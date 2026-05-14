উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত সৰৱ আমছু, ৰাজপথত শক্তি দেখুওৱাৰ হুংকাৰ ইমতিয়াজ হুছেইনৰ

উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত সৰৱ আমছু, ৰাজপথত শক্তি দেখুওৱাৰ হুংকাৰ ইমতিয়াজ হুছেইনৰ
নৱগঠিত চৰকাৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি উচ্ছেদক লৈ সৰৱ হৈ পৰিল আমছু । উচ্ছেদৰ পূৰ্বে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান ।
Published : May 14, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 11:13 AM IST
মঙলদৈ: "উচ্ছেদৰ নামত মাটিখিনি লৈ যদি কোনোবা আদানী-আম্বানিৰ হাতত গতাই দিয়ে বা তেওঁলোকে ভগাই লয়, তেতিয়া হ'লে কিন্তু ৰাজপথত আমছুৰ শক্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব চৰকাৰ ।" নতুন চৰকাৰক এই সকীয়নি আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ইমতিয়াজ হুছেইনৰ ।
নৱগঠিত চৰকাৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি উচ্ছেদক লৈ সৰৱ হৈ পৰিল সদৌ অসম সংখ্যলঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমছু । সাম্প্ৰদায়িক মতভেদ পৰিহাৰ কৰি অসমৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে চৰকাৰক কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ইমতিয়াজ হুছেইনে । লগতে চৰকাৰী নীতি-নিয়মৰ ভিত্তিত পূৰ্বে সংস্থাপন কৰাৰ পিছত অবৈধ উচ্ছেদ হওক ।
বুধবাৰে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমছুৰ দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলদৈত কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱা অনুষ্ঠানত আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিগৰাকী উপস্থিত হৈ নতুন চৰকাৰখনৰ বিষয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰে ।
আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ইমতিয়াজ হুছেইনে সাংবাদিক সন্মুখত কয়, "গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব, নতুন চৰকাৰে শপত ল'ব, এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া । আশা কৰিম নতুন চৰকাৰখনে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি, গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধক সন্মান জনাই তেওঁলোকে দেশৰ, ৰাইজৰ হৈ কাম-কাজ কৰিব । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি তেওঁলোকে কাম-কাজ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্ছেদ অভিযান পুনৰ চলোৱা হ'ব বুলি কোৱা সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি আমছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "আমি বিচাৰো যে উচ্ছেদৰ আগত পুনৰ সংস্থাপন হওক, যিসকল মানুহে বহু বছৰ ধৰি এডোখৰ মাটিত বহি আছে, তেওঁ লোকক হঠাৎ আহি যদি কোনোবাই কয় কালিৰ ভিতৰতে নোহোৱা হৈ যোৱা, এইটো সম্ভৱ নহয় । আইনগতভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক । কিন্তু বাছি বাছি উচ্ছেদ হ'ব নালাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বহু ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ । ৰেংমা বনাঞ্চলত বহু হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এতিয়াও বসবাস কৰি আছে বুলি আমাৰ খবৰ আছে । তাত বিজেপিৰ এটা মণ্ডল অফিচো আছে বুলিও আমি জানোঁ । কিন্তু অকল সংখ্যালঘু লোকসকলক বাছি উচ্ছেদ কৰা তাত দেখা গ'ল । এনেকুৱা অসমৰ বহু ঠাই আছে, আমাৰ ইয়াৰে সোণাই-ৰূপাই অভৰাণ্যতে কিমান মানুহ আছে ? কাৰোবাক ভাল লগাবলৈ উচ্ছেদ হ'ব নালাগে । আইনগতভাৱে উচ্ছেদ হওক ।"
হুছেইনে লগতে কয়, "উচ্ছেদ হোৱাৰ আগতে লোকসকলক পুনৰসংস্থাপিত কৰিব লাগে, যদিহে তেওঁলোক ভূমিহীন হয় আৰু ভূমিহীন লোকখিনিক সংস্থাপিত কৰাৰ পিছত সেই মাটি চৰকাৰে লওক । কিন্তু উচ্ছেদৰ নামত মাটিখিনি লৈ কোনোবা আদানী-আম্বানিৰ হাতত গটাই দিয়ে বা তেওঁলোকে ভগাই লয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাজপথত আমছুৰ শক্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব চৰকাৰ ।"