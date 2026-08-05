বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপৰ দাবী : শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আছুৰ পত্র
শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নিয়মীয়া পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে ।
Published : August 5, 2026 at 10:36 PM IST
গুৱাহাটী: বানবিধ্বস্ত উজনি অসমৰ অৱস্থা এতিয়াও অতি শোচনীয় হৈ আছে । ইতিমধ্যে গৰম বন্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে । শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নিয়মীয়া পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে ।
এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে আছুৱে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুলৈ এখন দাবীপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে এই সন্দৰ্ভত কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানাক্রান্ত লোকসকলে বর্ণনাতীত কষ্টৰে জীৱন-যাপন কৰি আছে । আনফালে, অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠান সমূহত নিয়মীয়া পাঠদান আৰম্ভ হৈছে । বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱনলৈ একপ্ৰকাৰ অনিশ্চয়তা নামি আহিছে । তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্যার্ত ছাত্র-ছাত্রীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ দাবীপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।’’
পত্রযোগে ছাত্র সন্থাই উত্থাপন কৰা দাবীসমূহ হৈছে
১। চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট জিলাৰ বানপীড়িত ছাত্র-ছাত্রীসকলে বর্তমান পঢ়ি থকা পাঠ্যক্ৰমৰ পৰৱৰ্তী ষান্মাসিকসমূহৰ মাচুল চৰকাৰে বহন কৰক । যিসকল বানপীড়িত ছাত্র-ছাত্রী বর্তমান Fee Waiver Scheme ৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, তেওঁলোককো এই আঁচনিৰ অধীনলৈ আনক ।
২। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু বানপীড়িত ছাত্র-ছাত্রীসকল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ যাব পৰা পৰিৱেশ বর্তমান নাই । বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্রয়োজনীয় শ্রেণীকোঠাত ৭৫ শতাংশ উপস্থিতিৰ নিয়ম এইবাৰলৈ ৰেহাই দিয়ক । প্রয়োজনত এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে পাছত অতিৰিক্ত কিছু পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰক ।
৩। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আৱাস-নিৱাসৰ নামভৰ্তি আৰম্ভ হৈছে । তাৰ বাবে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কৰাটো এই মুহূৰ্তত বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সম্ভৱ নহয় । আৱাস-নিৱাসৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বানপীড়িত অঞ্চলৰ নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীসকলক অতিৰিক্ত সময় প্ৰদান কৰক, তেওঁলোকৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।
আছুৰ নেতাদ্বয়ে লগতে কয়, ‘‘বানৰ সংহাৰে জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰিছে । বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মাক-দেউতাকৰ সৈতে জীৱন-জীৱিকা আৰু বসতিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে । এই সময়ত চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সকাহ আৰু সুৰক্ষা দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব । চৰকাৰে এই দায়িত্ব পালন কৰক ।’’
লগতে পঢ়ক: ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকঁপে সলনি কৰিছিল নেকি অসমৰ বানৰ স্থিতি ?