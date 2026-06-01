নলবাৰীত লাভ জেহাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: পূৰ্বৰে পৰাই আছিফে দি আছিল হত্যাৰ ভাবুকি

নলবাৰীত লাভ জেহাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: পূৰ্বৰে পৰাই আছিফে দি আছিল হত্যাৰ ভাবুকি
আছিফ আলীয়ে দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে । যাৰ বাবে দেওবাৰে সন্ধিয়া দুয়ো ভাতৃ-ভগ্নীক নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰে আছিফে ।
Published : June 1, 2026 at 3:10 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰীৰ গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । দুৰ্বৃত্তই দুই ভাতৃ-ভগ্নীক নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । য'ত মাধুৰ্য বৰ্মন নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় আৰু ভগ্নী এতিয়াও জিএমচিএইছত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে । এই ঘটনাই এতিয়া নতুন মোৰ লৈছে । তেওঁলোকক দেহৰকালাকুছিৰ আছিফ আলী ওৰফে ৰ'জ নামৰ এজন যুৱকে আন এজন যুৱকৰ সহযোগত তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আক্ৰমণৰ কাৰণ আছিল প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান । অভিযোগ অনুসৰি কিশোৰীগৰাকীক দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল । প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে আনকি ঘৰলৈ আহিও বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি দিছিল । যাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ বিদ্যালয়ো সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু দেওবাৰে সন্ধিয়া ভাতৃ মাধুৰ্যৰ সৈতে কিশোৰীগৰাকী কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আছিফ আলীয়ে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, "আগৰ পৰা সি আমাক ভাবুকি দি আহি আছিল । তাৰ মাক-দেউতাকক মাতি আনি সমগ্ৰ কথা অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু আৰক্ষীৰ কাষ চাপিম বুলি কৈছিলোঁ । ছোৱালীজনীক ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা কৰি দিছিল । তেতিয়া তেওঁলোকে হাতে-ভৰি ধৰি গোচৰ নিদিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ কৰিছিল । ল'ৰাজনৰ কাৰণে আমি ছোৱালীজনীক বিদ্যালয়ো সলনি কৰিছিলোঁ ।" অভিযুক্তৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত মাতৃয়ে কয়, "যিয়ে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকক মুকলিকৈ ফাঁচী দিয়ক আমি সেইটোৱে বিচাৰো । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি বহুত মহান মানুহ । আমি বহু বছৰে আপোনাৰ পাৰ্টীৰ লগতে আছোঁ । অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাত জড়িত থকাসকলক বিচাৰি শাস্তি দিয়ক ।"
ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰে এগৰাকী মহিলাই কয়, "মাধুৰ্য আৰু মাহীয়েকৰ ছোৱালী নলবাৰীত কিতাপ আনিবলৈ গৈছিল । তেতিয়াই তেওঁলোকক মাৰিছে । নৱম শ্ৰেণীৰ পৰাই ছোৱালীজনীক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে । মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট দিছে । মাজতে এদিন ছুৰী লৈ আহি ভাবুকি দি গৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ঘটনাটোত নিহত মাধুৰ্য বৰ্মন এগৰাকী আছু নেতা আছিল । যাৰ বাবে আছুৰ ভিতৰচ'ৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আছুৱে ইতিমধ্যে দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীত নলবাৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা অভিযুক্ত আছিফ আলী আৰু পৰিয়ালটো পলাতক হৈ আছে । আছিফৰ ঘৰৰ বাহিৰত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও মোতায়েন কৰা হৈছে । শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে আছিফ আলীক বিচাৰি অভিযান চলাইছে । এই অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় আছিফ আলী । মুকালমুৱা চৰত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । আন অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
