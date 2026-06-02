অপৰাধীয়ে ভয় খাব পৰা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে: সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
আছু নেতা প্ৰয়াত মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ৷
Published : June 2, 2026 at 1:54 PM IST
নলবাৰী: ‘‘আছু কৰা প্ৰতিজন সদস্যৰ দুখনকৈ ঘৰ থাকে । এখন নিজৰ পৰিয়াল থকা, আনখন আছুৰ পৰিয়াল । আছুৰ সকলো সদস্য একেখন ঘৰৰেই সদস্য । মাধুৰ্য বৰ্মন হেৰাই যোৱাটো আছুৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হেৰাই যোৱা । এজন ছাত্রনেতাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে । আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই হত্যাকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে । এয়া মাথোঁ এটি সামূহিক সকাহ ।’’ এই মন্তব্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্যৰ ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আগন্তুক সময়ত পুনৰ যাতে কোনেও নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব নালাগে, অসমৰ ৰাইজে অতৰ্কিতে সু-নিৰাপত্তা পায়, তেনে ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব । ৰাইজো সজাগ হ’ব লাগিব । ভায়েকে-ভনীয়েক একেলগে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমত নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু অপৰাধীয়ে ভয় খাব পৰা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব । যিখন আইন প্ৰণয়ন হ’লে কোনো অপৰাধীয়ে অপৰাধ কৰাৰ আগত ভয় কৰিব লাগিব । তেনে ব্যৱস্থা চৰকাৰে আনিব লাগিব ।’’
ডঃ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্যই অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজা সম্পৰ্কত কয়, ‘‘সমাজ ধৰি ৰাখিবলৈ সমাজেও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজা নকৰাৰ ৬ খন গাঁৱৰ সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ৷’’
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰয়াত আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ নলবাৰীৰ চামতাৰ বালিপথাৰস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য ৷ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰয়াত আছু নেতাগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃক সাক্ষাৎ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, দেওবাৰে সন্ধিয়া নলবাৰীৰ গংগাপুৰত ৰ'জ আলী নামৰ এক অভিযুক্তই দুই ভাতৃ-ভগ্নীক নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । অভিযুক্ত ৰ'জৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হৈছিল মাধুৰ্য বৰ্মন নামৰ যুৱকজন আৰু তেওঁৰ ভগ্নী বৰ্তমানেও জিএমচিএইছত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজি আছে ।
এই ঘটনাৰ পাছতে দোষীক শাস্তি বিহাৰ দাবীত আছুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ উক্ত ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই অসম আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ৰ'জক আটক কৰে ৷ আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় অভিযুক্ত ৰ'জ ৷
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, সোমবাৰে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা অভিযুক্ত ৰ'জ আলীৰ জানাজাত কেবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে অংশ নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ লগতে অভিযুক্তটোৰ পৰিয়ালকো গাঁৱৰ পৰা এঘৰীয়া কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷