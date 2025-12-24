ETV Bharat / state

কাৰ্বি আংলঙৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন আছু : মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবী পত্ৰ

কাৰ্বি আৰু আন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবী ছাত্ৰ সন্থাৰ । আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আছুৰ আহ্বান ।

AASU PRESIDENT REACT ON KARBI ANGLONG VIOLENCE
কাৰ্বি আংলঙৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতিৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 24, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । দাবী পত্ৰখনত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বিগত কিছুদিন ধৰি চলি থকা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ কৰে । আছু নেতাদ্বয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা সমগ্ৰ অসমৰ সমস্যা, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা বুলি মন্তব্য় কৰে ।

আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "বিগত দশকসমূহত কাৰ্বি আংলং জিলাত অখিলঞ্জীয়া লোকৰ অবাধ আৰু অবৈধ বসতিয়ে জিলাখনৰ কাৰ্বি জনজাতি প্ৰমুখ্যে সকলো খিলঞ্জীয়া লোকলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰলৈ ভাবুকি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ জন্মভূমিতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকল সংখ্যালঘু হোৱাৰ শংকাই গ্রাস কৰিছে । সেয়েহে স্থানীয় খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ পথ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে । শেহতীয়াকৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতিয়ে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে । দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছে । আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এই সমস্যা সমাধানৰ বিকল্প নাই । আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত দমন নীতিৰ প্ৰয়োগ গ্রহণযোগ্য নহয় । এটা কথা স্পষ্ট যে কাৰ্বি আংলং জিলাত বসবাস কৰা কাৰ্বি জনজাতি আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত হ'বই লাগিব ।"

কাৰ্বি আংলঙৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতিৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)

"একাংশ অখিলঞ্জীয়া লোকে কাৰ্বি আংলঙতে ‘কাৰ্বি গ’ বেক’ শ্ল’গান দিছে, কাৰ্বিসকলক ‘চাইনীজ’ বুলি বৰ্ণবাদী মন্তব্যৰে গালি-গালাজ কৰিছে আৰু আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে । অসমৰ ভূমিত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ প্ৰতি অখিলঞ্জীয়া অপশক্তিৰ এনে আচৰণ অসহনীয় । অখিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি নচলিব । এনে অপশক্তিয়ে শাস্তি পাবই লাগিব । এই বিষয়টোত ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে । কাৰ্বি আংলঙত শান্তি-শৃংখলা ঘূৰাই আনিবৰ বাবে ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ।" এইদৰে কয় আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ।

তেওঁ পুনৰ কয়, "কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা অসমৰ সমস্যা । কাৰ্বি আংলঙৰ লোকসকল অকলশৰীয়া নহয় । ছাত্র সন্থা কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ লগত আছে । খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'বই লাগিব । কাৰ্বি সকল নিজৰ ঠাইতেই সংখ্যালঘু হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে । অখিলঞ্জীয়া লোকৰ দপদপনি অসমত সহ্য কৰা নহ'ব । অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দি বিষয়বোৰ সমাধান কৰিব লাগিব ।"

