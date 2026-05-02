বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱকে
নগাঁৱৰ কচুৱা ৰজাগাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজন যুৱকৰ । বন বিভাগে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ ।
Published : May 2, 2026 at 7:00 PM IST
বঢ়মপুৰ: শুকুৰবাৰৰ নিশা নগাঁৱৰ কামপুৰ বন আঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত কচুৱা ৰজাগাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাত অঞ্চলজুৰি শোঁকৰ ছা পৰিছে ৷ জানিব পৰা মতে ঘৰৰ সন্মুখতে নিশা এটা হাতীৰ জাকৰ সৈতে মুখামুখি হয় যুৱকজন ৷ যুৱকজনৰ পিছফালৰ অহা এটা হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । অতি গুৰুতৰ আহত যুৱকজনক চিকিৎসকে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰে ৷
নিহত যুৱকজন ৰজাগাঁও কলনীৰ সঞ্জয় দাস বুলি জনা গৈছে ৷ যুৱকজনৰ ঘৰৰ পৰা ষাঠি-সত্তৰ মিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি এই অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছিল । এই সম্পৰ্কত অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো লোকে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
অঞ্চলটোৰ এজন যুৱক অৰূপ মেধিয়ে কয়,"আজি আমাৰ বাবে এটা দুখৰ কথা । এই অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ বহুদিনৰ পৰাই । ওচৰতে কলনীত বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আছে । তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নলয় । এতিয়া গাঁৱত যেতিয়া হাতী ওলাই আহে । তেতিয়া ৰাইজ ওলাই যাবলগীয়া হয় । হাতীৰ পথৰ গতি সলাবৰ কাৰণে । ঘৰখন সুৰক্ষাৰ কাৰণে আজি ওলাই যাওতেই এই কম বয়সৰ ল'ৰাটো যি ল'ৰাই এখন টমটম চলাই ঘৰখন পোহপাল দি আছিলে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি সদায় দেখি থাকো লগ পাওঁ । হাতী অহাৰ বাবে তেওঁ ওলাই যাবলগীয়া হৈছিল । ওলাই যাওঁতে হাতীয়ে ল'ৰাটোক মাৰিলে । ফৰেষ্ট ডিপাৰমেণ্ট আছে তেওঁলোকে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে । তেওঁলোকে বালিৰ ট্ৰাকৰ লগতে ব্যস্ত থাকে । তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে । হাতী ওলালে আমি জনাওঁ, তেওঁলোক পলমকৈ আহে । কালিও আমি তেওঁলোকক মাতিবলগীয়া হৈছে । মতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাসমূহ কৰিলে । প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৱে সুৰক্ষা দিব লাগে ।"
এই সম্পৰ্কত দীপাংকৰ দে' নামৰ আন এজন যুৱকে কয়,"আমাৰ ইয়াতে ফৰেষ্ট অফিচ আছে, ৰেঞ্জাৰ আছে । তেখেতসকলক মাতো, নাহে । হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত কেইদিনমানৰ পিছে পিছে হৈয়ে থাকে । হাতীয়ে উৎপাত কৰে তেখেতসকলক মাতো তেখেতসকলৰ কোনো সঁহাৰি নাই । তাৰ পিছত ৰাইজ ওলাই আহে । ৰাইজ ওলাবই লাগিব । নিজৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি দি আছে ৰাইজ ওলাবই লাগিব ।"
এই সম্পৰ্কত ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কামপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া চেমিম আখটাৰৰ পৰা মন্তুব্য বিচৰাত এনেদৰে কয়,"ৰাতি ডেৰ বজাত হাতী আহিছিল । ধনচিলা পাহাৰৰ পৰা । তেতিয়া বিপৰীত ফালৰ পৰা মানুহে হাতী খেদি আনিছিল । সি বেচেৰাই গম নাপায় । সি তাৰ ককায়েকৰ ঘৰত হাতী আছে বুলি ওলাই গৈছে । তেতিয়া হাতী দুটা আছিল । হাতীটোৱে তাক তামোলৰ গছত দলি মাৰি দিছে । তাৰ পিছত যেতিয়া চিঞৰ-বাখৰ হ'ল মানুহখিনেয়ে হুলস্থূল কৰোতে হাতীটো আতৰি গুচি গ'ল । তাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰৰ মানুহ যায়, তেতিয়া মানুহটো জীয়াই আছিল । ঘৰলৈ অনাৰ পিছত মানুহটোৰ মৃত্যু হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বাকী আমাৰ যি কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰি দিম । তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণটো পাব । যিহেতু ঘটনাস্থলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ বাহিৰৰ গতিকে আমি সহায় কৰিম ।"