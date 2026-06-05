ETV Bharat / state

নলবাৰীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড: মাধুৰ্যৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই আছুৱে

প্ৰয়াত মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছু আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ৷

AASU and APCC leaders visited family of deceased madhurjya barman in nalbari
প্ৰয়াত মাধুৰ্য বৰ্মন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 2:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ‘‘মাধুৰ্য বৰ্মনৰ মৃত্যু গোটেই আছুৰ বাবে এক পাহৰিব নোৱৰা দুখ । এই মৃত্যু সহজ নাছিল । এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰীৰ সন্মান বচাবলৈ গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ’ল মাধুৰ্যই । ফুটগধূলিতেই হানি-খুচি তেওঁক হত্যা কৰা হ’ল । এই দুখে আমাৰ পৰিয়ালক বহুদিনলৈকে কন্দুৱাই থাকিব । মাধুৰ্যৰ পৰিয়ালৰ কাষত আমাৰ সকলোৱে প্ৰতিটো সময়তে থিয় হৈ আছে আৰু থাকিব ।’’ সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয় ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মাধুৰ্য বৰ্মন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ আছু কৰ্মী আছিল । মাধুৰ্যৰ পিতৃ হৰি বৰ্মনে হাৰে হিমজুৱে আছু কৰিছিল । এনে কমসংখ্যক লোক আছে, যিয়ে নিজে ছাত্র সন্থা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ সন্তানকো আছু কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিয়ে ৷’’

মাধুৰ্যৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই আছুৱে (ETV Bharat Assam)

লাভ জেহাদক লৈ ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, ‘‘এই শব্দটিক লৈ অসমত ব্যাপক চৰ্চা হৈ আছে । চাপৰিলে মেঘ নাতৰে বুলি কোৱাৰ দৰে এই শব্দটো চৰ্চাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলেও সমাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ নাযায় । দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব খুজিলে স্পেছিয়েল মেৰেজ এক্ট আছে । এনে ঘটনাৰ বাবে সজাগতাৰ দৰকাৰ আছে ৷ লগতে চৰকাৰেও ইয়াৰ ওপৰত বিধিগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মাধুৰ্যক যিধৰণে হত্যা কৰা হ’ল, তেওঁৰ ভগ্নীয়ে যিধৰণে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে, এয়াই শেষ ঘটনা হওঁক । অপৰাধীয়ে অপৰাধ কৰিবলৈ ভয় কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ চৰকাৰে ল’ব লাগিব ৷’’

আনহাতে, আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, ‘‘গোটেই আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি বজাই ৰখাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব । অসমৰ সকলো মানুহে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইতে সাৱলীলভাৱে যাতায়ত কৰিবলৈ আইন-শৃখলা পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলিব লাগে । মাধুৰ্যৰ ঘটনাই যেন শেষ ঘটনা হওঁক ৷’’

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্য কঁপাই যোৱা নলবাৰীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য আজিও মাৰ যোৱা নাই । নিজৰ সম্পৰ্কীয় ভগ্নীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ ৰ'জ আলী নামৰ এটা অভিযুক্তৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল আছু কৰ্মী মাধুৰ্য বৰ্মনৰ ৷ আজিলৈকে এই ঘটনাক সহজভাৱে কোনেও ল’ব পৰা নাই ।

মাধুৰ্য ঢুকুৱাৰ পাছতে প্ৰতিদিনে তেওঁৰ চামতাস্থিত বাসগৃহলৈ বহু দল-সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ভিৰ কৰা দেখা যায় ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ভাগত প্ৰয়াত আছু কৰ্মীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন । আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সংগ দিয়ে নলবাৰী জিলা আছুৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি আছুকৰ্মীসকলেও ৷

প্ৰয়াত আছু কৰ্মী মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত প্ৰয়াত আছু কৰ্মী মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰা আৰু দলটোৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰিপুণ বৰাই কয়, ‘‘আমি জানিব পৰা মতে, ‘‘মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাত অকল ৰ’জ জড়িত নাছিল ৷ এই হত্যাকাণ্ডত আন কেইবাজনো জড়িত আছিল । এয়া ৰ’জে অকলে কৰা ঘটনা নহয় ৷ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত আৰু অধিক তদন্ত কৰক । আমি ইতিমধ্যে হাস্পতাললৈ গৈ আহত যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছো ।’’

ইফালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘অসম আৰক্ষীত আধুনিকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ তেহে অপৰাধীক ধৰাৰ লগতে আৰক্ষী নিজেও সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷’’

লগতে পঢ়ক : নলবাৰীৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা গৌৰৱ গগৈৰ : নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে সজাগ, দায়িত্বশীল আৰু ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান

লগতে পঢ়ক : ৰ'জ আলীৰ দৰে মানসিকতাৰ মানুহক য’তে পাই তাতে মাৰি পেলাই দিব লাগে: সত্যৰঞ্জন বৰা

লগতে পঢ়ক : অপৰাধীয়ে ভয় খাব পৰা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে: সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

লগতে পঢ়ক : মাধুৰ্য বৰ্মন হত্যাকাণ্ডৰ নতুন তথ্য: ৰ'জৰ উপৰিও বাকী তিনিজন কোন আছিল ?

TAGGED:

নলবাৰীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড
মাধুৰ্য বৰ্মনৰ মৃত্যু
মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
MADHURJYA BARMAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.