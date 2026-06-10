বৰ্তমান খাদ্য, অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন : আছুৰ নেতৃত্ব

বৰ্তমান খাদ্য, অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন : আছুৰ নেতৃত্ব
আছুৰ উদ্যোগত দেৰগাঁৱত ছাত্ৰ সংহতি দিৱস পালন ৷ পতাকা উত্তোলন কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৷
Published : June 10, 2026 at 9:59 PM IST
গোলাঘাট : ৰাজ্যজুৰি বুধবাৰে পালন কৰা হয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱস ৷ ১৯৭৪ চনৰ ১০ জুন তাৰিখে জাতিৰ স্বাৰ্থত আত্মবলিদান দিছিল দুই ছাত্ৰই ৷ সেই আত্মবলিদানক স্মৰণ কৰি প্ৰতি বছৰৰ ১০ জুনত আছুৰ উদ্যোগত পালন কৰি আহিছে ছাত্ৰ সংহতি দিৱস ৷ বুধবাৰে আছুৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাবে দেৰগাঁৱৰ চিৰিশটিকাত পালন কৰা হয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱস ৷
ছাত্ৰ সংহতি দিৱস অনুষ্ঠানৰ পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই, শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে । শ্বহীদ গজেন ইংতি আৰু পুতুল শইকীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ৷ অসমৰ প্ৰতিটো সংকটৰ সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত একোটা সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় বুলি উল্লেখ কৰি আছুৰ উপদেষ্টা ভট্টাচাৰ্যই কয়, "ভাষা আন্দোলন, মাধ্যম আন্দোলন, ১৯৭৪ চনত খাদ্য আন্দোলন তাৰ উদাহৰণ ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "১৯৭৪ চনত যেতিয়া ৰাজ্যত খাদ্য সংকটে দেখা দিয়ে, তেতিয়া খাদ্য আন্দোলন আৰু অৰ্থনৈতিক আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল ৷ এই খাদ্য আন্দোলনত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সত্যাগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে মৰিগাঁৱৰ ঔগুৰি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ গজেন ইংতি আৰু পুতুল শইকীয়া আৰক্ষীৰ গুলীত শ্বহীদ হৈছিল ৷ সেই দিনটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ সংহতি দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছো । অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে যেতিয়াই সংগ্ৰাম কৰা তেতিয়াই চৰকাৰী বা বিভাজনকাৰী শক্তিয়ে সমাজখন ভাগ ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ছাত্ৰ সন্থাই তেনে চেষ্টা ওফৰাই দিছে।"
তেওঁ কয়, "আমি পুনৰ সংকল্প লৈছো, জাত-পাত, ধৰ্মৰ নামত যিমানেই আমাক বিভাজনৰ চেষ্টা নকৰক কিয়, অসমৰ জনসাধাৰণে সেই বিভাজনকাৰী শক্তিক সদায় ওফৰাই পঠিয়াইছে । সম্প্ৰতি আৰু সংহতি জাতীয় জীৱনৰ শক্তি আৰু এই সম্প্ৰতি আৰু সংহতি লৈ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম ।"
খাদ্য সংগ্ৰামৰ প্ৰংসগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "যি উদ্দেশ্য লৈ এই খাদ্য আৰু অৰ্থনৈতিক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল তাৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও প্ৰমাণিত হৈ আহিছে । আজিও এক খাদ্য আৰু অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন । অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰি অসমৰ প্ৰতিজন যুৱক-যুৱতী জীৱন বাটৰ সন্ধান পাবলৈ স্বাৱলম্বিতাৰে জীয়াই থাকিবলৈ অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন । অঞ্চলে অঞ্চলে উৎপাদন আৰু ঘৰে উপাৰ্জন এই লক্ষ্য লৈ আমি আগুৱাই যাম।"
লগতে পঢ়ক:শ্বহীদৰ ত্যাগক স্মৰণেৰে মৰিগাঁৱত ‘ছাত্ৰ সংহতি দিৱস’ পালন