নামভৰ্তিৰ নতুন ব্যৱস্থা: পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জাননীক লৈ সৰৱ ছাত্র সন্থা
অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আছুৰ ।
Published : May 2, 2026 at 8:20 PM IST
গুৱাহাটী: অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বৰ্ষৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক আৰু মীন বিজ্ঞানৰ স্নাতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি নীট (NEET) পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ আধাৰত হ’ব বুলি জাৰি কৰা জাননীৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এই সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই ।
এই সন্দৰ্ভত ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "পূৰ্বতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু মীন বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ আধাৰত হৈছিল । এইবাৰ অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰিব বুলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল । তেনে প্ৰেক্ষাপটত হঠাতে যোৱা ২৭ এপ্ৰিলত অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জাননী জাৰি কৰি কয় যে এই বৰ্ষৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু মীন বিজ্ঞান স্নাতকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ বাবে কোনো সুকীয়া প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা নহয় আৰু নীট পৰীক্ষাৰ নম্বৰেই নামভৰ্তিৰ আধাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"
শৰ্মাই কয়, "এই জাননী জাৰি কৰাৰ সময়ত নীট পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ পাঁচ দিন বাকী আছিল আৰু নীট পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময় এমাহ পূৰ্বেই উকলি গৈছিল । ফলত প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিছে । এয়া চূড়ান্ত শৈক্ষিক অন্যায় । ছাত্ৰ সন্থাই এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাইছে ।"
উৎপল শৰ্মাই লগতে জনাই যে শনিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক টুটুমণি কলিতাৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি সজাতি দলে অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনক সাক্ষাৎ কৰি নীটৰ জৰিয়তে নামভৰ্তিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । এই বৰ্ষৰ বাবে পূৰ্বৰ পদ্ধতিৰে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নমাই অনা এনে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতেই মানি লোৱা নহ’ব । অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বুলি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।