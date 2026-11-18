ন্যায় নোপোৱালৈকে ক্ষান্ত নহওঁ : জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছু নেতৃত্ব
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন । মাজনিশা ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত অনুৰাগীৰ কেক কটা পৱিত্ৰ পৰ্ব । পুৱাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে আছু নেতৃত্বই ।
Published : November 18, 2026 at 1:16 PM IST
সোণাপুৰ : আজি ১৮ নৱেম্বৰ । অসমৰ সংগীত জগতৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাট, কোটি কোটি অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন । পিছে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত নাই কোনো চিনাকি আনন্দ-উৎসৱৰ বাৰ্তা, নাই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সজীৱ উপস্থিতি ।
তেওঁৰ অন্তহীন অবৰ্তমানত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক গভীৰ আৱেগিক, মৰ্মান্তিক আৰু শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতেই অনুৰাগীসকলে স্মৰণ কৰিছে নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক ।
মাজনিশা ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত অনুৰাগীৰ চকুলো আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম বিশ্ৰামস্থলী ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত ১৮ নৱেম্বৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে (মাজনিশা ঠিক ১২ বজাত) সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব পৰিৱেশৰ । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনৰ পৱিত্ৰ ক্ষণটো উদযাপন কৰিবলৈ নিশাই জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অসংখ্য অনুৰাগীয়ে ।
চকুলো টুকি, বুকুত অজস্ৰ বেদনা লৈ অনুৰাগীসকলে কেক কাটে আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক জন্মদিনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । 'জয় জুবিনদা' ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে জুবিনক্ষেত্ৰ ।
আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্পষ্ট বাৰ্তা
বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব । আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি সংগঠনটোৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই শিল্পীগৰাকীৰ চিৰ বিশ্ৰামস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত আছু নেতাসকলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ প্ৰশ্নত চৰকাৰ আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাক সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।
১৮ নৱেম্বৰ আৰু ১৯ ছেপ্টেম্বৰ হৃদয় বিদাৰক দিন: উৎপল শৰ্মা
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৱেগিক হৈ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা জন্মদিনৰ এই পৱিত্ৰ ক্ষণত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ । তেওঁ য’তেই আছে কুশলে থাকক, একক, অনন্য আৰু অদ্বিতীয় হৈ থাকক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি তেওঁ আমাৰ মাজত থকা হ’লে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উদযাপনৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ’লহেঁতেন । ১৮ নৱেম্বৰ আৰু ১৯ ছেপ্টেম্বৰ— এই দুটা তাৰিখ অসমৰ মানুহৰ হৃদয় বিদাৰি যোৱা দুটা দিন ।"
তেওঁ লগতে ঘোষণা কৰে যে আছুৰ আহ্বানমৰ্মে বুধবাৰে সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক সমিতিয়ে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাব ।
আহাতে, ন্যায়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়, "আজি অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন— জুবিন গাৰ্গে ন্যায় কেতিয়া পাব ? এছআইটিয়ে নিজৰ প্ৰতিবেদনত এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে । সেয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা অসম চৰকাৰ, এছআইটি আৰু চৰকাৰী অধিবক্তাৰ দলটোলৈ আমাৰ পোনপটীয়া আহ্বান— প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা কথাসমূহ তথ্য-প্ৰমাণসহকাৰে আদালতত প্ৰমাণ কৰক আৰু প্ৰতিগৰাকী হত্যাকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰক ।"
হত্যাকাৰী যাতে কোনো কাৰণতে সাৰি নাযায়: ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
আনহাতে, আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ দায়বদ্ধ কৰি কয়, "দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এছআইটিয়ে প্ৰতিবেদনত জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে । আনকি ৰাজ্যৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিধানসভাৰ মজিয়াত এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি বিবৃতি দিছে । গতিকে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন অপৰাধীয়ে দৃষ্টান্তমূলক কঠোৰ শাস্তি পাবই লাগিব ।"
ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "আমি যে ন্যায়ৰ কথা কৈ আছোঁ, সেই ন্যায় তেতিয়াহে সম্ভৱ হ’ব যেতিয়া এছআইটিৰ প্ৰতিবেদনত থকা প্ৰতিটো তথ্য আদালতত নিখুঁতভাৱে প্ৰমাণিত হ’ব । এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গধুৰ দায়িত্ব এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ওপৰত ন্যস্ত হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "হত্যাকাৰীসকল যাতে কোনো কাৰণতে সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱালৈকে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও শান্ত হৈ নাথাকে ।"
শিল্পীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত নথকা সত্যটো স্বীকাৰ কৰিও ৰাজ্যবাসীয়ে আজি তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টি আৰু আদৰ্শ বুকুত বান্ধি কেৱল এয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে— জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীৰ শাস্তি নিশ্চিত নোহোৱালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।