জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ২৯ অক্টোবৰত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মমশিখা সমদল

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ২৯ অক্টোবৰত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মমশিখা সমদল
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্তৰ জামিন লাভত ক্ষুব্ধ আছু । চৰকাৰক কঠোৰ সকীয়নি ।
Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাই এবছৰ অতিক্ৰম কৰিছে । প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ লাখ লাখ অনুৰাগী এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে । অনুৰাগীসকলে বিভিন্ন ধৰণে শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ কৰি আহিছে । ইফালে ফাষ্টট্ৰেক আদালতত গোচৰটোৰ ধাৰাবাহিক শুনানি চলি আছে ।
কিন্তু তাৰ মাজতে গোচৰটোৰ দুগৰাকীকৈ অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিছে । অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে জামিন লাভ কৰাৰ লগে লগে শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ক লৈ ৰাজ্যবাসী তথা অনুৰাগীসকল শংকিত হৈছে । তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ হিচাপে বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে ।
এইবাৰ ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই (আছু) শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে ৰাজপথত নামিব । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত আছুৱে মমশিখা সমদলৰ আয়োজন কৰিব । ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰতে আছুৱে অহা ২৯ অক্টোবৰত শান্তিপূৰ্ণ অহিংস গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ।
এই প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 'হত্যা' বুলি অভিহিত কৰিছিল । কিন্তু আজিলৈকে দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পোৱা নাই । বৰঞ্চ ইজনৰ পিছত সিজন অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ।"
সভাপতিগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে জুবিন গাৰ্গ আঁতৰি যোৱাৰ দিন ধৰিয়েই অসমৰ ৰাইজে ন্যায়ৰ দাবী জনাই আহিছে । গোচৰটো ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰাধীন হৈ থকাত ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ কিছু স্তিমিত হৈছিল, কিন্তু মানুহৰ অন্তৰত ন্যায়ৰ বাবে জ্বলি থকা জুইকুৰা নিৰ্বাপিত হোৱা নাছিল ।
তেওঁ কয়, "বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ মনৰ সেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানুহ পুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । আন্দোলনে আকৌ উকমুকনি দিছে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰা এছআইটিৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "এছআইটিৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক হত্যাকাণ্ড বুলি কৈছিল । প্ৰতিবেদন অনুসৰি এজন মূল হত্যাকাৰী আৰু বাকী কেইজনে ইয়াত সহযোগ কৰিছিল । এতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল এই সকলোবোৰ তথ্য প্ৰমাণ সঠিকভাৱে আদালতত দাখিল কৰা, যাতে দোষীয়ে কঠোৰতম শাস্তি পায় ।"
চৰকাৰে যাতে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গা এৰা দিয়া মনোভাব নলয়, তাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰৰ ওপৰত তীব্ৰ হেঁচাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।
তেওঁ কয় যে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীক অধিক ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত অহা ২৯ অক্টোবৰত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰ স্থানত এক বৃহৎ মমশিখা সমদল উলিওৱা হ'ব । এই প্ৰতিবাদ সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ, অহিংস আৰু গণতান্ত্ৰিক হ'ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ পিছতো যদি চৰকাৰে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত অৱহেলা কৰে, তেন্তে অসমৰ ৰাইজে তাক কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে ।
লগতে পঢ়ক :
জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি যাব : কুণাল বেনাৰ্জী