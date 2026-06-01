পথৰ মাজত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধৰ আছু নেতাৰ মৃতদেহ, কাষত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত পৰি আছিল ভনীয়েক; হত্যাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ

পথৰ মাজত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধৰ আছু নেতাৰ মৃতদেহ, কাষত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত পৰি আছিল ভনীয়েক; হত্যাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ
নলবাৰী চহৰত কিতাপ কিনি ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ককায়েক আৰু ভনীয়েক ৷ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ নিলগত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুয়োকে ৷
Published : June 1, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 8:05 AM IST
নলবাৰী: এক নৃশংস ঘটনাই যোৱা নিশা জোঁকাৰি যায় সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাক ৷ নলবাৰীৰ গংগাপুৰ অঞ্চলত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এজন যুৱক আৰু এগৰাকী প্ৰায় ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীক ৷ দুয়োৰে দেহত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে কেবাটাও আঘাতৰ চিন ৷ কোনো দুৰ্বৃত্তই দুয়োকে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে ৷
জানিব পৰা মতে যুৱকজনৰৰ নাম মাধুৰ্য বৰ্মন ৷ তেওঁৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ চামতাৰ বালিপথাৰত ৷ আনহাতে কিশোৰীগৰাকী তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় ভনীয়েক আৰু তেওঁৰ ঘৰ গংগাপুৰত ৷ মাধুৰ্যৰ মাহীয়েকৰ জীয়েক কিশোৰীগৰাকী ৷ ভনীয়েকক ঘৰত থ’বলৈ যোৱাৰ সময়তেই দুয়োৰে সৈতে সংঘটিত হয় এই নৃশংস আক্ৰমণৰ ঘটনা ৷ দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত থিতাতে নিহত হয় মাধুৰ্য বৰ্মন নামৰ যুৱকজন ৷ ইফালে এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
স্থানীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, ককায়েক মাধুৰ্যৰ সৈতে নলবাৰী চহৰত কিতাপ কিনিবলৈ গৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয়বৰ্ষৰ ছাত্ৰীগৰাকী ৷ কিতাপ কিনি উভতি অহা অৱস্থাতেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ নিলগত আক্ৰমণৰ বলি হয় দুয়ো ককায়েক-ভনীয়েক ৷ প্ৰাথমিক তদন্তত এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, হত্যাৰ বলি হোৱা মাধুৰ্য বৰ্মন আছিল পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ৷ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৮ বজাত সংঘটিত এই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷
ইফালে এই ঘটনাৰ আঁৰত আন এটা ধৰ্মৰ এজন যুৱক জড়িত থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ মতে, দীৰ্ঘদিন ধৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয়বৰ্ষৰ ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল এজন অন্য ধৰ্মৰ যুৱকে ৷ কিন্তু কিশোৰীগৰাকীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানিবলৈ বাৰে বাৰে অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ যাৰ পৰিণতি স্বৰূপে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে ৷ ইতিমধ্যে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে অভিযানত নামি পৰিছে নলবাৰী আৰক্ষী ৷
এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, ‘‘আমাৰ ওচৰৰে আছিল যুৱকজন আৰু কিশোৰীগৰাকী ৷ দুয়ো আছিল ককায়েক ভনীয়েক ৷ দুয়োকে পৰি থকা অৱস্থাত আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ ৷ ল’ৰাটোৰ ডিঙিত ঘপিওৱাৰ চিন আছে ৷ মূৰতো আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে ৷ ছোৱালীজনীৰ গাতো আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে ৷ এয়া নিশ্চয়কৈ হত্যাকাণ্ড হ’ব ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ স্কুটীখনত কোনো ক্ষয়-ক্ষতি আমি দেখা নাই ৷’’
‘‘অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিল ৷ আমি প্ৰথমে দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবিছিলোঁ ৷ কিন্তু স্কুটীখনত কোনো দাগ নাই, যুৱকজন আৰু ছোৱালীজনী তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ আছিল ৷ ৰাতিপুৱা তেওঁক লগ পাইছিলোঁ, একেবাৰে অমায়িক ল’ৰা ৷ এইটো এটা পৰিকল্পিত ঘটনা যেন আমাৰ সন্দেহ হৈছে ৷ এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ’ব লাগে আৰু দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি লাভ কৰিব লাগে ৷’’ আন এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয় ৷
‘‘আমাৰ ঘৰত আজি এটা অনুষ্ঠান আছিল ৷ সেয়া শেষ কৰি সিহঁত নলবাৰীলৈ গৈছিল কিতাপ কিনিবলৈ ৷ আমি ঘৰত কাম কৰি থাকোঁতেই খবৰ পালোঁ দুৰ্ঘটনা হৈছে, তাৰ পাছত জানিব পাৰিলোঁ আমাৰ বাবু আৰু নাই ৷ ডিঙিত আৰু মূৰত আঘাতৰ চিন পাইছে, ছোৱালীজনীৰো মূৰত আঘাতৰ চিন আছে ৷’’ যুৱকজনৰ আত্মীয়ই কয় ৷
