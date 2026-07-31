গতানুগতিক সাহায্য নহ'ব, বিশেষ আঁচনিৰে ৰাইজক সহায় কৰিব লাগিব চৰকাৰে: সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য
মৰিয়নী সমষ্টিৰ বনাই ধনতোলা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৷
Published : July 31, 2026 at 11:46 AM IST
টীয়ক: বানে ধোৱা উজনিত এতিয়া বন্যাৰ্তৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ বুজ ল’বলৈ কাষ চাপিছে ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মী ৷ এই দুখৰ সময়ত দুৰ্ভগীয়া লোকসকলক এষাৰ মাত দিয়াৰ লগতে যৎকিঞ্চিৎ হ’লেও সাহায্য আগবঢ়াইছে বিভিন্নজনে ৷
তদুপৰি বন্যাৰ্তক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ লগতে অসমৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীও উত্থাপন হ’বলৈ ধৰিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বনাই ধনতোলা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ পৃথকে পৃথকে উপস্থিত হয় আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷
বনাই ধনতোলাত উপস্থিত হৈ ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ছিগা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । জাঁজী নৈৰ বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱ দেখি হতবাক হৈ পৰা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই অনতি পলমে মথাউৰিটো মেৰামতি কৰি ৰাইজক সকাহ দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
তাৰ সমান্তৰালকৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ গতানুগতিক সাহায্য দিলে নহ'ব । বিশেষ আঁচনিৰে ৰাইজক সহায় কৰিব লাগিব চৰকাৰে । তৎকালীনভাৱে মথাউৰি মেৰামতিৰ লগতে ৰাইজক সাহায্য, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ-পত্ৰ, খেতিয়কক কঠীয়া, উদ্যমীসকলক উপযুক্ত সংস্থাপন দিব লাগিব । বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰি অসমৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিব লাগে ৷ নহ’লে অসমৰ অৰ্থনীতি শেষ হৈ যাব ।’’
ইফালে অহা ১ আগষ্টৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ কোনো কাৰণতে খোলাৰ পৰিৱেশ নাই বুলি সদৰী কৰি ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘এই মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত যদি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অসমত উপস্থিত নহয়, ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্গতিৰ বুজ নলয়, তেন্তে কেতিয়া ল'ব ? আমাৰ সম্পদবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ, কিন্তু সমস্যাবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয় ৷ বাহিৰৰ ৰাজ্যত কিবা এটা হ’লে লাখ লাখ টকা ঘোষণা কৰে ৷ অসমৰ বাবে কিয় এনে ব্যৱহাৰ ? এইবাৰ সকলো স্পষ্ট হ'ব লাগিব । অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমাৰ এই সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ।’’
আনহাতে, এই দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণ অতি প্ৰয়োজন আছিল বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বিগত সময়ছোৱাত যি হ’বলগীয়া আছিল হৈ গ’ল ৷ এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ঠিকাদাৰসকলক চকু দিব লাগে । কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বিল দিব নালাগে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মতামত নোলোৱালৈকে বিভাগে সম্পূৰ্ণ টকা ঠিকাদাৰক আদায় দিব নালাগে । আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তৎকালীনভাৱে এক বিশেষ পুঁজি অসমত প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক তৎকালীনভাৱে এইবোৰ সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ।’’
লগতে পঢ়ক:
নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহত দুবাৰকৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰী এতিয়া কিয় নাই ? সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্ন
মথাউৰি নিৰ্মাণত হেমাহি কৰা ঠিকাদাৰক পুনৰ কাম দিব নালাগে: গৌৰৱ গগৈ