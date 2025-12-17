ETV Bharat / state

আন্দোলন কেৱল ৰাজপথতেই সীমাবদ্ধ নহয়, এজন ছাত্ৰনেতাই খেতিপথাৰত চলাই গৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ সংগ্ৰাম

৫০বিঘা মাটিত কৰিছে আলু, সৰিয়হ, ৰঙালাও আৰু নহৰু খেতি কৰিছে মাজুলীৰ আছুনেতাই । কথাৰে নহয়, কামেৰে কৰি দেখুৱাই আনকো দিছে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ মন্ত্ৰ ৷

Majuli Self reliant AASU leader
নিজে কৰা সৰিয়হৰ খেতিডৰাত ছাত্ৰনেতা দীপাংক ৰাজখোৱা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 17, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
মাজুলী : শীতৰ এই মধুৰ সময়ছোৱাত মাজুলীয়ে লয় এক বিনন্দীয়া ৰূপ । নদীদ্বীপটোৰ বিল- জলাশয়লৈ এই সময়ছোৱাত আগমন ঘটে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ । এই সময়তেই সৰিয়হ ফুলে, সৰিয়হৰ এই হালধীয়া ফুলে অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে নদীদ্বীপটোক । হালধীয়া পৰিবেশৰ মাজত এতিয়া সময় কটাইছে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংক ৰাজখোৱাই ।

মাজুলীৰ এইগৰাকী ছাত্রনেতাই ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে কৃষি বিপ্লৱ । এইগৰাকী ছাত্রনেতাই যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ অলপ কমকৈ কৰিছে । তথাপি এইবাৰ ৫০ বিঘা মাটিত কৰিছে আলু, সৰিয়হ, ৰঙালাও আৰু নহৰু খেতি । খেতিৰ জৰিয়তে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজন ব্যক্তিক দিছে কৰ্মসংস্থাপন । তেওঁ লগতে কয়, "এইবছৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱা বাবে খেতিত মটৰ লগাই পানী দিবলগীয়া হৈছে ।" তেওঁ মাজুলী কৃষি বিভাগক পথাৰসমূহত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা কৰি কৃষকসকল উপকৃত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰনেতাই চহাইছে খেতিপথাৰ (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, তেওঁৰ এই কৃষিক্ষেত্ৰত উৎপাদন হোৱা সৰিয়হ চৰকাৰী নিৰ্ধাৰিত মূল্য অনুযায়ী ফুলনিৰ কাৰ্কিচুকত জমা দিয়ে । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ উৎপাদিত ৰঙলাও মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী পৰ্যন্ত পঠিওৱা হয় । বছৰি তেওঁৰ খেতিৰ পৰা কিমান লাভ হয় বুলি প্ৰশ্ন কৰাত ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে কয়, "কৃষিৰ পৰা যোৱা বছৰ ৮ ৰ পৰা ১০ লাখ টকা লাভ কৰিছিলো । এইবাৰ কম মাটিত খেতি কৰিছো বাবে সিমান টকা নাপাও ।"

ইফালে, কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু ছাত্র জীৱন একেলগে চলাই যোৱাত অসুবিধা হয় নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, "ছাত্র সন্থাৰ সংবিধানত আছে বজাৰ আমাৰ পথাৰ আমাৰ । গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ লগতে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে কৃষিত জড়িত হৈ আছো ।"

Majuli Self reliant AASU leader
নিজে কৰা আলু খেতিত ব্য়স্ত ছাত্ৰনেতা দীপাংক ৰাজখোৱা (ETV Bharat Assam)

আছুই চান্দা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "যিসকলে জাতীয় সংগঠনৰ একাংশ নেতাই কেৱল চান্দা তোলাৰ কথা কৈ আহিছে তেওঁলোকক কওঁ যে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাই কেৱল চান্দা নোতোলে, বৰঞ্চ নিজক স্বাৱলম্বী কৰিবৰ বাবে কোনোজন নেতা যদি কৃষিৰ লগত জড়িত, কোনোজন আকৌ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত । সংগঠন চলিবৰ বাবে বৰঙণিৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই বৰঙণি ৰাইজৰ পৰাই তুলিব লাগে । কোনোৱে পকেটৰ পইচা খৰছ কৰি সংগঠন নকৰে ।" তেওঁ লগতে কয় যে কেতিয়াবা কিবা এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যেতিয়া টকাৰ আৰু প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া নিজৰ পকেটৰ ধন খৰছ কৰিবলগীয়াও হয় ।

Majuli Self reliant AASU leader
মাজুলীৰ ছাত্ৰনেতা দীপাংক ৰাজখোৱা (ETV Bharat Assam)

কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু ছাত্র সংগঠন একেলগে কৰিবলৈ অসুবিধা হয় নেকি ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "কেতিয়াবা অলপ সমস্যা হয় যদিও কিবা এটা কাম নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰিলে সময় উলিয়াব পৰা হয় ।" মোৰ এই খেতিত নিজৰ উপৰি আৰু ১০ টা পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে । গতিকে মই সংগঠনৰ কামৰ বাবে ওলাই গ'লেও বাকীসকলে সেই সময়চোৱাত খেতিৰ কামত লাগি থাকে ।"

ইফালে, এইগৰাকী ছাত্ৰনেতাই নৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই কয়,"চাকৰি মানুহৰ শেষ লক্ষ্য হ'ব নালাগে । চাকৰিৰ পাছত দৌৰাৰ সমান্তৰালকৈ পথাৰ দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে । কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱাতকৈ নিজৰ কাষতে পৰি থকা মাটিডৰাত খেতি কৰিব লাগে । এই খেতিৰ পৰাও নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰি ।"

