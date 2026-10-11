হিমাশ্ৰী বড়োৰ ন্যায়, নাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত গুৱাহাটীত আছুৰ বৃহৎ সমদল
হিমাশ্ৰী বড়োৱে ন্যায় পাবই লাগিবই বুলি দাবী আছু নেতৃত্বৰ, ৰাজ্যজুৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : October 11, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 10:23 PM IST
গুৱাহাটী : হিমাশ্ৰী বড়োৰ ন্যায়ৰ দাবীত দেওবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীত আছুৱে মমশিখা সমদল বাহিৰ কৰে ৷ হিমাশ্ৰী বড়োক ন্যায় প্ৰদান আৰু নাৰীৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আছুৱে সমদলটো বাহিৰ কৰে ৷
উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়,"উত্তৰ-পূৰ্বৰ যুৱক-যুৱতী, পুৰুষ-মহিলা বহিঃৰাজ্যলৈ গ'লে নিৰাপত্তাহীনতা ভুগে ৷ শেহতীয়াকৈ হিমাশ্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ৷ হিমাশ্ৰীৰ ঘটনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ৷ সেয়ে হিমাশ্ৰীয়ে ন্যায়ই পাব লাগিব ৷"
সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভট্টাচাৰ্যই কয়,"উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক বহিঃৰাজ্যলৈ গ'লে তেওঁ ঘৰলৈ সুকলমে ঘূৰি আহিব নে নাহে সেয়া পৰিয়ালৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ এটা অংগ, তেনেস্থলত ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱাৰ অধিকাৰ আছে ৷ কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক নিৰাপত্তাহীনতা ভুগিব লাগে ?"
হিমাশ্ৰীৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়,"উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰুঙা ৰ'ব সেইটো হ'ব নোৱোৰে ৷ দোষীয়ে উচিত শাস্তি পোৱাৰ লগতে নাৰীৰ নিৰাপত্তা সু-নিশ্চিত কৰিব লাগিব চৰকাৰে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীয়ে ভাৰতৰ যিকোনো প্ৰান্তত গ'লেও নিৰাপত্তাহীনতা যাতে অনুভৱ নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব চৰকাৰে ৷"
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷ এইখন দেশ আমাৰ নহয় নেকি ? উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল দেশৰ অংগ নহয় নেকি ? যদি হয় তেন্তে উত্তৰ-পূৰ্বৰ লোকৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলি দাবী উত্থাপন কৰে আছু নেতাগৰাকীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিমাশ্ৰী বড়োৱে বিশাখাপট্টনমত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছিল ৷ যোৱা ৬ অক্টোবৰত বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে তেওঁ অকলে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু ৭ অক্টোবৰত পেনুবৰ্তী গাঁৱৰ সমীপত শ্ৰীকাকুলামত ৰে'লপথৰ কাষত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ