কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উত্তাল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমাধানৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : April 21, 2026 at 5:43 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ সমস্যা সমাধানত ব্য়ৰ্থ অসম চৰকাৰ ৷ এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হোৱা বানে জ্বলা-ক'লা খুৱাইছে ৰাইজক ৷ এইবোৰ দেখিও লজ্জাজনকভাৱে মৌন, নির্লিপ্ত, নির্বিকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ৷ - এই দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা(আছু)ৰ ৷
‘‘অসম চৰকাৰ হায় হায়, জি এম চি হায় হায়, ধিক্কাৰ অসম চৰকাৰ, গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধান কৰক’’ আদি শ্ল’গানত উত্তাল হ’ল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ ৷ গুৱাহাটীত কৃত্রিম বানৰ সমস্যা সমধানৰ দাবীত মঙলবাৰে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্র সন্থাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কমল মহন্ত আৰু সাধাৰণ সম্পাদক প্রাঞ্জল ডেকাই কয়, "গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ সমস্যা বিজ্ঞানসম্মতভাৱে, স্থায়ী সমাধান কৰাত অসম চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ব্যর্থ হৈছে । দেওবাৰে এজাক বৰষুণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনসাধাৰণক জ্বলা-ক'লা খুৱালে । তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ লজ্জাজনকভাৱে মৌন, নির্লিপ্ত, নির্বিকাৰ হৈ আছে ৷’’
আনহাতে দেওবাৰে গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণত সৃষ্টি হোৱা অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘এজাক বৰষুণৰ লগে লগে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান হয় । এইটো বছৰ বছৰ ধৰি হৈ আছে । দেওবাৰে এজাক বৰষুণত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নাগৰিকৰো প্ৰাণ গ'ল । মানুহৰ জীৱন ধাৰণ দুৰ্বিষহ হ'বলৈ ধৰিছে । এই ঘটনাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱালৈকে প্ৰতিবাদ কৰিয়েই থাকিব । ইমানবোৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ মৌন, নিষ্ক্ৰিয়, নিৰ্লিপ্ত । ইয়াক আমি ধিক্কাৰ দিছো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক বিশ্বাসত লৈ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে । স্থায়ী সমাধান নকৰালৈকে কোনেও নিস্তাৰ নাপায় ৷ আমি চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সকীয়াই দিছো- শীঘ্ৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰক ৷’’