কিয় বাৰে বাৰে ভাঙি পৰে ৫৬ কোটিটকীয়া পকী দলঙৰ গাডাৰ ? চিলাপথাৰত আছুৰ বিক্ষোভ

কিয় বাৰে বাৰে ভাঙি পৰে ৫৬ কোটিটকীয়া পকী দলঙৰ গাডাৰ ? চিলাপথাৰত আছুৰ বিক্ষোভ
গাই নদীৰ বুকুত নিৰ্মীয়মাণ দ্বিতীয়খন দলঙৰ গাডাৰ ভাঙি পৰাৰ পিছত কামত নিয়োজিত ঠিকাদাৰ তথা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।
Published : April 23, 2026 at 8:07 PM IST
জোনাই : গাই নদীৰ বুকুত নিৰ্মীয়মাণ দ্বিতীয়খন দলঙৰ গাডাৰ ভাঙি পৰাৰ পিছত ধেমাজিত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ । পহিলা ব'হাগৰ দিনাই ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁও অঞ্চলৰ নিলখ বৰপাম আৰু নতুন বালিজান সংযোগী গাই নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা ৫৬ কোটিটকীয়া দলঙৰ দুডালকৈ গাডাৰ খহি পৰা ঘটনাক লৈ গাই নৈৰ দুয়োপাৰৰ ৰাইজ আৰু দল-সংগঠনৰ মাজত সৃষ্ট তীব্র খং-ক্ষোভ অব্যাহত আছে ।
ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, মাদুৰিপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু শ্রীপাণি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত চিলাপথাৰস্থিত জোনাই ক্ষেত্রীয় পথ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত শিৱম নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কার্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।
তিনিওটা আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক দীপক শৰ্মা, ধেমাজি জিলাৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাস, সম্পাদক জয়ন্ত বৰগোঁহাই, অৰবিন্দ গগৈ, দেবেন ডেকাকে আদি কৰি বহুসংখ্যক আছু কৰ্মীৰ উপস্থিতিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । লগতে আগন্তুক ১০ দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ সঠিক তদন্ত নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্যালয়ত তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।
ইফালে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই জিলা আয়ুক্তলৈ এখন স্মাৰক-পত্ৰও প্ৰদান কৰে । চিলাপথাৰ, মাধুৰী পথাৰ আৰু শ্ৰীপাণি আঞ্চলিকৰ সভাপতি-সম্পাদক ক্ৰমে অংকুৰ হাজৰিকা, বিশ্বজিৎ ফুকন, বিপুল গোঁহাই, ভুৱন ফুকন, ৰণ্টু বৰা, দীনেশ দেউৰীৰ স্বাক্ষৰসম্বলিত এই স্মাৰক-পত্ৰত দলংখনৰ নিৰ্মাণত প্রক্রিয়াটোত গাফিলতি কৰা ঠিকাদাৰী প্রতিষ্ঠান আৰু দায়িত্বত থকা লোকনির্মাণ বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ লগতে দলংখন নির্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত সঠিকভাৱে নির্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদস্থলীত আছুৰ নেতৃবৃন্দই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "চিলাপথাৰত অৱস্থিতি লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ এই কাৰ্যালয়ৰ নেতৃত্বত নিলখ আৰু বালিজান সংযোগী গাই নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে । প্ৰায় ৫৬ কোটিটকীয়া এখন দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে । এই দলংখন আৰম্ভণিৰে পৰা যেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল, প্ৰাককলন অনুসৰি যেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিবলগা আছিল তেনেদৰে কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল । নিৰ্ধাৰিত সময়ো উকলি গ'ল কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে । বাৰে বাৰে বিসংগতি ধৰা পৰি আহিছে ।"