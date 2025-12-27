ETV Bharat / state

লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা ২০২৫ প্ৰদান

যাৰ পৰা মৰাণ বিহু শিকিছিল ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা, অৰ্চনা মহন্তয়ো ৷ নীৰৱেই সাধনা কৰি আহিছে প্ৰচাৰ বিমুখ ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে ৷

Pratima Baruah Pandey Memorial Award 2025
লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা ২০২৫ প্ৰদান আছুৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 4:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লোকশিল্পী । এই লোকশিল্পীগৰাকীৰ পৰাই ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা, অৰ্চনা মহন্তৰ দৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে শিকিছিল বিহু গীত । আজি এই লোকশিল্পীগৰাকীকেই আছুৱে প্ৰদান কৰিলে গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী 'প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা' ।

এই শিল্পীগৰাকীৰ নাম ৰত্নেশ্বৰ মৰাণ । 'প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা' গ্ৰহণ কৰি লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে কয়, "মই গাঁৱৰ মানুহ, বোকা খচা মানুহ, খেতি কৰা মানুহ । কৃষ্টিক মই ভাল পাওঁ । মই সপোনতো ভবা নাছিলো । ছাত্ৰ সন্থাই গৈ মোক কৈছিল, খুব আনন্দ লাগিছিল, আজিও আনন্দ লাগিছে । তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো । "

লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা ২০২৫ প্ৰদান আছুৰ (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত পদ্মশ্রী প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত পদ্মশ্রী প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ ২৩ সংখ্যক মৃত্যু বার্ষিকীত শিল্পীগৰাকীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । মৃত্য়ু তিথিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ই প্ৰতিবছৰে প্ৰদান কৰি অহা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা এইবাৰ অসমৰ লোককৃষ্টিলৈ নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই থকা তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ বৰমেছাই শিমলুগুৰি নিবাসী লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক প্ৰদান কৰা হয় ।‌

এই বঁটাত আছে কি ?

এই বঁটাত আছে পাটৰ গামোচা, এৰি চাদৰ, এৰি জেকেট, শৰাই, মানপত্ৰ, স্মাৰক, ফুলৰ তোৰা আৰু নগদ ২৫ হাজাৰ টকা । এই বঁটা প্ৰদান কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "প্ৰতিমা বাইদেউলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো । মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসংস্কৃতিৰ সাধক তথা অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক আজি প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গৌৰাৱাম্বিত । তেওঁ অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰিবলৈ নীৰৱে যি সাধনা কৰি আছে এই সাধনাৰ বাবে এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে । আশা কৰিম তেওঁক ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ক, লোকসংস্কৃতিৰ পথাৰখন শক্তিশালী কৰক, আৰু জীপাল কৰক । আমাৰ জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধ কৰক ।"

"লোকসংস্কৃতিৰ পথাৰখন শক্তিশালী কৰি জীপাল কৰি আগবাঢ়ি গ'লেহে আমাৰ জাতীয় জীৱন সমৃদ্ধ হ'ব । পশ্চিমৰ বতাহ আহিছে যদিও আমাৰ শিপা যদি মজবুত কৰি ৰাখিব পাৰো তেতিয়াহ'লে জাতীয় জীৱনক শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিব পাৰিম । শিপাডালে হ'ল লোক সংস্কৃতিৰ পথাৰখন ।" এইদৰে কয় আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ।

Pratima Baruah Pandey Memorial Award 2025
লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা ২০২৫ প্ৰদান আছুৰ (ETV Bharat Assam)

বিশ্ববিদ্যালয়ত প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ নামত আসন স্থাপনৰ দাবী :

ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয়, "প্ৰতিমা বাইদেউৰ মাটিয়াবাগৰ ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ সোনকালে শেষ হ'ব লাগে । কেতিয়া শেষ হ'ব তাৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে, সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব লাগে । তাত গৱেষণাৰ সমল পোৱাৰ লগতে পৰিৱেশ যাতে পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । দ্বিতীয়তে প্ৰতিমা বাইদেউৰ সৃষ্টি আৰু চিন্তা গৱেষণাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিমা বাইদেউৰ নামত এখনকৈ আসন স্থাপন কৰিব লাগে যাতে পৰিকল্পিতভাৱে বাইদেউৰ সৃষ্টি-চিন্তা গৱেষণাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই দিব পাৰি । বাইদেউৰ লগতে কামৰূপীয়া লোকগীত, জিকিৰ-জাৰি আন আন জনজাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসংস্কৃতিৰ যিবোৰ সমল আছে সেই সময়বোৰৰ ওপৰত গৱেষণাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত আসন স্থাপন কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কয়, "আনটো বিষয় হ'ল বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসংস্কৃতিৰ সাধক আছে তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰ্মৰ জৰিয়তে কাম কৰি আছে । মূল বিষয়টো হ'ল পৰিয়ালটোৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা । চৰকাৰলৈ মুকলি আহ্বান আৰু দাবী- অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ পথাৰখনত নীৰৱে কাম কৰি থকা সাধনা কৰি থকা লোকসংস্কৃতিৰ শিল্পীসকলক উদগনি, সমৰ্থন অনুপ্ৰেৰণা দিবলৈ চৰকাৰে পুঁজি গঠন কৰিব লাগে । যিটো পুঁজিৰ জৰিয়তে সাধক সকলক সমৰ্থন দিব পাৰি ।"

লোককৃষ্টিৰ সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে :

ইপিনে, আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "প্ৰতিমা বাইদেউৰ মৃত্যুৰ দিনটোত প্ৰতিবছৰে লোকসংস্কৃতিৰ সাধকক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰো । এইবাৰ ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে ৫০ বছৰতকৈ অধিক কাল নীৰৱে লোককৃষ্টিৰ সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিছে । তেওঁক বঁটা প্ৰদান কৰাটোৱেই আমাৰ কাৰণে সাৰ্থকতা । আশা কৰিছো তেখেতক নিৰলসভাৱে লোককৃষ্টিৰ সাধনাত আৰু উৎসাহিত কৰিব । "

লোকশিল্পী ৰত্নেশ্বৰ মৰাণ :

১৯৪৩ চনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ ডিৰাকৰ বৰমেছাই শিমলুগুৰি গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰত্নেশ্বৰ মৰাণ অসমৰ লোক-সংস্কৃতি জগতৰ এগৰাকী আজন্ম সাধক, যাৰ সংগীত শিল্পী, বাদ্যশিল্পী, ভাস্কর্য শিল্পী, কুটীৰ শিল্পী, নৃত্যশিল্পীৰূপে আছে স্বকীয় পৰিচয় । মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যসমূহ যথাযথভাৱে নিৰ্মাণ কৰি জীয়াই ৰাখিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে তেওঁ । সুদীর্ঘ কাল মৰাণ সংস্কৃতিৰ স'তে ওতঃপ্রোতভাৱে জড়িত ঢোল, পেঁপা, গগণা, বাঁহী, ঢোটং, বজাল বাঁহৰ সুতুলী, বীণ আদি শুদ্ধৰূপত নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ।

মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত ঘৰুৱা সা-সঁজুলি, কৃষি সঁজুলি নির্মাণতো তেওঁ সিদ্ধহস্ত । পাঁচটা দশকতকৈয়ো অধিক কাল ধৰি অসমৰ ইটো প্ৰান্তৰ পৰা সিটো প্ৰান্তলৈ, গাঁৱে-ভূঞে, নগৰে-চহৰে মৰাণ বিহুগীত, মৰাণ বিহুনাচ, মৰাণ লোকবাদ্য পৰিৱেশন কৰি আহিছে । মৰাণ লোকগীত, নৃত্য আৰু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অগ্রণী ভূমিকা আছে । তেওঁ মৰাণ গায়ন-বায়ন আৰু নাম প্ৰসংগৰো এগৰাকী পাৰদৰ্শী শিল্পী । আকাশবাণীৰ এগৰাকী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিল্পী । অসমৰ বাহিৰত বিশেষকৈ মধ্য প্রদেশৰ ভূপাল, নতুন দিল্লী আদিত লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে ।

লগতে পঢ়ক:যোগ্যজনলৈ সন্মান : 82 বছৰীয়া লোকশিল্পী ৰত্নেশ্বৰ মৰাণলৈ সন্মানীয় প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা

হাৱাখানা; গৌৰীপুৰীয়া ৰজাৰ গ্ৰীষ্মকালীন আৱাসে ৰিঙিয়াই গৌৰৱময় ইতিহাস

TAGGED:

লোকগীত
ইটিভি ভাৰত অসম
MORAN FOLK ARTIST
BHUPEN HAZARIKA
PRATIMA BARUAH PANDEY AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.