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আচলতে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"
পুনৰ কয়,"নগাই অসমৰ লোকসকলে পালন কৰা গৰু বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰচীয়া জন্তু জ্বলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হয়, ঘৰ জলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হয় । অসমৰ মানুহে এই হাৰাশাস্তিখিনি ভুগিব লগা হৈছে কিয় ? এই প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আছে বা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশ্ন আছে । গতিকে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন, হাৰাশাস্তি পাব লগা হয় ।"
শেষত সীমান্ত বৰাই কয়,"গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ এইসমূহৰ স্থায়ী সমাধান লাগিব আৰু ইয়াত যিটো নিউট্ৰেল ফৰ্চ বাহিনী চিআৰপিএফ আছে, এই চিআৰপিএফৰ কিন্তু ভূমিকা অতি নীৰৱ । তেওঁলোকে অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে নে নাগালেণ্ডৰ মানুহৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে এই কথা কিন্তু আমি প্ৰায়েই দৃষ্টি ৰাখিছো। গতিকে তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে এটা তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"