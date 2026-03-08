ETV Bharat / state

বিজেপিৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা' : কিয় হঠাতে সৰৱ হ'ল ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি ?

বিজেপিৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা'ত ভয়-ভাবুকিৰে শিক্ষাৰ্থীক জড়িত কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন । এই লৈ সবৱ হৈ পৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকী ।

Published : March 8, 2026 at 4:43 PM IST

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা' অনুষ্ঠিত কৰিছে । প্ৰতিদিনেই এটাৰ পাছত আনটোকৈ সমষ্টিত বিজেপিয়ে চলোৱা এই প্ৰচাৰ অভিযানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশ গ্ৰহণ কৰিছে । একপ্ৰকাৰ বিজেপিয়ে এই যাত্রাক উৎসৱত পৰিণত কৰিছে ।

কিন্তু বিজেপিৰ এই 'জন আশীৰ্বাদ যাত্রা'ক লৈ হঠাতে সৰৱ হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা চমুকৈ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে শিক্ষাৰ্থী । বিজেপিৰ দলীয় এই জন আশীৰ্বাদ যাত্রাত ভয়-ভাবুকিৰে শিক্ষাৰ্থীক জড়িত কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে আছুৰ সভাপতিগৰাকী সৰৱ হৈ পৰিছে ।

দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বিজেপি দলৰ দলীয় কাৰ্যসূচী । ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল’বলৈ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কোনেও বাধ‍্য কৰিব নোৱাৰে । সতী সাধনী বিশ্ববিদ‍্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মুখ‍্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি সভাপতিৰ যাত্ৰাত শাৰী পাতি উপস্থিত নাথাকিলে তিনি দিনলৈ অনুপস্থিত দেখুওৱাৰ ভাবুকিৰে দলীয় কাৰ্যসূচীত জড়িত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । স্ক্ৰীণশ্বট ভাইৰেল হৈছে, বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে । এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছো । শিক্ষকৰ মুখা পিন্ধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত মানসিক আতিশয‍্য চলাই বিজেপিৰ ‘গুড বুক’ত সোমাব খোজা এনে বিড়াল তপস্বীৰ বিৰুদ্ধে ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰশাসনীয় দায়িত্বত থকা আৰু শিক্ষকতাৰ দৰে মহান বৃত্তিত জড়িত থকা লোকসকল কোনো ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰে চালিত হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে । এয়া এক প্ৰকাৰৰ শৈক্ষিক অন‍্যায় । কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ দিনত এচামে ক্ষমতাৰ পদলেহন কৰাৰ স্বাৰ্থত শিক্ষানুষ্ঠানক ৰাজনৈতিক পৰীক্ষাগাৰলৈ পৰ্যবসিত কৰিব বিচাৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গিণিপিগ সজাইছে । চৰকাৰখনেও সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছে । তাৰেই এক অন‍্যতম কলুষিত উদাহৰণ - ঐতিহাসিক প্ৰাগজ‍্যোতিষ মহাবিদ‍্যালয়ৰ অধ‍্যক্ষখনজন ।''

তেওঁ কয়, ''জানুৱাৰী মাহতে বিজেপিত যোগদান কৰি মাৰ্চ মাহলৈকে অধ‍্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত ৰাইজৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ বাবে ভৱানীপুৰ মহাবিদ‍্যালয়ৰ অধ‍্যক্ষগৰাকীক এইখন চৰকাৰে নিলম্বন কৰিছিল । কিন্তু বাজপেয়ী ভৱনত টুপি আৰু গলবস্ত্ৰ পিন্ধি অহাৰ পাচতো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যকৰ্তা এজন নিৰ্বিঘ্নে বহি থাকিব পাৰে অধ‍্যক্ষৰ আসনত। চৰকাৰ চকু মুদা কুলি ! ধিক্কাৰ দিছো । অধ‍্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনালো ।"

তেওঁ কয়, "আচলতে শেষৰকণ নৈতিকতা আৰু লজ্জ্বাবোধো যদি বাকী আছেগৈ, তেন্তে অধ‍্যক্ষৰ পদ তেওঁ নিজেই ত‍্যাগ কৰা উচিত । সুমতি কামনা কৰিলো । লগতে ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল’বলৈ ফটোৱা জাৰি নকৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলোকে পুনৰ দাবী জনালো ।"

