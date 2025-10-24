ETV Bharat / state

জুবিনক্ষেত্রত প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ নীতি-নিৰ্দেশনা: আছুৱে ক'লে- এয়া অদৰকাৰী বাধা-নিষেধ

জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে । যাক লৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৷

zubeen garg death case
সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ আৰু আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 5:41 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোণাপুৰস্থ সমাধিক্ষেত্র সন্দৰ্ভত চৰকাৰে জাৰি কৰা এছ অ' পিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্রত যোৱাৰ ক্ষেত্রত জাৰি কৰিছিল কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ।

বিশেষকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে । যাক লৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত উৎপল শৰ্মাই কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰ খোলা আৰু বন্ধ কৰাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাটো নিতান্তই অপ্ৰয়োজনীয় । এই SOP চৰকাৰে প্ৰত‍্যাহাৰ কৰক । জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰখন সু-শৃংখলিত আৰু সু-ব‍্যৱস্থিত হৈ থকাটো সকলোৱেই বিচাৰে । এই কাম চৰকাৰেই কৰিব লাগিব । ৫ বছৰীয়া শিশুৰ পৰা ৮০ বছৰীয়া বৃদ্ধলৈ সকলো অনুৰাগীৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ সোঁত বৈছে । শতজন দিব‍্যাংগ অনুৰাগীও আহিছে । যিয়েই যেনেকৈ সময় মিলাব পাৰিছে তেনেকৈয়ে আহিছে । জুবিন গাৰ্গৰ সকলো অনুৰাগীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ‍্য ৰখাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব‍্য । তাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰক ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে মানুহ নিযুক্তি দিয়াৰ ব‍্যৱস্থা কৰক । মদৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ সমাধিক্ষেত্ৰৰ দুয়োফালে কিছু আঁতৰত সাময়িকভাৱে Breathalyzer ৰ দ্বাৰা পৰীক্ষাৰ ব‍্যৱস্থা কৰিব পাৰে । তাকে নকৰি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ নামত নিশা দহ বজাৰ পৰা মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাটো ওকণিৰ ভয়ত চুলি খুৰোৱাৰ দৰে হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ অস্বাভাৱিক মৃত‍্যুৱে অসমত এক অভুতপূৰ্ব গণ-বিষাদৰ সৃষ্টি কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰ সংবেদনশীল হোৱাটো বাঞ্চনীয় । জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰলৈ অনুৰাগীৰ এই স্ৰোত স্বতঃস্ফূৰ্ত । যেতিয়ালৈকে মানুহে জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ বাতৰিটো বহন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, যেতিয়ালৈকে এই দুখ পাহৰি জীৱনৰ স্বাভাৱিক ছন্দ ঘূৰাই নাপায় তেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰলৈ শিল্পীগৰাকীৰ সান্নিধ‍্য বিচাৰি হাবাথুৰি খাই যোৱা অনুৰাগীসকলৰ ওপৰত অদৰকাৰী বাধা-নিষেধ জাপি দিয়াটো মুঠেই গ্ৰহণযোগ‍্য নহয় ।’’

পুনৰ উৎপল শৰ্মাই কয়, ‘‘যিদৰে সকলো অনুৰাগীয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ সমদলত যোগদান কৰি অনুৰাগী হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ নিবিচাৰে, সকলো মানুহ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ মদ ঢালিবলৈ নাযায় । সকলো অনুৰাগীয়ে মদ খায়ো নাযায় । লাখ লাখ অনুৰাগীৰ ভিতৰত অতি ক্ষুদ্ৰ একাংশৰ আচৰণৰ গইনা লৈ এনে SOP জাপি দিয়াটো অনুচিত । আন এটা কথাও উল্লেখ কৰি থ’ব বিচাৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰক আন কোনো স্থানৰ সৈতে ৰিজাই সেইবোৰতো প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ নিয়ম থাকে বুলি দৰ্শোৱা যুক্তিটো প্ৰাসংগিক নহয় । জীৱনকালত জুবিন গাৰ্গ একক, অনন‍্য, অদ্বিতীয় আছিল । তেখেতৰ মৃত‍্যুত সৃষ্টি হোৱা জন সমাগমো একক, অনন‍্য, অদ্বিতীয় আছিল । গতিকে তেখেতৰ শেষ শয়নৰ ক্ষেত্ৰখনো একক, অনন‍্য, অদ্বিতীয়ভাৱেই পৰিচালিত হ’ব । বৰঞ্চ অসমে আৰ্হি দেখুৱাব লাগে কিদৰে দিনে-নিশাই খোলা ৰাখিও সুশৃংখলভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰি । পৰিস্কাৰ কৰা আৰু মেৰামতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সময়কণ বন্ধ ৰাখিলেই যথেষ্ট । পুনৰ কৈছোঁ, অসম গণ-বিষাদৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি অনুৰাগ আৰু তেখেতৰ মৃত‍্যুৰ শোকে বহ্নিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপ লৈছে । অযথা বান্ধ বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিলে প্ৰলয়হে আহিব পাৰে ।’’

সোণাপুৰস্থ জুবিনক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি জুবিন ক্ষেত্ৰত নিষিদ্ধ মাদকদ্ৰব্য । যিকোনো ধৰণৰ মাদকদ্ৰৱ্য সেৱন, পৰিৱেশন আৰু বিতৰণত নিষেধাজ্ঞা থাকিব জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত । সেইদৰে নিৰ্দেশনা অনুসৰি পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ’ব । এই সময়ৰ বাহিৰত কোনো প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব জুবিন ক্ষেত্ৰত । নিদ্দিষ্ট কৰি দিয়া সেই সময়তে অনুৰাগীসকলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সুৰাপান বা আন মাদকদ্ৰৱ্য সেৱন কৰিলে জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব । জুবিন ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিষিদ্ধ মাদকদ্ৰব্য । চৰকাৰে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

