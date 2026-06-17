নলবাৰীত আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণ

নলবাৰীত আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণ
আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ৰাইজ-আছুক ধন্যবাদ দিলে মাধুৰ্যৰ পিতৃৃ-মাতৃয়ে ৷
Published : June 17, 2026 at 5:44 PM IST
নলবাৰী: দুৰ্বৃত্তৰ হাতত নিহত হোৱা আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বুধবাৰে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় ৷ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ভিন্ন দল-সংগঠনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনৰ লগতে মাধুৰ্য বৰ্মনৰ পিতৃ-মাতৃ ৷
উল্লেখ্য যে বিগত ৩১ মে'ৰ সন্ধিয়া ৰ'জ আলীয়ে হত্যা কৰিছিল পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক মাধুৰ্য বৰ্মনক । ৰ'জ আলীয়ে কেৱল মাধুৰ্যকে নহয় তেওঁৰ ভগ্নীকো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাত বৰ্তমানো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁ ৷ নলবাৰীৰ গংগাপুৰত সংঘটিত ঘটনাই ৰাজ্যবাসীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
বুধবাৰে মাধুৰ্য বৰ্মনৰ স্মৃতিচাৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় ৷ পুৱা ১১.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানত মাধুৰ্যৰ পিতৃ হৰিচন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু মাতৃ দীপা বৰ্মনে মাধুৰ্য বৰ্মনৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ আগত বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে ৷ লগতে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷
আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়,"আছু সদস্যৰ ঘৰ সদায় দুখন ৷ মাধুৰ্যই ভগ্নীক প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে নিজে যি ত্যাগ কৰিলে তাৰ বাবে আছুৱে সদায় তেওঁক মনত ৰাখিব ৷ সমাজৰ বাবে এনে ঘটনা কেতিয়াও কাম্য নহয় ৷"
মাধুৰ্যৰ পিতৃয়ে কয়,"যদি সি নাই তথাপিও আছু, ৰাইজৰ যি মৰম তাৰ বাবে আমি চিৰ কৃতজ্ঞ ৷ তাক আমি ঘূৰাই নাপালেও ৰাজহুৱাকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ৰাইজে তাতে আমি সন্তুষ্ট ৷"
লগতে পঢ়ক:তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস