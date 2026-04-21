কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উত্তাল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ

গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমাধানৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ ৷

AASU Protests Over Artificial Floods in Guwahati
আছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
Published : April 21, 2026 at 5:43 PM IST

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ সমস্যা সমাধানত ব্য়ৰ্থ অসম চৰকাৰ ৷ এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হোৱা বানে জ্বলা-ক'লা খুৱাইছে ৰাইজক ৷ এইবোৰ দেখিও লজ্জাজনকভাৱে মৌন, নির্লিপ্ত, নির্বিকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ৷ - এই দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা(আছু)ৰ ৷

‘‘অসম চৰকাৰ হায় হায়, জি এম চি হায় হায়, ধিক্কাৰ অসম চৰকাৰ, গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধান কৰক’’ আদি শ্ল’গানত উত্তাল হ’ল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ ৷ গুৱাহাটীত কৃত্রিম বানৰ সমস্যা সমধানৰ দাবীত মঙলবাৰে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্র সন্থাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উত্তাল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ (ETV Bharat Assam)

সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কমল মহন্ত আৰু সাধাৰণ সম্পাদক প্রাঞ্জল ডেকাই কয়, "গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ সমস্যা বিজ্ঞানসম্মতভাৱে, স্থায়ী সমাধান কৰাত অসম চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ব্যর্থ হৈছে । দেওবাৰে এজাক বৰষুণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনসাধাৰণক জ্বলা-ক'লা খুৱালে । তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ লজ্জাজনকভাৱে মৌন, নির্লিপ্ত, নির্বিকাৰ হৈ আছে ৷’’

আনহাতে দেওবাৰে গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণত সৃষ্টি হোৱা অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘এজাক বৰষুণৰ লগে লগে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান হয় । এইটো বছৰ বছৰ ধৰি হৈ আছে । দেওবাৰে এজাক বৰষুণত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নাগৰিকৰো প্ৰাণ গ'ল । মানুহৰ জীৱন ধাৰণ দুৰ্বিষহ হ'বলৈ ধৰিছে । এই ঘটনাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে।"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱালৈকে প্ৰতিবাদ কৰিয়েই থাকিব । ইমানবোৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ মৌন, নিষ্ক্ৰিয়, নিৰ্লিপ্ত । ইয়াক আমি ধিক্কাৰ দিছো ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক বিশ্বাসত লৈ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে । স্থায়ী সমাধান নকৰালৈকে কোনেও নিস্তাৰ নাপায় ৷ আমি চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সকীয়াই দিছো- শীঘ্ৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰক ৷’’

