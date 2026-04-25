প্রসংগ মহাবিদ্যালয়ত ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি বাতিল : সৰৱ ছাত্র সন্থা, হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী

উচ্চ শিক্ষা বিভাগে চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহত ঠিকাভিত্তিক বা অস্থায়ী ভিত্তিত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী নিযুক্তি বাতিলৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

All Assam Students Union
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন (All Assam Students' Union - AASU FB)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 25, 2026 at 8:48 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহত ঠিকাভিত্তিক বা অস্থায়ী ভিত্তিত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী নিযুক্তি বাতিলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা জাননীক হঠকাৰী আৰু অদূৰদৰ্শী আখ্যা দি ছাত্র সন্থাই এই জাননী বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "অসমৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহত পর্যাপ্ত স্থায়ী নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে । প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে সীমাহীন উদাসীনতাৰ পৰিচয় দি আহিছে । দেশৰ তথা বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পৰাকৈ অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত চৰকাৰী উদ্যোগত নতুন আৰু আধুনিক বিভাগ বা পাঠ্যক্ৰম সংযোজনৰ উদাহৰণ তেনেই বিৰল ।"

নেতাদ্বয়ে কয়, "মহাবিদ্যালয়সমূহে নিজা উদ্যোগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন, যুগ উপযোগী পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিলেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক, কৰ্মচাৰীৰ পদ চৰকাৰে সৃষ্টি নকৰে । ফলত অসমৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বেছিভাগ বিভাগেই একপ্ৰকাৰ ঠিকাভিত্তিক বা অস্থায়ীভাৱে নিযুক্ত শিক্ষকৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হৈ চলি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে । মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰসমূহৰো একেই অৱস্থা । তেনে প্রেক্ষাপটত নতুন পদ সৃষ্টি আৰু স্থায়ী নিযুক্তিৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰাকৈ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক-কর্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা খেদিবলৈ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে গ্রহণ কৰা সিদ্ধান্ত অদূৰদৰ্শী, অমানৱীয় আৰু হঠকাৰী । এনে সিদ্ধান্তই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বহুতো বিভাগ বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম কৰাব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতলৈ অন্ধকাৰ নমাই আনিব ।"

"সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তৰ স্পষ্টভাৱে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দৃঢ়তাৰে দাবী জনাইছে । ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক-কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ ধাৰণাটো বিলুপ্ত কৰাৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰে নতুন পদ সৃষ্টি কৰক আৰু খালী হৈ থকা পদসমূহত সম্পূৰ্ণ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মূৰত মাধমাৰ শোধাব খোজা এনে কোনো সিদ্ধান্ত অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই মানি নলয় । প্রয়োজনত প্ৰতিবাদ হ'ব । বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাই অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থা, মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ পৰিষদ আৰু সদৌ অসম কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িব ।" উৎপল শৰ্মা আৰু সমীৰণ ফুকনে লগতে কয় ।

