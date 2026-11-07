বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ ৷ হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছু কৰ্মীয়ে ।
Published : November 7, 2026 at 8:16 PM IST
গুৱাহাটী : বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি বিৰুদ্ধে শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । চৰকাৰ আৰু শক্তি বিভাগৰ এই জনবিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি আছুৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰে । আছু কৰ্মীসকলে ৰাজ্যজুৰি শক্তি বিভাগৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি "অসম চৰকাৰ হায় হায়", "শক্তি মন্ত্ৰী হায় হায়" আদি শ্ল'গানেৰে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই শক্তি বিভাগক শীঘ্ৰে এই বর্ধিত মাচুল প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক চৰম সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নেতৃত্ব দি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কমল মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চৰকাৰৰ ভূমিকাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । তেওঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমি চৰকাৰক স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এইদৰে বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ মূৰত ৰাম টাঙোন শোধালে নহ'ব ।
বিদ্যুতৰ মাচুল অনতিপলমে হ্ৰাস কৰিবই লাগিব । যিসময়ত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ভালদৰে থিয় হ'ব পৰা নাই, তেনে সময়ত পুনৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণাযোগ্য ।"
আনহাতে, চৰকাৰৰ 'জনহিতৈষী' কথাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মহন্তই কয়, "চৰকাৰে বাৰম্বাৰ নিজকে জনতাৰ বাবে কাম কৰা বুলি কয় । কিন্তু বাস্তৱত তেওঁলোকে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণৰ কথা অকণো চিন্তা নকৰে । যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰি আহিছে ।"
তেওঁ চৰকাৰক সকীয়াই দি কয় যে যেতিয়ালৈকে বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত মাচুল হ্ৰাস কৰি সাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিয়া নহয়, তেতিয়ালৈকে ধাৰাবাহিক গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব । চৰকাৰে যদি এই শান্তিপূৰ্ণ দাবীক আওকাণ কৰে, তেন্তে আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ অসমজুৰি এক ভয়াৱহ আৰু তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ ছাত্ৰ সন্থা বাধ্য হ’ব বুলি আছু নেতৃত্বই হুংকাৰ দিয়ে ।