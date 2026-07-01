ছাত্র-ছাত্ৰীৰ ভোটাধিকাৰ নাই কাৰণে আঁচনি নিদি ৬০০ টকীয়া কাপোৰ পিন্ধাইছে: উৎপল শৰ্মা

ছাত্র-ছাত্ৰীৰ ভোটাধিকাৰ নাই কাৰণে আঁচনি নিদি ৬০০ টকীয়া কাপোৰ পিন্ধাইছে: উৎপল শৰ্মা
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম বিতৰ্কক লৈ সৰব আছুৰ সভাপতি ।
Published : July 1, 2026 at 9:00 PM IST
নলবাৰী: বুধবাৰে সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহোযোগত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহ নলবাৰীত সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি নিৰুজউদ্দিন আহমেদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশেষ অভিনন্দন ।
সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ সচিব ডঃ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতিয়ে কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি কয় যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব নিজৰ পৰিয়াল, সমাজৰ প্ৰতি ।"
মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্য কি তাক উপলব্ধি কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সফলতা সমাজ এখনে উৎযাপন কৰে, সেই উপলব্ধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰি সমাজখনৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব ।
সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক গুণজ্যোতি পাঠক, তন্ময় কাজী, হেমেন কলিতা সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা অক্ষয় ডেকা, উৎপল কলিতাই ।
বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নলবাৰী জিলালৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চুড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাত ৮৫% ওপৰত ২১২গৰাকী আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৯০% ওপৰত নম্বৰ প্ৰাপ্ত ৫২ গৰাকী কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰা ৬৩ খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
উক্ত অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ইউনিফৰ্ম বিতৰ্ক আৰু বহিৰাগত বিতৰ্কক লৈ সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় । ইউনিফৰ্ম বিতৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কৰা মন্তব্যক দোষ নিদি দুযোৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত ৬০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ সন্দেহ ওপজা বুলি উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়,"সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা নেকি ? সেই কথা স্পষ্ট কৰক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত মাত্ৰ ৬০০ টকাত দুযোৰ ইউনিফৰ্ম তাকৌ ৭০ শতাংশ পলিষ্টাৰ মিহলি । ৩৮ ডিগ্ৰী গৰমত কেনেকৈ পিন্ধিব ? অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যে অতি দেউলীয়া হৈছে সেয়া শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভাষ্যত প্ৰমাণ হৈছে ।ঠ
শৰ্মাই কয়,"ছাত্র ছাত্ৰীয়ে ভোট দিব নোৱাৰে বাবে ৬০০ টকীয়া পলিষ্টাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে । যদি ভোট উঠিলে হয় তেওঁলোককো কোনোবা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বনালে হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীক ইমান মৰমত ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে মামা মামা বুলি মাতে । এতিয়া সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰমৰ ভাগিনহতক ৭০ শতাংশ পলিষ্টাৰ কাপোৰ পিন্ধাব নেকি ?
আনহাতে বহিৰাগতই অসমীয়াৰ ওপৰত নিতৌ আগ্ৰাসনক লৈ আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"আমি দুটা আগ্ৰাসনক লৈ সদায় যুঁজি আছোঁ । এটা হ'ল বাংলাদেশী সমস্যা আৰু আনটো বহিৰাগত একাংশ লোক । বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত আছে । যিয়ে আমাৰ অসমীয়াৰ মাটি, বাৰী, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছে ।"
শৰ্মাই কয়,"অসমীয়া ছোৱালী-বোৱাৰীৰ গাত হাত দিছে । সেই সমস্যা সমাধান হ'বই লাগিব । তাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ বহিৰাগতইয়ো অসমত আগ্ৰাসন চলাই অসমীয়াৰ ওপৰত বীৰত্ব চলাই আছে ।"
সৌ সিদিনা গুৱাহাটীৰ ঘটনাক লৈ সৰব হৈছিল আছু আৰু প্ৰশাসনে ধন দাবীৰ ঘটনা বুলি সদৰী কৰিছিল । যদি ধনদাবীৰেই ঘটনা আছিল আৰক্ষীয়ে কিয় উচিত তদন্ত কৰি দোষীক আটক কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিহাৰী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া কাৰ্যক লৈ সৰব হয় । অসমত এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ৰচনাও হ'ব পাৰে গতিকে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰি দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবী আছুৰ ।