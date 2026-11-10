জুবিন গাৰ্গৰ তদন্তৰ বিষয়টোত ৰাজনীতিকৰণ কৰিলে নহ'ব: আছু
কলিয়াবৰত মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চমগৰাকী শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তক স্মৰণ । মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ জীয়াই থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ।
Published : November 10, 2026 at 8:24 PM IST
কলিয়াবৰ : অসমৰ ঐতিহাসিক মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চমগৰাকী অমৰ শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তৰ সোঁৱৰণত প্ৰতি বছৰে ৯ নৱেম্বৰৰ দিনটোত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই কুঁৱৰীটোলৰ শ্বহীদ স্তম্ভ আৰু মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই 'শ্বহীদ দিৱস' পালন কৰি আহিছে । এই কাৰ্যসূচী অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য স্মৃতি অনুষ্ঠান ।
অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদৰ স্মৰণ অনুষ্ঠান এই শ্বহীদ দিৱসে অসমৰ স্বাভিমানী জাতীয় ইতিহাস আৰু ইয়াৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সংগ্ৰামৰ অতিশয় পবিত্ৰ তথা গভীৰ প্ৰসংগসমূহ উত্থাপন কৰিছে । শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা, সদৌ অসম কলিয়াভোমোৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যিয়ে অসমৰ কলা-কৃষ্টি, ক্ৰীড়াৰ উত্তৰণতো যোৱা কেইবাটাও দশকজুৰি অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।
- শ্বহীদ দিৱসত অমৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ
সোমবাৰে শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা সন্ধ্যা অসমৰ শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণত ৮৬০ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত মুখ্য প্ৰজ্জ্বলকৰূপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন উপস্থিত থাকে । অসমৰ ভাষা, মাধ্যম, খাদ্য আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ সোঁৱৰণত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে জনোৱা শ্বহীদ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অসমৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত প্ৰাণ ত্যাগৰে অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই অসমীয়াক চিৰ জ্যোতিস্মান কৰি তোলাসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি, শিক্ষা বিষয়ক লৈ তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে ।
- অসমৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চমগৰাকী শ্বহীদক স্মৰণ
আনহাতে, সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে শ্বহীদ দিৱসৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়, অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, বিভিন্ন সময়ত কৰি অহা প্ৰতিবাদৰ প্ৰসংগৰে সামগ্ৰিকভাৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে ।
আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ শ্বহীদসকলৰ মহান ত্যাগক সুঁৱৰি কয়, "অসমৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চমগৰাকী শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তদেৱৰ সোঁৱৰণত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে ৯ নৱেম্বৰৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ বাকৰিত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি আহিছে । সেই শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ । শ্বহীদগৰাকীৰ ত্যাগক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু মাধ্যম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল লোকে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ উত্তৰণৰ বাবে, অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিলে সেই সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ ।"
- অসমৰ জাতীয় জীৱনক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ছাত্ৰ সন্থাই
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে যি লক্ষ্যৰে এটা আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু সেই আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিটো কাংক্ষিত লক্ষ্য আছিল, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি এতিয়াও বহু দূৰ বাকী আছোঁ । অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ যিসকল লোকে চিনাক্ত কৰি আন্দোলনত জড়িত হৈছিল সেইসকল লোকৰ ত্যাগক সাৰথি কৰি কেনেকৈ অসমৰ জাতীয় জীৱনক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি তাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"
আছিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতাক আমাৰ পুৰাতন ৰীতি-নীতিক কেনেকৈ দৃঢ়ভাৱে বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালীৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি আৰু অসমীয়া জাতিক এটা জীৱন্ত জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এই সংগ্ৰামখন অধিক দৃঢ়তাৰে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত পুনৰবাৰ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ ।"
- শিক্ষাখণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ পোষকতা
বৰ্তমান ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ চৰম বিপৰ্যয়ত আছুৰ চিন্তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰি সমীৰণ ফুকনে কয়, "মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি প্ৰতিটো স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিচাৰোঁ । আজি মাধ্যম আন্দোলনৰ এগৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত 'শ্বহীদ দিৱস'ৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈ আমি এটা সংকল্প পুনৰবাৰ লৈছোঁ, আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰীখণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী ৰূপত জীয়াই থাকিব লাগিব । নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ মাতৃভাষা, আইৰ মুখৰ মাত জানিব লাগিব, পঢ়িব, শিকিব, বুজিব পৰা ব্যৱস্থা লাগিব । আহিবলগীয়া দিনতো অসমীয়া ভাষাটো এটা জীয়া ভাষা হিচাপে অনাদি অনন্তকালৰ বাবে থাকিব লাগিব ।"
- মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব
তেওঁ লগতে কয়, "এই গোটেই বিষয়টোত ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ যে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ জীয়াই থাকিব লাগে । বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কমি গৈছিল বা আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি আছিল । চৰকাৰে বিদ্যালয় সংলগ্নকৰণ কৰিলে, একত্ৰীকৰণ কৰিলে । কিন্তু এই বিদ্যালয়সমূহ কিহৰ বাবে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে তাৰ কাৰণটো জানিবৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰা নাই ।"
চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "গুণোৎসৱ নামত কেৱল উৎসৱ হৈ আছে । কিন্তু এই যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগে, এই যে চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যোৱাৰ বাট মুকলি কৰাৰ পুনৰ এটা প্ৰয়াস হ'ব লাগে, নতুনকৈ টে'টত উত্তীৰ্ণ যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে এতিয়া নিযুক্তি লাভ কৰি শিক্ষাদান কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁলোক যোগ্য আৰু সেই যোগ্য লোকসকলৰ ওচৰলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পঢ়ুওৱাৰ পৰিৱেশটো আনিবৰ কাৰণে যে এটা প্ৰয়াস হ'ব লাগে; সেই প্ৰয়াসত চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব ।"
- ঘৰে ঘৰে গৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়াবৰ বাবে আহ্বান জনাব
এই ক্ষেত্ৰত আছুৱে অনাগত দিনত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱকক অৱগত কৰাৰ লগতে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈ এক শৈক্ষিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আছুৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অহা শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত প্ৰত্যেকটো অঞ্চলে অঞ্চলে গৈ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহলৈ আমাৰ আহ্বান থাকিব যে নিজৰ অঞ্চলটোত থকা চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঠায় । আৰু যদিহে পঠাব পৰাৰ পৰিৱেশ নাই, এতিয়া যদি আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ, আন্তঃগাঁথনি পূৰ্ণ কৰি কেনেকৈ সেই শিক্ষানুষ্ঠানখন উপযোগী শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ প্ৰয়াস কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ, জিলা প্ৰশাসনক বাধ্য কৰিবলৈ, চৰকাৰক বাধ্য কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই আহিবলগীয়া দিনত আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'বৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ ।"
- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য
ইফালে শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তলৈ অহাৰ প্ৰসংগত আছুৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিধানসভাত এটা বক্তব্য দিছিল । তেখেতে কৈছিল যে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এগৰাকীয়ে হত্যা কৰিছে আনসকলে সহযোগ কৰিছে বুলি এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিছিল । তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকেও "ময়ো জুবিন, আমিও জুবিন" এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে । ন্যায় বিচাৰি সমদল তেওঁলোকেও কৰিলে আৰু এতিয়া সন্মানীয় মহামান্য আদালতত এই গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়ি গৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰে এখন এছআইটি গঠন কৰিলে । চাৰ্জশ্বীট দাখিল হ'ল । চাৰ্জশ্বীটত কি আসোঁৱাহ থাকি গ'ল, যাৰ বাবে এজন-দুজনকৈ জামিন পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
- তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট আছু
বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগতে আছুৰ স্থিতিৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, "তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাটো অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰে । আমি বিচাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰকৃততে কি সংঘটিত হৈছিল গোটেই কথাটোৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ হ'ব লাগে । যিসকল দোষী তেওঁলোকে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে আৰু যিসকলে জামিন ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ জামিন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইতিমধ্যে মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ কথা অৱগত কৰিছে । বিষয়টোৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । কিন্তু আমাৰ কথা এটাই যে প্ৰাণৰ শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পীয়ে অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল, সকলোকে একগোট কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল, সেই ব্যক্তিগৰাকীক ন্যায় দিয়াটো আজিৰ সময়ত চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব । চৰকাৰে ইয়াত গাফিলতি কৰিলে সহ্য কৰা নহ'ব ।"
- চৰকাৰৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট আছু
চৰকাৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে দুটা ধৰণৰ মন্তব্য দি এই গোটেই বিষয়টোৰ ৰাজনীতিকৰণ কৰিলে নহ'ব । শাসক বা বিৰোধী কোনেও যাতে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি নকৰে তাৰ বাবে আমি সকলোকে সকিয়াই দিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ন্যায় লাগিব, ন্যায় নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।"
আনহাতে, শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আছুৰ ভূমিকা নিস্তেজ তথা নিৰুত্তাপ বুলি সঘনে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কৰি ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দাঙি ধৰে ।
- ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ, প্ৰতিবাদী ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব
তেওঁ কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটা প্ৰতিবাদী সত্তা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ । আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে, যোৱা মাহৰ ৭ অক্টোবৰৰ দিনাও বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ অসমৰ সকলো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে । এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত সকলো সময়তে ছাত্ৰ সন্থাই কি কৰিছে, কেমেৰা লৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা এটা পৰিৱেশ যেন কোনোবাই সৃষ্টি কৰিছে । বাকীসকলে কৰা আন্দোলনটো আন্দোলন, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৰা আন্দোলনটো আন্দোলন নহয় । এই কথা-বতৰাবিলাকেৰে এক প্ৰেক্ষাপট সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰই ষড়যন্ত্ৰ বাহাল ৰাখিছে ।"
কিন্তু তেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক তিলমানো আঁচোৰ পেলাব নোৱাৰে বুলি নিশ্চিতি প্ৰদান কৰি তেওঁ কয়, "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি অহা প্ৰত্যেকটো সংকট, প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ অসমৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব লৈ আগুৱাই যাব । অসমৰ ৰাইজে দেখুৱাই দিয়া বাটৰে ছাত্ৰ সন্থা আগুৱাই যাব আৰু ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ, প্ৰতিবাদী ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব ।"
- সমালোচনাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক টলাব নোৱাৰে
ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰি অহা ভূমিকা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আপোনালোকে এৰি অহা দিনবিলাকলৈ যেতিয়া ঘূৰি চাব, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল্যবৃদ্ধি, আন আন বিষয়, শৈক্ষিক বিষয়কে ধৰি সকলো বিষয়তে ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ, সেই কামবিলাক আনবিলাকৰ নিচিনাকৈ সামাজিক মাধ্যমত আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব খোজা নাই । সেই কথাটোৰ বাবে হয়তো ছাত্ৰ সন্থাক কোনোৱে কোনোৱে সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে সামাজিক মাধ্যমৰ লেখনিৰ তলত মন্তব্য হিচাপে লিখা যিসকলে নিজৰ নামটোও দেখুৱাব নোৱাৰে, নিজৰ 'প্ৰফাইলটো লক' কৰি ৰাখে, তেনেকুৱা লোকৰ সমালোচনাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক টলাব নোৱাৰে ।"
- গঠনমূলক সমালোচনাক আদৰণি
গঠনমূলক সমালোচনা ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "কোনোবাই গঠনমূলক সমালোচনা কৰিলে ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাওঁ । ৰাইজে আমাক আমাৰ ভুল হ'লে শুধৰাই দিব, আমি সেই কথাৰে আগুৱাই যাম । কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ প্ৰতিবাদী সত্তা এৰি দিয়া নাই । আহিবলগীয়া দিনতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ-সংগ্ৰামৰ মাজেদি আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আঁজুৰি আনিবৰ কাৰণে, অসমৰ জাতীয় জীৱনক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ, আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
উল্লেখ্য যে, শ্বহীদ দিৱসৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ ৮ নৱেম্বৰৰ প্ৰথমদিনা পুৱা সদৌ অসম ৩৮ সংখ্যক কলিয়াভোমোৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । নিশালৈ অনুষ্ঠিত হয় শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম ৪০ সংখ্যক একাকাংক নাট প্ৰতিযোগিতা । দ্বিতীয়দিনাৰ ৯ নৱেম্বৰৰ শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ পুৱা সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সীমান্ত বৰাই পতাকা উত্তোলন কৰে ।
শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে শ্বহীদ পত্নী তুলসী মহন্তই । সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ অন্তত শ্বহীদ স্মৃতিচাৰণ সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় সংগ্ৰামী কিৰণ বৰা উপস্থিত থাকে । এই সভাতেই অসম আন্দোলনৰ দুই সংগ্ৰামী ব্যক্তি ঈশ্বৰ মহন্ত আৰু প্ৰবীণ খাউণ্ডক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।