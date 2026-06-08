ক'ভিড লক ডাউনে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱা ধিঙৰ এজন যুৱক কথা
ক’ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ ফলত দেশজুৰি জাৰি কৰা হৈছিল লকডাউন ৷ তেনে পৰিৱেশৰ মাজতে সংস্থাপনৰ বাট বিচাৰি উলিয়াইছিল এজন যুৱকে ।
Published : June 8, 2026 at 3:54 PM IST
নগাঁও: যেতিয়া অনাতন হয়, বা সমস্যাই জুমুৰি দি ধৰে, তেতিয়াই মানুহে বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে কিছুমান নতুন পথ ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি যিজন যুৱকৰ কথা ক’বলৈ লৈছোঁ, তেৱোঁ এনেকুৱাই এটা কাম কৰি নিজৰ লগতে দহৰো উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিছে ৷ ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল ক’ভিড মহামাৰীৰ সময়ৰ পৰা, এতিয়া তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ সক্ষম হৈছে ৷
ক’ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ ফলত দেশজুৰি জাৰি কৰা হৈছিল লকডাউন ৷ সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশে বহুতকে জুৰুলা কৰি পেলাইছিল ৷ বহুতে সংস্থাপন হেৰুৱালে, আন বহুতে হেৰুৱালে নিজৰ আপোনজন ৷ তেনে পৰিৱেশৰ মাজতে সংস্থাপনৰ বাট বিচাৰি উলিয়াইছিল এজন যুৱকে । এসময়ত সংস্থাপন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা যুৱকজনে এতিয়া নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে সক্ষম হৈছে আন বহুতকে সংস্থাপন দিবলৈ ।
লকডাউনৰ সময়তে একাংশ গো-পালকে উৎপাদিত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি নদীত পেলাবলগীয়া এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল ৷ সেই দৃশ্য দেখি এই যুৱকজনে সহিব পৰা নাছিল ৷ তেতিয়াই যুৱকজনৰ মনলৈ অহা এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা এতি ফলপ্ৰসূ হৈ উঠিছে ।
সম্প্ৰতি নগাঁৱৰ পশ্চিম অঞ্চলত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা যুৱকজন হৈছে ধিঙৰ দীপজ্যোতি কাকতি । লকডাউনৰ সময়ত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ গো-পালকসকলে উৎপাদিত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি পেলাবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল । গো-পালকসকলৰ এনে লোকচান প্ৰত্যক্ষ কৰি ধিঙৰ যুৱক দীপজ্যোতি কাকতিয়ে আন তিনিজনকৈ সহযোগীৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰিছিল ঘৰে ঘৰে দুগ্ধ সংগ্ৰহ কৰি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা । লগতে নিজেও গো-পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল সেই সময়ত সংস্থাপন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা যুৱক দীপজ্যোতি কাকতিয়ে ।
প্ৰথমে নিজে এজনী গাই গৰুৰে আৰম্ভ কৰিছিল গো পালন । সমান্তৰালকৈ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ গো-পালকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল গাখীৰ । আৰম্ভণিতে দৈনিক ৮০০ লিটাৰ গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰি পূৰবী নামৰ কোম্পানীটোত বিক্ৰী কৰিছিল যুৱক দীপজ্যোতি কাকতিয়ে । নিজৰ এজনী গাই আৰু গাঁৱৰ গো -পালকৰ পৰা দৈনিক ৮০০ লিটাৰ গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰা দীপজ্যোতি কাকতিয়ে এতিয়া দৈনিক ১০-১২ হাজাৰ লিটাৰ গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এজনী গাইৰ পৰা এতিয়া সাত আঠ জনী গাই হৈছে যুৱকজনৰ । নিজৰ পত্নী, পৰিয়ালৰ উপৰিও গাঁওখনৰ একাংশ লোকক লৈ দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন কৰি দুগ্ধ ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বী হোৱা দীপজ্যোতি কাকতিয়ে এতিয়া আনকো দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট ।
মুঠ ৫৫ খনকৈ দুগ্ধ সমবায় সমিতি লগ হৈ পাঁচ হাজাৰৰো অধিক লোকক গো-পালনৰ জৰিয়তে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপজ্যোতি কাকতিয়ে । গাখীৰ কঢ়িয়াবলৈ এতিয়া দ্বীপজ্যোতি কাকতিৰ আছে সৰু বৰ কেইবাখনো বাহন । এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তেই দীপজ্যোতি কাকতিয়ে কৰ্মচাৰী হিচাপেও বহু নিবনুৱাক দিছে সংস্থাপন ।
নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও আনকো সংস্থাপন দিয়া ধিঙৰ দীপজ্যোতি কাকতিয়ে নিজৰ এই সফল যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, ‘‘ক’ভিডৰ ফলত হোৱা লকডাউনৰ সময়ত দেখিছিলো গো-পালকসকলে উৎপাদিত গাখীৰসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি পানীত পেলাই দিছিল । তেতিয়া হেলালুদ্দিন , চাদ্দাম হুছেইন আৰু ভূপেন মহন্তৰ সহযোগত ঘৰে ঘৰে গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰি পূৰবী কোম্পানীক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিজন আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো মই ব্যৱসায় চলাই আহিছোঁ । আজিৰ দিনত নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাৰ ৫৫ খনকৈ দুগ্ধ সমবায়ৰ জৰিয়তে গো-পালনেৰে পাঁচ হাজাৰৰো অধিক লোকে সংস্থাপন লাভ কৰিছে ।’’
কেৱল এয়াই নহয় গৰুৰ গোৱৰৰ পৰা উৎপাদিত গেছ ব্যৱহাৰ কৰি ৰন্ধন গেছৰ চাহিদা দূৰ কৰিছে যুৱকজনে । লগতে এখন ‘এনিমেল হোষ্টেল’ খোলাৰো সপোন আছে দীপজ্যোতিৰ ৷ তেওঁ লগতে কয় যে পূৰ্বতে অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৰু আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া গৰুৰ সংখ্যা কমি আহিছে ৷ ৰাইজে গো-পালন কৰিব লাগে ৷ সেয়ে প্ৰতিগৰাকী লোককে গো-পালনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈও আহ্বান জনায় উদ্যমী যুৱকজনে ৷
লগতে পঢ়ক:
জলকীয়া খেতিৰে এক বিঘা মাটিতেই লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন
পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে প্ৰস্তুত কৰিব পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী
তপন বেজৰ বাঁহ-বেতৰ শিল্পৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা; একাংশ নৱপ্ৰজন্মই আনিছে আশাৰ বতৰা
কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীপাল কৰিছে নিজৰ জীৱন, উদ্যমী মহিলাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস
লক্ষ্য মহিলা সবলীকৰণ : কুকুৰা পালন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি