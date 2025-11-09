নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰিণতি, #JusticeForZubeenGarg লিখা পোষ্টাৰ ফলাৰ অভিযোগ
নিৰ্বাচনক লৈ দুই পক্ষৰ তীব্ৰ সংঘাত । ঘটনাৰ স্থান ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয় ৷
Published : November 9, 2025 at 8:59 PM IST
ৰঙিয়া: ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ছাত্র একতা সভাৰ নির্বাচনত দুটা ফৈদৰ মাজত হোৱা সংঘাতে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । এ বি ভি পি আৰু আছুৰ সমৰ্থকৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ বিষয়টোত ইতিমধ্যে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
এই সংঘাতৰ মাজতে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনোৱা পোষ্টাৰ ফালিলে একাংশ উদণ্ড ছাত্রই ।
উদণ্ড ছাত্রই ফালিলে পোষ্টাৰ
একাংশ উদণ্ড ছাত্রই ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম শ্লোগান দি #JusticeForZubeenGarg লিখা পোষ্টাৰ ফালি ভৰিৰে গচকাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাটোৰ পিছতে উদণ্ড ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰঙিয়াবাসী জাঙুৰ খাই উঠিছে । ৰঙিয়াত ছাত্ৰ সংগঠনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতৰ পিছত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ (ABVP)ৰ সদস্যসকলে শনিবাৰে ৰঙিয়া থানা ঘেৰাও কৰি ধৰ্ণা দিয়ে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । এ বি ভি পিৰ সদস্যসকলে অভিযোগ কৰে যে আছুৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰ আৰু বেনাৰসমূহ নষ্ট কৰিছে । এই অভিযোগৰ পিছতে মাজনিশা দুই পক্ষৰ মাজত হতাহতি হয়, য'ত এ বি ভি পিৰ এগৰাকী সদস্যই মূৰত গুৰুতৰ আঘাত পায় । পিছদিনা পুৱতি নিশা পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰে ।
আনহাতে, আছুৰ সদস্যসকলে দাবী কৰে যে এ বি ভি পিৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় । বিষয়টো সন্দৰ্ভত এ বি ভি পিৰ ফালৰ পৰা দাখিল কৰা হয় এজাহাৰ ।
ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা:
এ বি ভি পিৰ সদস্যসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে আছুৰ সদস্যসকলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি তেওঁলোকক পক্ষপাতিত্ব কৰি সহায় কৰিছে । এই অভিযোগে পৰিস্থিতিক অধিক উত্তপ্ত কৰি তোলে । শনিবাৰে অনুষ্ঠিত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত আছু আৰু এবছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে জয়লাভ লাভ কৰে । সভাপতি, সম্পাদককে ধৰি সকলো মুখ্য পদত এই পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীসকলে জয়লাভ কৰে । এই পৰাজয়ৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে এ বি ভি পিৰ সদস্যসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ৰঙিয়া থানাৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহে । তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ন্যায়ৰ দাবী জনায় ।
আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্রগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ৰাতি আমি পোষ্টাৰ লগাই আছিলো । তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক আক্ৰমণ কৰে । কলেজৰ গেটৰ লাইটটো বন্ধ হৈ আছিল । আমি ফটো আৰু নামসহ আৰক্ষীক সকলো তথ্য জমা দিছো ।"
উল্লেখ্য় যে এইবাৰ ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত মুখথেকেচা খালে এ বি ভি পিয়ে । আছু-এবছু-গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে আটাইকেইখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আছু-এবছু আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ আধিপত্য় :
উত্তৰ কামৰূপৰ অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত আছু-এবছু আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে আটাইকেইখন আসনতে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় । মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ ১২ খনকৈ আসনৰ ফলাফলত পূৰ্বৰ এ বি ভি পি আৰু এন এছ ইউ আইৰ আধিপত্য ওফৰাই পেলাবলৈ সক্ষম হয় । শনিবাৰে ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি সভাপতি পদত ৰিংচাৰ মোছাহাৰী, উপ-সভাপতি পৰশ বৰ্মন, সাধাৰণ সম্পাদক ডেভিদ কাশ্যপে বিজয়ী হয় । আনহাতে সহকাৰী সম্পাদক বন্দিতা বড়ো, আলোচনী বিভাগৰ সম্পাদক ভাৰ্গৱ ডেকা, লঘু আৰু গুৰু খেল বিভাগত অনুস্মাণ বড়ো, হাফিজ আলীয়ে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেনেদৰে সাংস্কৃতিক, তৰ্ক আৰু সাহিত্য সমাজসেৱা, ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী জিৰণি কোঠাৰ সম্পাদক পদত হীৰেণ বড়ো আৰু ঊষা কুমাৰীয়ে বিজয়ী হয় ।