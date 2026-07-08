ETV Bharat / state

উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত আমছুৰ প্ৰতিবাদ

চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰাৰ সময়ত হিন্দু-মুছলমান কৰিব পাৰে কিন্তু দেশৰ নাগৰিকৰ মাজত বৈষম্য আনিব নোৱাৰে । আমছুৰ হুংকাৰ ৷

AAMSU protests in Kharupetia
উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত আমছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া বাছ আস্থানত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ (আমছু) তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত আমছুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । আমছুৰ সভাপতি ইমতিয়াজ হুছেইন, দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি জিয়াউল হক আৰু মুখ্য উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদৰ উপস্থিতিত ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে সংগঠনটোৱে ৷

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ সভাপতি ইমতিয়াজ হুছেইনে কয়, "ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'লে তেতিয়াৰ পৰা দেখা পাইছোঁ সমগ্ৰ অসমতে এটাৰ পিছত আনটো উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে । উচ্ছেদ অমানৱীয়ভাৱে হ'ল । বাচি বাচি কৰা হ'ল । তাৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ । উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত এখন কল্যাণকামী চৰকাৰৰ নাগৰিকৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকে । সেই দায়বদ্ধতা অনুযায়ী তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ কথা আছিল । তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰিম বুলি সেই সময়ত বিভিন্ন আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা দিছিল ।"

উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত আমছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ঢলপুৰৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা ২ হাজাৰ ৫১ টা পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰিবলৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু দেখা গ'ল সেই সময়ৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু নেতাসকলে যি বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিলে, সংস্থাপন থমকি ৰ'ল । প্ৰায় ১৮০০ পৰিয়ালক লৈ গৈ এটা অঞ্চলত বহাই মাটি দিয়াৰ কথা আমি শুনিছোঁ, মৌখিকভাৱে দিয়া হৈছে । তাত একো কাগজ পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই । আনকি সেই লোকসকলৰ যি মৌলিক অধিকাৰ খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদিৰো কোনো ব্যৱস্থা নাই ।"

আন স্থানত হোৱা উচ্ছেদৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "হোজাইৰ ন সুঁতিটো ৫০০ৰ পৰা হাজাৰ পৰিয়াল ডবকালৈ লৈ গৈ জীৱ-জন্তুৰ দৰে ৰাখিছে । এতিয়ালৈকে সংস্থাপিত কৰা হোৱা নাই । গোৱালপাৰাৰ হাচিলা বিলত চৰকাৰে এতিয়াও সংস্থাপন কৰা নাই ।"

AAMSU protests in Kharupetia
খাৰুপেটীয়া বাছ আস্থানত আমছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "আমি এই চৰকাৰখনক স্পষ্টকৈ কৈছো আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰাৰ সময়ত হিন্দু-মুছলমান কৰিব পাৰে কিন্তু দেশৰ নাগৰিকৰ মাজত বৈষম্য আনিব নোৱাৰে । প্ৰতিজন নাগৰিকৰ প্ৰতি সম-দায়িত্ব লৈ নাগৰিকৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ দিব লাগিব ।"

আমছু নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ালৈ আমছুৱে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব ।

লগতে পঢ়ক :

অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুসহ তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

TAGGED:

আমছু
উচ্ছেদ অভিযান
উচ্ছেদিৰ পুনৰ সংস্থাপন
দৰং
AAMSU PROTESTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.