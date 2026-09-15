ড্ৰাগছ পুলিয়ে পোখাই নিৰ্মূল কৰাৰ দাবী আছু-অসম সেনাৰ
ইণ্টিগ্ৰেটেড ড্ৰাগছ ৰিহেব ব্যৱস্থাৰ দাবী আছুৰ ।
Published : September 15, 2026 at 4:59 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত দিনক দিনে ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছৰ কালৰূপ আৰু সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)আৰু অসম সেনা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল । মঙলবাৰে সংগঠন দুটাৰ যৌথ আহ্বানত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সমদল উলিওৱা হয় ।
গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সমদলত শতাধিক আছু কৰ্মীয়ে হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী শ্লোগান দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিবলৈ হ’লে ড্ৰাগছ পুলিয়ে-পোখাই নিৰ্মূল কৰিবই লাগিব ।"
ইয়াৰ বাবে ঘৰ-পৰিয়াল, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু স্থানীয় চুবুৰিসমূহত ব্যাপক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ড্ৰাগছৰ উৎস আৰু সৰবৰাহকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে এনে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে অপৰাধীৰ মনত তীব্ৰ ভয়ৰ সৃষ্টি হয় ।"
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ‘ট্ৰেনজিট ৰুট’লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।" চৰকাৰক কঠোৰ পদক্ষেপ ল’বলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰি কয়, "ৰাজ্যত ব্যক্তিগতভাৱে চলি থকা ৰিহেব চেণ্টাৰসমূহ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি, তাৰ এক পৰ্যালোচনা হ’ব লাগে । দ্বিতীয়তে, চৰকাৰী উদ্যোগত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে 'ইণ্টিগ্ৰেটেড ড্ৰাগছ ৰিহেব' ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ অপকাৰিতা আৰু সজাগতামূলক পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰয়োজন ।"
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু আসক্ত কাকো ক্ষমাৰ চকুৰে নাচাই চৰকাৰক কঠোৰ হ’বলৈ আহ্বান জনাই সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ এই যুঁজত আছু আৰু ৰাইজ সদায় চৰকাৰৰ লগত থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক:ড্ৰাগছৰ আসক্তিত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম? অসম আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতি, গোলাঘাট-মাজুলীত বৃহৎ অভিযান
১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা