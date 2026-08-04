ETV Bharat / state

বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী ষাণ্মাসিকৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰক বহন কৰিবলৈ দাবী আছুৰ

সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন ।

AASU felicitation programe
সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত নগাঁও মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা আৰু নগাঁও সদৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত সোমবাৰে হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে ৰাজ্য় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিশেষ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সীমান্ত বৰাই । উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে ৰাজ্য় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিশেষ সাহায্য ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

সভাপতিগৰাকীয়ে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠদানৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰক প্ৰদান আৰু যিসকল ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ নথি পত্ৰৰ সমূহ নষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ সমূহ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আছুৰ সভাপতি শৰ্মাই কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট এই জিলা তিনিখনত যি বান আহিছে এয়া আচলতে মহাপ্ৰলয়, অসমে পূৰ্বে এনেকুৱা প্ৰলয় খুব কমেইহে দেখিছে ৷ এতিয়ালৈকে ৮৫ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । বহু লোক নিখোজ হৈ আছে । বান কমাৰ লগে লগে মানুহবোৰ এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ বিচাৰিছে; কিন্তু কাৰোবাৰ ঘৰখনেই নাই, কাৰোবাৰ ঘৰখন আছে আচবাব নাই, পশুধন সকলো নোহোৱা হৈ গৈছে । একে সময়তে দুবছৰ তিনি বছৰ পৰ্যন্ত ভঁৰালৰ ধান তিতি নষ্ট হৈছে । এই লোকসকলক যদি বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জীৱনটো আৰু পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কোনো অৱকাশেই নাথাকিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । সেয়ে আমি চৰকাৰক জনোৱা দাবী কিছু কিছু দাবী মানি লোৱা দেখিছো ।"

তেওঁ আৰু কয়," আমি কৈ আছো যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে আন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকো এই কথাটো নিৰ্দেশ দিব লাগে যাতে যিসকল লোকৰ মাৰ্কশ্বিট, এডমিট, চাৰ্টিফিকেট নষ্ট হৈছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ সেইবোৰ ডুপ্লিকেট কপি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যি পাঠ্যক্ৰমতে পঢ়ি আছে এই তিনিখন জিলাৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰৱৰ্তী ষাণ্মাসিকৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব লাগে । বান বিধ্বস্ত জিলা তিনিখনৰ কাৰণে বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগিব । ঘৰ-দুৱাৰবোৰৰ লগতে যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পুনৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব, পুনৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো সঠিকভাৱে যাতে গঢ় লৈ উঠে সেই কথাটো চিন্তা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব ।" সোমবাৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত জিলাখনৰ বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক:মুখ্যমন্ত্রীলৈ আছুৰ জৰুৰী চিঠি: গতানুগতিক চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণৰ পৰিৱৰ্তে বিশেষ ব্যৱস্থা লওক

গতানুগতিক সাহায্য নহ'ব, বিশেষ আঁচনিৰে ৰাইজক সহায় কৰিব লাগিব চৰকাৰে: সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য

TAGGED:

নগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল
NAGAON AASU
AASU FELICITATION PROGRAME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.