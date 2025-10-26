ETV Bharat / state

উশৃংখল সমাজৰ বেয়া ছবিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল: মৃণাল ডেকা

আৰক্ষীৰ জালত পৰিল লখিমিনগৰৰ ভাৰাঘাৰত যুৱতীৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত অভিযুক্ত । সংবাদমাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া DCP মৃণাল ডেকাৰ ।

A young man named Nayan Das has been arrested on charges of murdering a girl
ভাৰাঘাৰত যুৱতীৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত অভিযুক্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 8:31 AM IST

গুৱাহাটী: কি হৈছিল প্ৰকৃততে বৃহস্পতিবাৰে নিশা লখিমিনগৰৰ ভাৰাঘাৰত ? প্ৰেম, ড্ৰাগছ, টকাৰ লেনদেন নে আন কিবা ? মহানগৰীৰ লখিমী নগৰত তুলিৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ । মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ প্ৰায় ডেৰ লাখ টকাৰ লগতে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ।

এই ঘটনাৰ কিছু পূৰ্বৰ পৰা ঘৰটোত ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা নয়ন দাস পলাতক হৈ আছিল । অৱশেষত শনিবাৰে দিনৰ ভাগত মহানগৰীৰ এক স্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছপুৰ থান লৈ অনা হয় নয়ন দাস নামৰ যুৱকজনক । পিছত শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত স্বাস্থ‍্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হয় নয়ন দাসক ।

ভাৰাঘাৰত যুৱতীৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত অভিযুক্ত (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ‍্যমৰ সন্মুখত অভিযুক্ত নয়নৰ স্বীকাৰোক্তি, "নিশা আমি দুয়োজনে একেলগে ড্ৰাগছ লৈছিলো । পিছত যুৱতীগৰাকীৰ অভাৰড’জ হৈছিল । মই লকডাউনৰ পৰাই ড্ৰাগছ লৈ আছো । মই যুৱতীগৰাকীক হত‍্যা কৰা নাই, অভাৰড’জত মৃত‍্যু হৈছে । মই ড্ৰাগছৰ ব‍্যৱসায় নকৰো, ড্ৰাগছ সেৱনহে কৰো ।"

এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত DCP মৃণাল ডেকাই কয়, "শুকুৰবাৰে নিশা ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত এটা খবৰ আহে গুৱাহাটীৰ জনকপুৰত এগৰাকী অচিনাক্ত যুৱতীৰ মৃতদেহ পাৰি আছে । তাৰ পিছতে সেই স্থানত আমাৰ আৰক্ষী গৈ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ লগতে কাষত উদ্ধাৰ কৰিছিল ৫১ত ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰৰ লগতে এক লাখ ৪৭ হাজাৰ টকা নগদ ধন । পিছত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি নয়ন দাস নামৰ এজন যুৱক এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বুলি গম পোৱা যায় । যুৱকজনক ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ এটা স্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধপোচ কৰি থকা হৈছে । মৃত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও ৰাজবংশী উপাধিৰ বুলি গম পোৱা গৈছে ।"

লগতে উশৃংখল সমাজৰ বেয়া ছবিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি DCPগৰাকীয়ে কয়, "যুৱকজন নিজে ড্ৰাগছ আসক্ত । লগতে মৃত যুৱতীগৰাকীয়েও ড্ৰাগছ আসক্তৰ লগতে যতে ততে ঘূৰি ফুৰা ছোৱালী । এইটো উশৃংখল যুৱ সমাজৰ এটা প্ৰতিফলন । আমি অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত আগবঢ়াই আছো ।"

উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ লখিমী নগৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ পথৰ হাউচ নং ১২ত ডেৰ মাহ পূৰ্বে লিভ-ইন ৰিলেচনশ্বিপৰে ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল এহাল প্ৰেমিক-প্ৰেমিকা । প্ৰেমিক যুৱকজন ভেটাপাৰাৰ নয়ন দাস । এসপ্তাহ পূৰ্বে যুৱকজনৰ সৈতে ভাৰাত থকা যুৱতীগৰাকী গৈছিল বকোৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ । পিছত বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত ভাৰাঘৰৰ প্ৰতিৱেশীয়ে কোঠাৰ বাহিৰৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীৰ কণ্ঠ শুনা পাই যদিও সেই কণ্ঠ যুৱকজনৰ সৈতে থকা ভাৰাতীয়া যুৱতীগৰাকীৰ বুলি ভাবে ।

তাৰ পিছত শুকুৰবাৰে নিশা ভাৰাঘৰলৈ আহে বকোৰ নিজ ঘৰলৈ যোৱা, যুৱকজনৰ সৈতে থকা ভাৰাতীয়া যুৱতীগৰাকী । যুৱতীগৰাকী ভাৰাঘৰৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিয়ে তুলীৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে অচিনাক্ত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ । তাৰ পিছৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পৰাই নয়ন দাস নামৰ যুবকজন অন্তৰ্ধান হৈ আছিল যদিও অৱশেষত শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

