গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতিথিশালাত কোটিটকীয়া ডাইনিং হল নিৰ্মাণৰ নিবিদা ! প্ৰতিক্ৰিয়া উৎপল শৰ্মাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতিথিশালাত কোটিটকীয়া ডাইনিং হল নিৰ্মাণৰ নিবিদা ! প্ৰতিক্ৰিয়া উৎপল শৰ্মাৰ
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিদ্যায়তনিক কাম-কাজত খৰচ কৰিবলৈ ধনৰ অভাৱ হৈ থকা অৱস্থাত এইদৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাটো আপত্তিজনক ৷
Published : July 8, 2026 at 4:45 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতিথিশালাত কোটি টকা ব্যয়েৰে ডাইনিং হল, পাকঘৰ আদি নিৰ্মাণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাক এবাৰ জুকিয়াই চোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনায় ৷ লগতে এইক্ষেত্ৰত আপত্তিও দৰ্শাই আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিদ্যায়তনিক কাম-কাজত খৰচ কৰিবলৈ ধনৰ অভাৱ হৈ থকা অৱস্থাত এইদৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাটো আপত্তিজনক ৷ এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগকো বিষয়টোত নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ৷
পোষ্টটোত উৎপল শৰ্মাই লিখিছে, ‘‘গেষ্ট হাউচৰ ভি.আই.পি. ডাইনিং ৰূম, পাকঘৰ, কৰ্মচাৰীৰ থকা কোঠা নিৰ্মাণৰ বাবে মুকলি কৰা ২ কোটি ৮ লাখ টকীয়া ঠিকাৰ জাননীখন আপলোড কৰিছোঁ । ইতিমধ্যে ঠিকাৰ আৱণ্টন হৈ গৈছে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নত আন্তঃগাঁথনি আমিও বিচাৰোঁ । ২ কোটি কিয়, ১০ কোটি টকা খৰচ কৰি বিশ্বৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিলেও আপত্তি নাথাকিলহেতেন; যদিহে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন আন বিদ্যায়তনিক কাম-কাজত খৰচ কৰিবলৈয়ো টকা-পইচাৰ অভাৱ নাথাকিলহেতেন ।
কিন্তু আৰ্থিক সংকটত ককবকাই থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনে গেষ্ট হাউচৰ পাকঘৰ, ভি.আই.পি. ডাইনিং হল নিৰ্মাণৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । বিষয়টো অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ ।’’
উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পুঁজিৰ অভাৱৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল ৷ তাৰ পাছতো ২ কোটিৰো অধিক ধন ব্যয়েৰে গেষ্ট হাউচৰ ভি.আই.পি. ডাইনিং ৰূম, পাকঘৰ, কৰ্মচাৰীৰ থকা কোঠা নিৰ্মাণৰ ঠিকা দিয়া বিষয়টোৱে বিভিন্ন মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত অযথা হুলস্থূল কৰি সময় নষ্ট কৰে অখিল গগৈয়ে ! একালৰ মিত্ৰ কংগ্ৰেছেই ক'লে