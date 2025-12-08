খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব সৰ্বকালৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আছুৱে গ্ৰহণ কৰিব সংকল্প : সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব সৰ্বকালৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আছুৱে গ্ৰহণ কৰিব সংকল্প : সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
কলিয়াবৰত ১০ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস ।
কলিয়াবৰ : অহা ১০ ডিচেম্বৰত কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস । এই দিৱসতেই অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব সৰ্বকালৰ বাবে নিৰ্ণায়ক হ'ব পৰাকৈ শক্তিশালীভাৱে ভৱিষ্য়তৰ কৰ্মপন্থা নিৰূপণ কৰিব আছুৱে । ভৱিষ্য়তে শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই যাবলৈ সংকল্প লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য় কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ।
দেওবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলৰ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ঐতিহাসিক গান্ধী খেলপথাৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা অস্থায়ী সভাগৃহসহ অন্যান্য বিষয়সমূহৰ বুজ লয় আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ।
ইয়াৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ আগত বৰ্তমান অসমৰ জটিল পৰিৱেশৰ বিষয়ে মন্তব্য় কৰি ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে কয়, "অসম আন্দোলনৰ সময় যিমান জটিল আছিল, এতিয়া সময় আৰু ভয়াৱহ হ'ল । জনবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল । এই সময়ত আমি সকলোৱে সংকল্প ল'ব লাগিব যে এইখন আমাৰ অসম । ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব । জাতীয় শ্বহীদসকলে যি কাৰণে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল সেই লক্ষ্য়ত উপনীত হ'ব পৰাকৈ পুনৰ দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে শ্বহীদ দিৱসত কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয়, "আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ আঞ্চলিকত যেতিয়া কাম কৰিছিলো তেতিয়া কলিয়াবৰৰ পৰা শিকিছিলো, আজিও শিকি আছো । ছাত্ৰ সন্থাৰ ব্যাকৰণ শিকিছিলো কলিয়াবৰৰ পৰা । কলিয়াবৰৰ পৰা আজিও অভিভাৱকত্ব বিচাৰো । আধ্যাত্মিক সংস্কাৰৰে আগুৱাই যাবলৈ বাট পোৱা যায় কলিয়াবৰৰ পৰা ।"
কলিয়াবৰ আছুৰ উদ্যোগত সমল ব্যক্তিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিষয় অধ্যয়ণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ।