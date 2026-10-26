বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ : শ্ৰীভূমিত আছুৰ প্ৰতিবাদ, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ
বদৰপুৰত বিহু দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাত লৈ শ্ৰীভূমিত আছুসহ কেবাটাও সংগঠনৰ গৰ্জন ৷
Published : October 26, 2026 at 4:58 PM IST
শ্ৰীভূমি : শ্ৰীভূমিত বিহু পৰিৱেশন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা থলুৱা বিহু দলৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি নিছে ৷ সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।
২৩ অক্টোবৰৰ নিশা বদৰপুৰত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ সোমবাৰে শ্ৰীভূমি (পূৰ্বৰ কৰিমগঞ্জ)ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাসহ বিভিন্ন দল-সংগঠনে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰে ৷
ঘটনাত জড়িত আন সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত দল-সংগঠনসমূহে শ্ৰীভূমিৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চহৰৰ শম্ভুসাগৰ পাৰ্কত একগোট হৈ সমদল কৰি এছএছপি কাৰ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হৈ দীৰ্ঘসময় বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ উদ্দ্যেশ্যি এখন স্মাৰকপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে ।
পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰা মতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে ১৩ জনক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । প্ৰথম ১৩ জনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছতে আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেওঁলোকক জামিন প্ৰদান কৰা হয় । এই জামিনক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সোমবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ইয়াৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, ‘‘অসমত এনেধৰণৰ ঘটনাক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ’ব ৷ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানক আঘাত কৰিছে, তেওঁলোকক সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ’ব ৷ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিব লাগে, এয়া আমাৰ দাবী ৷ এই দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই লৈ যাম ৷’’
আৰক্ষী আৰু চিকিৎসকৰ স্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয়, ‘‘সেইদিনা আমি যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত আমাৰ ল’ৰাকেইটাক হাস্পতালয়লৈ নিছিলো, তেতিয়া সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ গাত কিমান আঘাতৰ চিন আছে ৷ কিন্তু চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকে ক’তো আঘাত পোৱা নাই বুলিহে উল্লেখ কৰিছিল ৷ কিন্তু আদালতত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবেদন মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ’ল ৷ কাৰণত আদালতত ন্যায়াধীশে আহত ল’ৰাকেইজনক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৷ সেয়ে সেই চিকিৎসকজনকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে ৷’’
উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই পৰিস্থিতিৰ শাম কটাবলৈ দেওবাৰে নিশা মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল, ৰামকৃষ্ণনগৰৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ শ্ৰীভূমিৰ অসমীয়া গাঁও আদৰকোনাত উপস্থিত হৈ বিহু দলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ।
তেওঁলোকে উক্ত ঘটনাক গৰিহণা দি সকলোকে সান্ত্বনা প্ৰদান কৰে ৷ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে । তেওঁলোকৰ লগত যোৱা শ্ৰীভূমি আৰক্ষী আৰু পৌৰসভাৰ এটি দলেও ভুক্তভোগীসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷