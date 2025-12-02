উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জোঁৰ লৈ ওলাই আহিল ছাত্ৰ সন্থা, কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিলে সময়সূচী

উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জোঁৰ লৈ ওলাই আহিল ছাত্ৰ সন্থা, কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিলে সময়সূচী
জিলা ছাত্র সন্থাৰ সহযোগত তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জোঁৰ সমদল । আন্দোলনৰ মাজতে ঘোষণা হ'ল পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ।
Published : December 2, 2025 at 9:37 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰতিবাদে অচল কৰি তুলিছে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় । যোৱা ৫ দিনে স্থবিৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ । ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা হয় তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ এইবাৰ আহি পালে তেজপুৰ চহৰৰ ক'ৰ্ট চাৰিআলি । হাতে হাতে জোঁৰ লৈ ছাত্র সন্থাৰ লগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰী শিক্ষক প্ৰাক্তন ছাত্র আৰু নাগৰিক সমাজে ৰাজপথত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
মঙলবাৰে সন্ধিয়া তেজপুৰ জিলা ছাত্র সন্থা, সদৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সহযোগিতা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র, শিক্ষক তেজপুৰ চহৰৰ জেষ্ঠ নাগৰিক, মহিলা সকলোৱে জোঁৰ সমদল কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি নিতুল বৰাই এই জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ মূল্যৰ বিনিময়ত এই বিশ্ববিদ্যালয় লাভ কৰিছিল আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ এনে অৰাজকতা মুঠেই মানি লোৱা নহ'ব । ছাত্র-ছাত্ৰী শিক্ষকৰ এই প্ৰতিবাদ আজি ৭২ দিন হ'ল আৰু এইকেইদিনত উপাচাৰ্যগৰাকীও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পলাতক । সমগ্ৰ বিষয়টোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ, ৰাজ্য চৰকাৰ কোনোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, ই অতি পৰিতাপৰ বিষয় ।"
উপ-সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "ছাত্র সন্থাৰ আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে লাভ কৰা এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্দোলনৰ সময়ত দুগৰাকী ছাত্ৰী নিহত হৈছিল । সেইবাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন কোনো কাৰণতে অকল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নহয় ।"
আনহাতে জিলা ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি অভিজিত নাথে কয়, "উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিদেশৰ বহু ছাত্র-ছাত্ৰী শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ এনে ধৰণৰ কাৰ্য আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ সমাজৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।"
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি দেবাঞ্জন বিকাশ পাঠকে কয়, "অসম চুক্তিৰ আধাৰত স্থাপন হোৱা এই বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে একমাত্ৰ অকমান্য উপাচাৰ্যৰ বাবে । কাৰণ প্ৰথম এই প্ৰতিবাদ হৈছিল অসমৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি কৰা আমাননাৰ বাবে । ইয়াৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আজি ৭০ দিন পাৰ কৰিলে ।"
তেওঁ কয়, "আনহাতে তাৰ পিছত বিগত ৭০ দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ত সৃষ্টি হোৱা অৰাজকতাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিং । ইমান ঘটনাৰ পাছত কিয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ? গতিকে অতি সোনকালে এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে । সেই কথা এই সমদলৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ।"
ঘোষণা হ'ল সমাগত পৰীক্ষাৰ সূচী:
বন্ধ প্ৰতিবাদ ক্ষোভ প্ৰকাশৰ মাজতে মঙলবাৰে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাগত পৰীক্ষাৰ সূচী প্ৰকাশ কৰে । বিশ্ববিদ্যালয়ত বিগত ৭২ দিন ধৰি একেধাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ আছে উপাচাৰ্য আৰু দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৱশেষত শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি শিক্ষাগ্ৰহণ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাঁচদিনৰ দিনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র গোট আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠকৰ অন্তত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র নিপু বৰুৱাই জনায় যে আজি পৰীক্ষাৰ সময় সূচী প্ৰকাশ কৰে আৰু সেয়া পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণৰ পৰিৱৰ্তে অহা ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
তেওঁ কয়, "পূৰ্বতে ৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিল । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগতে শৈক্ষিক ভৱনসমূহ যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়াত এই পৰীক্ষাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ।"
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্রক(কাৰ্যৰত)ৰ লগত এক আলোচনাত বহি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো বিভাগৰ পৰীক্ষা বিষয় হিচাপে ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্রকে ।"
তেওঁ কয়, "এই প্ৰতিবাদ চলি থাকিব কাৰণ যিসকল ছাত্র-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা নাই আৰু যিসকল শিক্ষকৰ পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব নাই এই সকলোয়ে প্ৰতিবাদথলীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকিব, যেতিয়ালৈকে সঠিক সমাধান লাভ কৰা নাযায় । এজন উপযুক্ত উপাচাৰ্য নিযুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ব ।"