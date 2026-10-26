ETV Bharat / state

বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ : শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ

বদৰপুৰত বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাত লৈ শ্ৰীভূমিত আছুসহ কেবাটাও সংগঠনৰ গৰ্জন ৷

AASU PROTEST IN SRIBHUMI
শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীভূমি : শ্ৰীভূমিত বিহু পৰিৱেশন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা থলুৱা বিহু দলৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি নিছে ৷ সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।

২৩ অক্টোবৰৰ নিশা বদৰপুৰত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ সোমবাৰে শ্ৰীভূমি (পূৰ্বৰ কৰিমগঞ্জ)ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাসহ বিভিন্ন দল-সংগঠনে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰে ৷

শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

ঘটনাত জড়িত আন সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত দল-সংগঠনসমূহে শ্ৰীভূমিৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চহৰৰ শম্ভুসাগৰ পাৰ্কত একগোট হৈ সমদল কৰি এছ‌এছপি কাৰ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হৈ দীৰ্ঘসময় বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ উদ্দ্যেশ্যি এখন স্মাৰকপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে ।

AASU PROTEST IN SRIBHUMI
শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰা মতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে ১৩ জনক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । প্ৰথম ১৩ জনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছতে আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেওঁলোকক জামিন প্ৰদান কৰা হয় । এই জামিনক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সোমবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ইয়াৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰে ।

AASU PROTEST IN SRIBHUMI
বদৰপুৰত বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাত লৈ শ্ৰীভূমিত আছুসহ কেবাটাও সংগঠনৰ গৰ্জন (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, ‘‘অসমত এনেধৰণৰ ঘটনাক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ’ব ৷ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানক আঘাত কৰিছে, তেওঁলোকক সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ’ব ৷ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিব লাগে, এয়া আমাৰ দাবী ৷ এই দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই লৈ যাম ৷’’

AASU PROTEST IN SRIBHUMI
বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ : সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষী আৰু চিকিৎসকৰ স্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, ‘‘সেইদিনা আমি যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত আমাৰ ল’ৰাকেইটাক হাস্পতালয়লৈ নিছিলো, তেতিয়া সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ গাত কিমান আঘাতৰ চিন আছে ৷ কিন্তু চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকে ক’তো আঘাত পোৱা নাই বুলিহে উল্লেখ কৰিছিল ৷ কিন্তু আদালতত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবেদন মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ’ল ৷ কাৰণত আদালতত ন্যায়াধীশে আহত ল’ৰাকেইজনক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ সেয়ে সেই চিকিৎসকজনকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে ৷’’

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই পৰিস্থিতিৰ শাম কটাবলৈ দেওবাৰে নিশা মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল, ৰামকৃষ্ণনগৰৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ শ্ৰীভূমিৰ অসমীয়া গাঁও আদৰকোনাত উপস্থিত হৈ বিহু দলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ।

AASU PROTEST IN SRIBHUMI
শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে উক্ত ঘটনাক গৰিহণা দি সকলোকে সান্ত্বনা প্ৰদান কৰে ৷ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে । তেওঁলোকৰ লগত যোৱা শ্ৰীভূমি আৰক্ষী আৰু পৌৰসভাৰ এটি দলেও ভুক্তভোগীসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷

লগতে পঢ়ক : শ্ৰীভূমিত বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ: ১৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ, উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : ‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ

TAGGED:

AASU PROTEST IN SRIBHUMI
শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ
বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ
অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান
শ্ৰীভূমিৰ অসমীয়া গাঁও

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.