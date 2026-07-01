ETV Bharat / state

ছাত্র-ছাত্ৰীৰ ভোটাধিকাৰ নাই কাৰণে আঁচনি নিদি ৬০০ টকীয়া কাপোৰ পিন্ধাইছে: উৎপল শৰ্মা

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম বিতৰ্কক লৈ সৰব আছুৰ সভাপতি ।

AASU president Utpal Sharma expresses reaction regarding the student uniform controversy
অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: বুধবাৰে সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহোযোগত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহ নলবাৰীত সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি নিৰুজউদ্দিন আহমেদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশেষ অভিনন্দন ।

সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ সচিব ডঃ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতিয়ে কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি কয় যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব নিজৰ পৰিয়াল, সমাজৰ প্ৰতি ।"

অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্য কি তাক উপলব্ধি কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সফলতা সমাজ এখনে উৎযাপন কৰে, সেই উপলব্ধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰি সমাজখনৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব ।

সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক গুণজ্যোতি পাঠক, তন্ময় কাজী, হেমেন কলিতা সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা অক্ষয় ডেকা, উৎপল কলিতাই ।

বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নলবাৰী জিলালৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চুড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাত ৮৫% ওপৰত ২১২গৰাকী আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৯০% ওপৰত নম্বৰ প্ৰাপ্ত ৫২ গৰাকী কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰা ৬৩ খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

AASU president Utpal Sharma expresses reaction regarding the student uniform controversy
কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

উক্ত অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ইউনিফৰ্ম বিতৰ্ক আৰু বহিৰাগত বিতৰ্কক লৈ সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । ইউনিফৰ্ম বিতৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কৰা মন্তব্যক দোষ নিদি দুযোৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত ৬০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ সন্দেহ ওপজা বুলি উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়,"সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা নেকি ? সেই কথা স্পষ্ট কৰক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত মাত্ৰ ৬০০ টকাত দুযোৰ ইউনিফৰ্ম তাকৌ ৭০ শতাংশ পলিষ্টাৰ মিহলি । ৩৮ ডিগ্ৰী গৰমত কেনেকৈ পিন্ধিব ? অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যে অতি দেউলীয়া হৈছে সেয়া শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভাষ্যত প্ৰমাণ হৈছে ।ঠ

শৰ্মাই কয়,"ছাত্র ছাত্ৰীয়ে ভোট দিব নোৱাৰে বাবে ৬০০ টকীয়া পলিষ্টাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে । যদি ভোট উঠিলে হয় তেওঁলোককো কোনোবা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বনালে হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীক ইমান মৰমত ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে মামা মামা বুলি মাতে । এতিয়া সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰমৰ ভাগিনহতক ৭০ শতাংশ পলিষ্টাৰ কাপোৰ পিন্ধাব নেকি ?

আনহাতে বহিৰাগতই অসমীয়াৰ ওপৰত নিতৌ আগ্ৰাসনক লৈ আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"আমি দুটা আগ্ৰাসনক লৈ সদায় যুঁজি আছোঁ । এটা হ'ল বাংলাদেশী সমস্যা আৰু আনটো বহিৰাগত একাংশ লোক । বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত আছে । যিয়ে আমাৰ অসমীয়াৰ মাটি, বাৰী, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছে ।"

শৰ্মাই কয়,"অসমীয়া ছোৱালী-বোৱাৰীৰ গাত হাত দিছে । সেই সমস্যা সমাধান হ'বই লাগিব । তাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ বহিৰাগতইয়ো অসমত আগ্ৰাসন চলাই অসমীয়াৰ ওপৰত বীৰত্ব চলাই আছে ।"

সৌ সিদিনা গুৱাহাটীৰ ঘটনাক লৈ সৰব হৈছিল আছু আৰু প্ৰশাসনে ধন দাবীৰ ঘটনা বুলি সদৰী কৰিছিল । যদি ধনদাবীৰেই ঘটনা আছিল আৰক্ষীয়ে কিয় উচিত তদন্ত কৰি দোষীক আটক কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিহাৰী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া কাৰ্যক লৈ সৰব হয় । অসমত এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ৰচনাও হ'ব পাৰে গতিকে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰি দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবী আছুৰ ।

লগতে পঢ়ক: জাপানীজ ভাষাৰ শিক্ষক হ'ব বিচাৰে নেকি ?

ইউএছটিএমত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস উদযাপন

TAGGED:

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
আছুৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান
নলবাৰী
ইটিভই ভাৰত অসম
AASU PRESIDENT UTPAL SHARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.