ETV Bharat / state

শ্বেতপত্র প্রকাশ কৰক চৰকাৰে; কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰে আপোচ নচলিব : অসম ছাত্র সন্থা

চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ eco-sensitive zone-ৰ পৰিসৰ সালসলনি কৰা সন্দৰ্ভত আছুৱে পৰিৱেশবিদ, বিশেষজ্ঞ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিবলৈৰ দাবী জনায় ৷

AASU on eco-sensitive zone
ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তি থকা জৈৱ সংবেদনশীল ক্ষেত্ৰৰ (ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ) পৰিসৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক লৈ বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্রতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ কথা জড়িত থকা স্পৰ্শকাতৰ এই বিষয়টোক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থাই দৃঢ়তাৰে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি কয় যে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাও সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব, স্থানীয় ৰাইজৰ স্বাৰ্থও ৰক্ষা হ'ব লাগিব ৷

AASU on eco-sensitive zone
আছুৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি (ETV Bharat)

ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, ‘‘কাজিৰঙাৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে জনসাধাৰণে, বিভিন্ন সংগঠনে ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ পৰিসৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ দীর্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই অহাটো সত্য, কিন্তু সেয়া কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্য আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ কৰিব লাগিব ।’’

তেওঁলোকে কয়, ‘‘চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত কুপ্ৰভাৱ নপৰাকৈ স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে উন্নত যোগাযোগ, আন্তঃগার্থনি আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰক । স্থানীয় লোকৰ নিয়োগ আৰু জীৱিকাৰ বাবে community driven eco-tourism অর্থাৎ স্থানীয় লোকৰ নেতৃত্ব আৰু অংশগ্রহণেৰে পৰিৱেশৰ ক্ষতি নোহোৱা বহনক্ষম পর্যটনক উদগনি দিয়ক ।’’

আছুৱে আৰু কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ পৰিসৰ এক কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ্রাস কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তই ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰকৃতিপ্রেমী আৰু সচেতন ৰাইজৰ মাজত প্রশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে । বৃহৎ পুঁজিপতি শক্তিসমূহৰ স্বাৰ্থতে চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ জীৱ-জন্তু আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ছাত্র সন্থাই এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰপৰা পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা বিচাৰিছে ।"

তেওঁলোকে কয়, "ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী যে অসম চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ পৰিসৰ সালসলনি সন্দৰ্ভত এখন শ্বেতপত্র প্রকাশ কৰক । আনহাতে কাজিৰঙাৰ ইক' চেনচিটিভ জ'ন সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ, বিশেষজ্ঞ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰক ।’’

লগতে পঢ়ক : কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিসৰ বাঢ়িলে তাৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ চলিব ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

লগতে পঢ়ক : অসমত কয়লা নাই: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ সৰৱ দেৱব্ৰত শইকীয়া; বেকাজান নদীত কয়লাৰ অৱশিষ্ট!

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
কাজিৰঙাৰ জৈৱ সংবেদনশীল ক্ষেত্ৰ
কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষা
ইটিভি ভাৰত অসম
AASU ON ECO SENSITIVE ZONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.