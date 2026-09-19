ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি : লতাশিল খেলপথাৰত আছুৰ পোহৰৰে চাকিগছি অনুষ্ঠান

ৰাজ্যজুৰি জুবিন বন্দনা ৷ অগণন লোকৰ উপস্থিতিত লতাশিল খেলপথাৰত আছুৰ পোহৰৰে চাকিগছি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন ৷

Zubeen Garg Death Anniversary
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ১৯ ছেপ্টেম্বৰ, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক অভিশপ্ত দিন । কিয়নো এই দিনটোতে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে চিৰদিনৰ বাবে বিদায় লৈছিল ।
ছিংগাপুৰত ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে সকলো শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ।

জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱা আজি সম্পূৰ্ণ এবছৰ হ'ল । যাৰ বাবে এই দিনটোত বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, দল-সংগঠন আদি সকলোৱে জুবিন গাৰ্গক বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে স্মৰণ কৰিছে ।

লতাশিল খেলপথাৰত আছুৰ পোহৰৰে চাকিগছি অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

ব্যতিক্ৰম নহয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও ৷ শনিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই (আছু) এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । সৃষ্টিৰ পোহৰেৰে অগণন লোকৰ হৃদয় জয় কৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত ‘পোহৰৰে চাকিগছি’ শীৰ্ষক এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।

শনিবাৰে লতাশিল খেলপথাৰত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ লগতে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰাইজ উপস্থিত থাকি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । এটা অভাৱনীয়, অকল্পনীয় ঘটনা । জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তা, সৃষ্টি, জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠ, মানৱীয় চিন্তা, জুবিন গাৰ্গে অসমখনক মনে-প্ৰাণে ভালপাই কৰা কাম অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত জীপাল হৈ থাকিব ।"

ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত ৰাজ্যজুৰি শনিবাৰে পোহৰেৰে চাকিগছি শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এটা কথা স্পষ্ট যে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব । ৰাইজে চাই আছে কিদৰে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াই এটা লোৱা গতিৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰি ৰাইজ ৰৈ আছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘সকলোৱে আমি পণ লৈছো - জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয় । একেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালে এইক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব ৷"

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ‘পোহৰৰে চাকিগছি’ শীৰ্ষক এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই স্থানীয় শিল্পী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বিশিষ্ট নাগৰিক আৰু ৰাইজক লগত লৈ জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত ‘মায়াবিনী’ পৰিৱেশন কৰিছে । কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰত ‘পোহৰৰে চাকিগছি’ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘এটা বছৰ পাৰ হৈ গ’ল ৷ অসমৰ ৰাইজৰ মনত এটা প্ৰশ্ন অনবৰতে দোলা দি আছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে কেতিয়া ন্যায় পাব । যেতিয়াৰ পৰা আদালতত দৈনন্দিন শুনানি আৰম্ভ হৈছে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিকভাৱে আগবাঢ়িছে বুলি মানুহ কিছু আশ্বস্ত হৈছে । তেতিয়াৰ পৰা ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা বন্ধ হৈছে । কিন্তু প্ৰাণৰ শিল্পী ন্যায়ৰ দাবী মানুহৰ অন্তৰত জ্বলি থকা জুই নিৰ্বাপিত হোৱা নাই । যেতিয়ালৈ দোষীয়ে কোঠৰ আইনী শাস্তি লাভ নকৰিব তেতিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাইছে বুলি লক্ষ্য লক্ষ্য অনুৰাগী ৰাইজ আশ্বস্ত নহ'ব তেতিয়ালৈকে জুইকুৰা নিৰ্বাপিত নহয় । পুনৰবাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো ।’’

শৰ্মাই কয়, ‘‘এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল ৷ এতিয়াৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজী পৰিকল্পিত সংৰক্ষণ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ, তেখেতৰ মানৱতাবাদী আদৰ্শ চিন্তা, অসম প্ৰেম, এইবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এই যাত্ৰাটো পৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব ।’’

উল্লেখ্য যে, বন্তি প্রজ্বালনেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটোত ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পী, ৰাইজৰ সমৱেত কণ্ঠত 'মায়াবিনী' পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতেই বাদ্য শিল্পীৰ সুৰ-সমলয় অনুষ্ঠানৰে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । বাঁহী বাদক যোগেন বসুমতাৰী, ভায়'লিন বাদক মনোজ বৰুৱা, ড৹ পূৰৱী শৰ্মা, ছেক্সাফ'ন বাদক কৈলাশ ৰাভা আৰু সংগীবৃন্দই অনুষ্ঠান পৰিৱেশনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ : হায়দৰাবাদস্থিত অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ উদ্য়োগত বৃদ্ধাশ্ৰমত এমুঠি অন্নৰ যোগান

লগতে পঢ়ক : জুবিনবিহীন এটা বছৰ : এইমাত্ৰ যেন সোণাপুৰৰ মঞ্চত উঠিব জুবিন... গাই যাব ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গীত... !

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ : আজি মোৰ গান গাব মন নাই...

লগতে পঢ়ক : চিতাৰ জুয়ে ধোঁৱাময় কৰা শ্মশান যেতিয়া মন্দিৰ হয়...

TAGGED:

ৰাজ্যজুৰি জুবিন বন্দনা
পোহৰৰে চাকিগছি
হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.