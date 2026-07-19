ETV Bharat / state

চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খননৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী আছুৰ

ৰে'লৱে দলঙৰ সমীপতে বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধ খনন । খহি পৰিল দলং ।

illegal sand mining in the Chimen River
চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খনন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ চিমেন নৈৰ ওপৰত থকা ৰে'লৱে দলঙৰ সমীপত বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধ খনন কাৰ্য অব্য়াহত আছে । এই খননৰ ফলত চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা দলংখন খহি পৰাত ৰে'ল চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে । সেইবাবে জোনাইৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ।

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিমেন নৈত দীৰ্ঘদিন ধৰি শিল আৰু বালি খনন চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে । খননৰ ফলত নদীৰ স্বাভাৱিক ভাৰসাম্য নষ্ট হোৱাৰ লগতে দলংখনৰ ভেঁটিও ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ পৰাত দলংখন ভাঙি যোৱা বুলি আছুই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খনন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আছুৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাসে সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "চিমেন নদীৰ খনন বন্ধ কৰাৰ দাবীত অসম আৰু অৰুণাচল দুয়োখন ৰাজ্যৰ জিলা আয়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল । দুয়োখন ৰাজ্যৰ জিলা আয়ুক্তই আলোচনা কৰি চিমেন নদীৰ খনন বন্ধ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল; কিন্তু এইখিনি কথা কথাতেই ৰৈ গ'ল । সমীপৱৰ্তী চিমেন নদীৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অংশত অবাধ গতিত শিল-বালি খনন চলাই আছে । অবৈধভাৱে চিমেন নদীৰ ওপৰতে ৰে'লৱে দলঙৰ তলেদি দীৰ্ঘদিন ধৰি নীতি বহিঃভূৰ্তভাৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মিতিৰালি কৰি চলাই থকা শিল-বালি খননৰ কাম বন্ধ হ'ব লাগে ।"

এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও কোনো ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশত চিমেন নদীৰ বক্ষত শিল- বালিৰ অবাধ গতিত খননৰ ফলত যোৱা ২৮ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰবল বাঢ়নী পানীয়ে চিমেন নদীত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । নদীখনৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে জোনাই সমষ্টিৰ চিমেন নৈৰ ওপৰত থকা চিমেন ৰে'ল দলং মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাঙি পেলায় । এই ঘটনাৰ বাবে মুৰ্কংচেলেক-গুৱাহাটী , ডেকাৰ গাঁও, ৰঙীয়া, লিডু ৰে'লপথৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাপকভাৱে ব্যাহত হয় । ফলত ৰে'লযাত্ৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, চাকৰিয়াল, ব্যৱসায়ী, ৰোগী আৰু বিভিন্ন জৰুৰী কামত যাত্ৰা কৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে।"

illegal sand mining in the Chimen River
চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খনন (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰনেতাজনে পুনৰ কয়, "চিমেন নদীত অবৈধ খননৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত, কিয়নো তেওঁলোকৰ ছত্ৰছায়াতে ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাম কৰি গৈ আছে । গতিকে বনমন্ত্ৰীক এটাই আহ্বান চিমেন নদীৰ শিল-বালি খননৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰাৰ লগতে ৰে'ল বিভাগৰ কৃৰ্তৃপক্ষই জৰুৰীকালীনভাবে চিমেন দলংখন নিৰ্মাণ কৰি যাতায়ত সুচল কৰক ।"

লগতে পঢ়ক:খহনীয়াই কাঢ়ি নিলে ভেটি-মাটি, কানসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ

মৰিয়নীৰ ঘোঁৰাচৰা বৰবিলত অবৈধ বালি খনন; বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ তিনিটা যন্ত্ৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ARUNACHAL BORDER
শিল বালি খনন
চিমেন নদীত অবৈধ খনন
ILLEGAL SAND MINING IN CHIMEN RIVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.