মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব নেকি ‘প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী’ কোন: সৰৱ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব নেকি ‘প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী’ কোন: সৰৱ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
Published : October 22, 2025 at 10:14 PM IST
গুৱাহাটী: মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক এইবাৰ উভতি ধৰিলে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা চমুকৈ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে বুধবাৰৰ পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে 'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ।
নলবাৰীত বুধবাৰে ‘বিজেপিৰ ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহ নহয়, নলবাৰীত আজি জুবিন গাৰ্গক সঁচা মনেৰে ভালপোৱা মানুহবোৰ ওলাই আহিছে ৷
মন্ত্রীগৰাকীৰ এই বক্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বক্তব্যক লৈ সৰৱ হৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উলোটাই মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘এতিয়া কি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব ‘প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী’ কোন ?’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখৰ আৰু শৰীৰৰ ভাষাই এনে এটা ধাৰণা দিব বিচাৰে যেন বুথ, মণ্ডল, সমষ্টিভিত্তিত বিজেপি দলে আজি সমদল কৰিবলৈ লৈ অহা কৰ্মীখিনিহে জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগী আৰু বাকী গোটেইবোৰ ভুৱা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইকেইদিন সঘনাই কৈ আছে - ‘অমুকৰ বিষয়ে জুবিনে জীৱিতকালত কি কৈছিল চাবচোন’, ‘তমুকৰ বিষয়ে জুবিনে কি কৈ গৈছিল ফেচবুকত বিচাৰিলেই পাব’ ইত্যাদি । এনেই জীৱিতকালত জুবিন গাৰ্গে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথাও কি কৈ গৈছিল সেইটোও এবাৰ চাই লোৱা উচিত ! এইখন হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি নহয় যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব জুবিন অনুৰাগীৰ চাৰ্টিফিকেট কোনে পাব কোনে নাপাব ।’’
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি আজিৰে পৰা ৰাজপথত নামিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা তথা দলীয় সমৰ্থকসকল ৷ নলবাৰীৰ পৰা এই অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছে । পৰ্যায়ক্ৰমে ঠায়ে ঠায়ে হ’ব বিজেপিৰ এই জন সমদল ।
নলবাৰীত আজি উলিওৱা সমদলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকে ধৰি ভালেসংখ্যক নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ইফালে শাসনত থকা বিজেপি দলৰ এই কাৰ্যসূচীক লৈ বিৰোধীয়ে ব্যাপকভাৱে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ।
