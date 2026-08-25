প্ৰসংগ : কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন; চৰকাৰক শ্বেতপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী আছুৰ
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে থকা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল ১ কিলোমিটাৰলৈ সংকুচিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক এখন শ্বেতপত্ৰ দিবলৈ দাবী জনাইছে ৷
Published : August 25, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৰ্তমান ৰাজ্যত চৰ্চাত থকা বিষয়টো হৈছে ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন বা পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা । এই প্ৰসংগকলৈ ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে অসম চৰকাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ (ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন) পৰিসীমা ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰলৈ সংকুচিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল ।
চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । একাংশই ৰাইজে চৰকাৰী এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে বহু দল-সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
Let’s get the facts straight on Kaziranga’s Eco-Sensitive Zone:— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 17, 2026
1️⃣ Park boundary remains unchanged.
2️⃣ The 10-km radius is measured from the boundary, not core.
3️⃣ The matter is before the Hon’ble SC at the instance of local indigenous groups
The misinformation must stop. pic.twitter.com/zyQ0So3TaA
কাজিৰঙাৰ ভূমি সংকুচিত হোৱাৰ ফলত হাতী, গঁড় আৰু বাঘৰ দৰে জীৱবোৰৰ অধিক ক্ষতি হ’ব ৷ কিয়নো এনে জীৱবোৰক বিচৰণ কৰিবলৈ বিস্তীৰ্ণ ভূমিৰ প্ৰয়োজন ৷ যদিহে কাজিৰঙাৰ ভূমি সংকুচিত হয়, তেনে ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহৰ ওপৰত গুৰুতৰ আৰু ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পৰিব, লগতে থলুৱালোকৰ জীৱন-জীৱিকাৰ ওপৰতো সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি একাংশ পৰিৱেশপ্ৰেমী লোকে আশংকা কৰিছে ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমানৰ বাফাৰ এলেকাৰ ৯০ শতাংশ সংকুচিত কৰিবলৈ কৰা ঘোষণাই সংৰক্ষণকৰ্মী আৰু সংশ্লিষ্ট নাগৰিক মহলৰ মাজত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিভিন্ন মহলে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে । ইফালে ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ গাইডলাইনক লৈ মানুহৰ মাজতো বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৭ আগষ্ট তাৰিখে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কয় যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিওফালে থকা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) ৰ পৰিসৰ ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ সংকোচিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশনাক চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অনুসৰণ কৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
I see a lot of misinformation on Kaziranga’s Eco-Sensitive Zone.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 17, 2026
Let’s be clear: the Park area remains unchanged. The 10-km zone lies outside the Park boundary, and its proposed rationalisation follows demands from local communities to safeguard their livelihoods. pic.twitter.com/UPaUS9Ocg9
কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নক লৈ শেহতীয়াকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক উদ্দেশ্যি এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোৰ লগতে তেওঁ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি লিখে -
কিমান শান্ত! নিৰ্ভয়ে পাৰ হৈ গৈছে হাতীৰ জাক।— Utpal Sarma (@Utpal_Assam) August 25, 2026
কাজিৰঙাৰ বাটৰ এনেবোৰ দৃশ্যই মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ সহাৱস্থানৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। আমাৰ প্ৰকৃতি, বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগ ভূমিকা পালন কৰাটো এক সামূহিক দায়িত্ব।
উন্নয়নৰ নামত ধ্বংস নহওক প্ৰকৃতি। সুৰক্ষিত থাকক… pic.twitter.com/B8IONTc73D
‘‘কিমান শান্ত ! নিৰ্ভয়ে পাৰ হৈ গৈছে হাতীৰ জাক ।
কাজিৰঙাৰ বাটৰ এনেবোৰ দৃশ্যই মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ সহাৱস্থানৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । আমাৰ প্ৰকৃতি, বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগ ভূমিকা পালন কৰাটো এক সামূহিক দায়িত্ব ।
উন্নয়নৰ নামত ধ্বংস নহওক প্ৰকৃতি । সুৰক্ষিত থাকক বনাঞ্চল, সুৰক্ষিত থাকক বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক বিচৰণৰ পথ । শেহতীয়াকৈ Eco-sensitive Zone ৰ প্ৰসংগই পুনৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে, বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে । ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰল আৰু স্পষ্ট মত - কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাও সুনিশ্চিত হ’ব লাগিব, স্থানীয় ৰাইজৰ স্বাৰ্থও ৰক্ষা হ’ব লাগিব ।’’
-উৎপল শৰ্মা, আছুৰ সভাপতি ৷
আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ দাবী সন্দৰ্ভতো কেতবাৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ চৰকাৰক কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ পৰিসৰ সালসলনি কৰা সন্দৰ্ভত এখনি শ্বেতপত্ৰ দিবলৈ দাবী কৰে ৷ তেওঁ পোষ্টত এনেদৰে লিখে-
‘‘আমাৰ দাবী -
১) অসম চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ eco-sensitive zone ৰ পৰিসৰ সালসলনি সন্দৰ্ভত এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক ।
২) কাজিৰঙাৰ eco-sensitive zone সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ, বিশেষজ্ঞ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক।
সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট প্ৰচাৰ পোৱা এই ভিডিঅ’টি দেখি কথাখিনিয়ে মনত খুন্দিয়ালে । এই সুন্দৰ মুহূৰ্তটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা ব্যক্তিগৰাকীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ ।’’
-উৎপল শৰ্মা, আছুৰ সভাপতি ৷