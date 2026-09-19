শিৱসাগৰত ড্ৰাগছে ল'লে প্ৰাণ, টুকুৰা-টুকুৰকৈ কাটিলে সৰবৰাহকাৰীয়ে

শিৱসাগৰত ড্ৰাগছে ল'লে প্ৰাণ, টুকুৰা-টুকুৰকৈ কাটিলে সৰবৰাহকাৰীয়ে
ড্ৰাগছৰ ভয়ানক প্ৰভাৱ । ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক বাধা দিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে বিহুবৰৰ যুৱকে ।
Published : September 19, 2026 at 7:57 PM IST
নাজিৰা: ড্ৰাগছ বৰবিহে সমাজলৈ ভয়াবহ সংকট কঢ়িয়াই আনিছে । ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰি বহু যুৱক-যুৱতীয়ে নিজৰ সোণালী ভৱিষ্যত নিঃশেষ কৰিছে । ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱতে নাজিৰাৰ বিহুবৰত ইয়াতকৈয়ো এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰি নাজিৰাৰ চণ্টক বিহুবৰ অঞ্চলৰ নৱপ্ৰজন্ম শেষ হৈ গৈছে । বিহুবৰত বিগত প্ৰায় ১০ বছৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা পূৰ্বৰতকৈ অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল হোৱা বাবেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বাবে বিহুবৰ অঞ্চলটো সুবিধাজনক হৈ পৰিছে । দীৰ্ঘ সময় ধৰি ড্ৰাগছৰ গ্ৰাসত পৰি অহা বিহুবৰক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনো বিফল হৈছে ।
ড্ৰাগছে ল'লে প্ৰাণ
ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ফলতেই নাজিৰা বিহুবৰত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা । বিহুবৰৰ ৰঙাজান বেংগলী বস্তিত শুক্ৰবাৰে নিশা ১০:৩০ বজাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে হানি-খুচি হত্যা কৰে বিমান বৰুৱা নামৰ এজন ৩৭ বছৰীয়া ব্যক্তিক ৷ বিহুবৰ বেংগলীবস্তিৰ বিকি সিং নামৰ এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে হানি-খুচি বিমান বৰুৱাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
হত্যাকাৰী বিকি ওৰফে ৰবীন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে আৰু দুই দুৰ্বৃত্ত মিলি লৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে । ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই বিকি ওৰফে ৰবীন্দ্ৰ সিং পলায়ন কৰে যদিও চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ ৰাইজে ধৰি নাগালেণ্ড আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
ইয়াৰোপৰি অন্য এটা অভিযুক্ত ৰুবুল খানে যি অস্ত্ৰৰে বিমান বৰুৱাক কাটিলে সেই অস্ত্ৰ লৈ বিহুবৰ আৰক্ষী থানাত নিশা ১১:৩০ বজাত উপস্থিত হৈ হত্যা কৰিছোঁ বুলি আত্মসমৰ্পণ কৰে যদিও এই হত্যাকাণ্ডৰ মুল অভিযুক্ত বিকি ওৰফে ৰবীন্দ্ৰ সিঙৰ কঠোৰ শাস্তি বিচাৰি বিহুবৰ আৰক্ষী থানালৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ধৃত বিকি ওৰফে ৰবীন্দ্ৰ সিং নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে ৷ এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যেই বিহুবৰৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ড্ৰাগছ ত্যাগ কৰা যুৱকক ভাবুকি
বিহুবৰ অঞ্চলটোত চোৰ ডকাইতৰ অতপালি হোৱাৰ লগতে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ অধিক হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । পূৰ্বতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বহু যুৱকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ এৰি নিজকে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনক লৈ বিকি ওৰফে ৰবীন্দ্ৰ সিঙে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি ড্ৰাগছৰ কৱলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা চলোৱা এজন যুৱকে প্ৰকাশ কৰে ।
যুৱকজনে কয়,"বিহুবৰত ১০-১৫ বছৰ আগৰপৰাই এই ব্যৱসায় চলি আহিছে । মই ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰা । মই ৬ বছৰ খাইছিলোঁ । মই ২০১৮ চনত ড্ৰাগছ এৰিছোঁ । বিহুবৰ থানাই মোক ভাল কৰিলে আৰু চিকিৎসা কৰি আছে । মই বহুত কিবাকিবি হেৰুৱালোঁ । মই ৰঙাজানৰ ৰাস্তাটোৰ ফালে যাওঁ । এদিন বিকি ৰাস্তাটোৰ সন্মুখতে ওলাল । মোক আগভেটি ধৰিছিল, মাৰিবলৈ । মই এৰাৰ পিছত, লগৰ যিখিনিয়ে খাই আছে, তেওঁলোকক মই বাৰণ কৰোঁ ।"
মৃত যুৱকৰ পিতৃৰ ভয়ংকৰ ভাষ্য
ইফালে বিমান বৰুৱাৰ ক্ষত-বিক্ষত শৰীৰ দেখি তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ শোকত ভাঙি পৰিছে । কান্দি কান্দি পুত্ৰৰ ন্যায় দিবলৈ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনালে । কিদৰে বিমান বৰুৱাক শেষ কৰি পেলালে সকলো বিৱৰণ বিমান বৰুৱাৰ পিতৃ বিমল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাঙি ধৰিলে ।
তেওঁ কয়,"দুটা-তিনিটা ল'ৰাই মাতি নিলে, 'ড্ৰাগছ বেছি আছে, ধৰোগৈ ব'ল' বুলি । মোৰ ল'ৰাটো বাইকত গ'ল । সি গৈ ধৰোতেই কোনোবাই চিঞৰি দিলে 'বিকিদা বিকিদা' বুলি । বিকিয়ে ভিতৰৰ পৰা তৰোৱাল আনি সিহতৰ ঘৰৰ সন্মুখতে ল'ৰাটোক কাটি পেলালে । সি যিমান পাৰে পলাই আহিলে । তাৰপিছত পৰি গ'ল, আকৌ মূৰ-দিঙি কাটিলে ।"
এয়া হ'ল ড্ৰাগছ বৰবিহৰ প্ৰভাৱ । ড্ৰাগছৰ সেৱন কৰি যেন মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ হেৰুৱাই পেলাইছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ সংকল্প লৈছে যদিও, কাৰ্যতঃ সেয়া যেন সম্ভৱ হৈ উঠা নাই । প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ড্ৰাগছ সেৱন, সৰবৰাহৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাই আহিছে ।
চৰকাৰী তথ্য
চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজে মাজে বৰ্তমানলৈ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰি আহিছে । সেই অনুসৰি বিগত পাঁচ বছৰত অসমত মুঠ ২,৯১৯ কোটি টকাৰ নাৰ্কোটিক ড্ৰাগছ আৰু চাইকোট্ৰপিক পদাৰ্থ জব্দ কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত ৩৮৩.৬৪ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়, ২০২২ চনত ৭৩৫.৫৪ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়, ২০২৩ চনত ৭২২.৫৫ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়, ২০২৪ চনত ৬৫৮.৭৬ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়, ২০২৫ চনত ৪১৯.৪৭ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয় ।
পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যদি ইমান অভিযান চলি আছে, বৃহৎ বৃহৎ পৰিমানৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈ আছে তেন্তে ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱৰ ফলতে বাৰে বাৰে কিয় এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ? বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ অবৈধ ড্ৰাগছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে বহুদিন ধৰি পৰিচিত 'গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল' বা সোণালী ত্ৰিভূজ নামেৰে পৰিচিত ম্যানমাৰ-লাওছ-থাইলেণ্ড সীমান্ত অঞ্চলয়েই অসমত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সুৰুঙা হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আছে ?