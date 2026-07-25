ETV Bharat / state

অসমৰ সম্পদবোৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাবোৰ কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় ? আছুৰ প্ৰশ্ন

টীয়কৰ ৰবিবৰুৱা গাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বানসাহাৰ্য প্ৰদান ।

AASU President Utpal Sarma demands to declare Assam floods as a national problem
অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী আছুৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: চৰকাৰে অসম সম্পদবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ বুলি কৈ সমস্যাবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি নাভাবিলে নহ'ব ৷ এই স্পষ্ট মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ ।

কেৱল সেয়াই নহয়, উজনি অসমত হোৱা প্ৰলংকৰী বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ কৰিবলৈও চৰকাৰৰ ওচৰত আছু নেতাগৰাকীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী আছুৰ (ETV Bharat Assam)

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাসহ এটা সজাতি দল টীয়কৰ ৰবিবৰুৱা গাঁৱত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ ৰাইজলৈ সাধ্য অনুসৰি খাদ্য-সামগ্ৰী, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আদি আগবঢ়ায় । লগতে চৰকাৰক বৰ্তমান ৰাইজৰ বাবে পৰ্যাপ্ত বানসাহাৰ্য, উদ্ধাৰ অভিযান অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ আহ্বান জনাই এইদৰে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰে ।

সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলালৈ চৰকাৰে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগে, নিয়ম মাফিক ক্ষতিপূৰণ দিলে নহ'ব । ৰাইজৰ সকলো অভাৱ-অভিযোগ পূৰণ হ'ব লাগিব । আজিৰ তাৰিখত বহু বানাক্ৰান্ত সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে, একোৱেই বচাব নোৱাৰিলে । গতিকে বিশেষ পেকেজেৰে এইসকলক সহায় নকৰিলে আমি আৰু বহুবছৰ পিছুৱাই যাম ।"

ইপিনে এই প্ৰলয়ংকৰী বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি তাৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে কয়লা খনন , প্লাইউড ফেক্টৰী স্থাপনৰ নামত বন ধ্বংস, নদীবান্ধ আদি অবৈধ কাৰবাৰৰ বাবে এনে মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সেয়ে আমাক এই প্ৰশ্নবোৰৰ স্পষ্ট উত্তৰ লাগিব ।"

বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মন্তব্য কৰি উৎপল শৰ্মাই কয়, "কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে আমাৰ এই সমস্যাটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই । এইবাৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম বা ভাৰতত কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নাই বুলিয়েই ঘোষণা কৰিছে যদিও এই বিভীষিকাময় পৰিৱেশে পুনৰ অসমৰ প্ৰকৃত ছবি দাঙি ধৰিছে আৰু অসমখনক অৰ্থনৈতিকভাৱে পুনৰ জুৰুলা কৰি তুলিছে । অসমৰ মানচিত্ৰত এনেদৰে বহু গাওঁ, চহৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে । আমি ভাবো অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি ঘোষণা কৰিলে অসমে অধিক গুৰুত্ব পাব আৰু আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব । কেৱল অসমৰ সম্পদবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ বুলি কৈ সমস্যাবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি নাভাবিলে নহ'ব । সেয়ে পুনৰ এই দাবী সজোৰে উত্থাপন কৰাটো বৰ্তমান প্ৰাসংগিক বুলি অনুভৱ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:বলীয়া বানৰ পৰা কিহে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ?

বান বিধ্বস্ত তিনি জিলাৰ বাবে মোকলাই দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত পুঁজি : সদনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ঘোষণা

শাওনৰ বানত তচনচ বঢ়মপুৰৰ কৃষকৰ সপোন

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
আছু
যোৰহাট
AASU FLOOD RELIEF DISTRIBUTION
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.